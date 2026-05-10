Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 10 maggio: tutti i segni

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Branko 10 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 10 maggio 2026

Ariete

Amanti, sposi di maggio. Come una nuvola rosa, Venere attraversa il cielo dell'amore, diventa ancora più intensa grazie a Marte nel vostro segno, transito ottimo anche per lavoro e affari. Ma questo Marte ha la specialità di propiziare nuovi e passionali incontri, che conducono al matrimonio perché questi amori hanno bisogno dell'ordine legale e di un quadro sociale, per mostrarsi appieno. Luna infallibile per affari, per aggredire nuove situazioni professionali.

Toro

Anche oggi la Luna non è delle migliori, restate un po' in disparte per quanto riguarda l'attività e i vari collegamenti con l'ambiente, dirigenti, superiori. Ultimo quarto taglia di netto per lasciare posto alle nuove iniziative che potrebbero partire già domani. Finalmente Mercurio fa sentire i profumi, gli odori, i sapori di maggio! Questo improvviso arrivo di transiti romantici farà bene alla vita in famiglia, dove i problemi non sono risolti, ma almeno vengono affrontati con lo spirito giusto.

Gemelli

Cercate l'amore e arrivano prima i soldi, inseguite il successo ma trovate l'amore… La vostra vita è un susseguirsi di sorprese e di contraddizioni, ma poi arriva il momento in cui le stelle risplendono e quello che sembrava difficile ieri, oggi diventa possibile. È una domenica italiana, fiera delle vanità, ma voi avete la libertà di demolire qualche vecchia struttura, forti anche dell'aiuto della Luna. L'importante è non cedere al nostalgico Nettuno, fate conto di essere nati oggi.

Cancro

Il fascino delle stelle è che danno ogni giorno la possibilità di una partenza. Le cose della vita magari poi decidono diversamente, ma è importante tentare di fare qualcosa, iniziando da voi stessi. Oggi e domani Luna inaugura una settimana di possibilità, e voi sapete quanto siete capaci di fare quando avete il favore della vostra “madrina” celeste. Marte potrà disturbare la salute, ma la prossima Luna nuova sarà indicata per iniziare nuove attività, affari. Ancora niente di nuovo, in amore?

Leone

Contrastati dalla Luna, particolarmente pesante perché in fase ultimo quarto, ma domani… Rilassatevi, non pensate a cose perdute, a spese da sostenere, immaginate la vostra vita come un albero in crescita. Quando vi impegnate ci riuscite sempre. Aumenta la gelosia e la possessività in amore, la momentanea solitudine può essere pesante, come sospira Emily Dickinson: “O frenetiche notti! Se fossi accanto a te, queste notti sarebbero la nostra estasi!”.

Vergine

E ancora ultimo quarto in Acquario, l’intera domenica, evento molto positivo per la vostra realizzazione personale nel lavoro, professione, affari, studio. Non può una sola Luna cambiare di colpo tutta la situazione, ma è comunque importante sapere che il sipario comincia ad alzarsi fino alla Luna nuova del prossimo 16 maggio. Anche per voi quell'evento potrà essere una nuova partenza pure in amore, ma solo se avrete adesso il coraggio di prendere una decisione drastica.

Bilancia

Nemmeno questa società che chiamano globalizzata, fredda per quanto riguarda i contatti umani, può cambiare la tradizione: maggio, mese dell'amore, governato dalla fulgida Venere, stella della fortuna e vostra guida nella vita. Nelle notti come questa, con Luna senza luce, cade una balsamica rugiada sul vostro cuore, sbocciano nuove rose nel giardino dell'amore e presto avrete anche tutta la passione fisica che meritate! Come le rose di Cannes, viste ieri sera in TV.

Scorpione

Così dice a voi Luna ultimo quarto nel pestifero Acquario: se non è andata finora, pazienza. Andrà di sicuro molto meglio domani, con Luna in Pesci, segno del vostro amore. Ma è pesante per il fisico e irrequieta per l'animo, l'odierna situazione, riporta a galla le cose del passato che ancora vi tormentano. È il momento giusto per staccare la foglia secca, iniziare da capo. Mamma, cara presenza, oppure ricordo di infinita nostalgia, è sempre con voi.

Sagittario

La vie en rose. La rosa è la grande star di maggio, simbolo d'amore come Venere. La rosa è bella non nel bocciolo ma quando è completamente aperta al sole, arruffata, profumata, con le spine, coglietela anche a rischio di essere punti. L'amore del resto è così, uno cerca la rosa solo per essere punto dalle sue spine. Non sono ancora finite le discussioni nel matrimonio, ma durante un viaggio romantico troverete il modo di concludere questa guerra dei Roses.

Capricorno

L'immagine che nasce osservando il movimento astrale che dal Toro coinvolge voi tutti, giovani e non, è cinematografico. Viene in mente “Grand Hotel”, con Greta Garbo, il suo ingresso nell'albergo attraverso la porta girevole, ammirata da tutti come una regina. Così noi, ultimi romantici, immaginiamo la donna Capricorno, a cui dedichiamo questa domenica difficile per tutti, però vincente per lei. I soldi non sono tutto? Raccontatela all’uomo Capricorno, poi ci direte come ha risposto.

Acquario

Potreste nascere oggi, nei pensieri di qualcuno. Voi, che per una ragione o per un'altra, vivete la solitudine sentimentale (le varie esperienze sessuali non contano), siete in grado di trovare l'amore prima dell'estate. Ultimo quarto si presenta una volta all'anno, il suo significato può anche non essere recepito subito, ma un giorno capirete, forse il 5 ottobre prossimo, che in questi giorni del Toro qualcosa si concluderà. Il nuovo deve partire dalla famiglia, da voi stessi.

Pesci

Arriverà una Luna magnifica, fortunata, domani… Il sereno dopo la tempesta? No, prima della festa, perché la domenica accende un faro che illuminerà a lungo il vostro segno. Se qualcuno vi vedesse dormire così serenamente sotto i raggi di questa Luna, direbbe che siete senza pensieri. Invece, nelle ore diurne, quanti timori per persone, cose, avvenimenti! Perché tutta questa apprensione? Non potete mai sapere quando suonerà la fortuna di Giove, domani…