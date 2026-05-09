Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 9 maggio: tutti i segni

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Branko 09 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 9 maggio 2026

Ariete

Voi siete in un periodo di eccezionale intensità creativa. Chi scrive si trova davanti a un segno di grande potenza, che riesce a decidere tutto con la propria forza e la propria testa, giustamente famosa nello zodiaco (anche per gli scatti di rabbia). Però anche voi avete bisogno di una spinta, di qualcuno che confermi la validità delle vostre iniziative, vi dia fiducia. Intanto, Luna e Venere confermano la felicità di un amore ritrovato, oppure nuovo di zecca. Che volete di più?

Toro

Esternazioni inutili. Nasce ultimo quarto in un segno che può disturbare il lavoro, ma visto che forse non sarete tutti presenti nell'ambiente oggi e domani, il problema magari non si presenta. Sono due giorni pesanti pure per la salute, consigliamo relax, anche per essere in forma per la prossima Luna nuova che nascerà nel vostro segno sabato 16. Preparatevi per una battaglia professionale che dovrà essere combattuta fino in fondo. Ritornate ai giochi d’amore.

Gemelli

Colpi di fortuna a ripetizione… Speciale Luna calante in Acquario, insieme alla vostra Venere, che propizia incontri importanti anche durante i viaggi, in posti lontani. Oppure avrete la possibilità di fare nuove conoscenze con persone molto interessanti per la vostra attività, che provengono dall'estero. Il vostro segno non può prescindere dalle relazioni estere, siete nell'oroscopo dell’Italia. Mostrate al mondo la seconda faccia: simpatia, cordialità, eleganza.

Cancro

Ancora una settimana con Marte contro, qualche dubbio nel vostro cuore, tensioni nella vita coniugale. I conflitti di coppia influenzano anche la famiglia, ma per fortuna c'è Mercurio in Toro che insieme a Giove vi aiuta a trovare parole gentili, a ragionare meglio anche nel lavoro. Se vi è possibile programmate un viaggio, il weekend è illuminato da una bella Luna che diventa messaggera di ottime notizie professionali ed economiche. Al ritorno, lunedì, sarà ancora più bella.

Leone

Come dicevamo all'inizio del Toro, le fasi lunari nel corso del mese sono sempre impegnative o negative per il vostro segno. Questo ultimo quarto, che prosegue anche domani, è una fase difficile, stressante al massimo perché nasce accanto a Plutone, disturba i rapporti stretti di ogni tipo, ma è utile per eventuali terapie, cure, visite. Invitiamo tutti al relax fino a lunedì, ma ciò non significa che non siete pronti per uno spettacolo d'amore molto eccitante.

Vergine

Vittoria o ritirata, in amore non ci sono vie di mezzo. I compromessi non possono esistere in amore, sostiene Venere in aspetto di quadratura con il vostro segno, nel mezzo c'è anche Nettuno che provoca alta marea nel matrimonio. Sono sospiri tipici di questa parte della primavera, prendete quanto vi serve in questo momento, ricordandovi sempre che nel lavoro siete una forza che tanti vi invidiano. Previsione riservata: questa Luna può diventare fonte di guadagno.

Bilancia

Sotto la falce della Luna ultimo quarto, l'amore ha un tocco di mistero ed è proprio quello che mancava, specie nel matrimonio dove regnava una banalità mai vista in una Bilancia. È vero che dobbiamo fare i conti con Saturno & Company, ma voi più degli altri risentite delle crisi che il mondo vive, siete sensibili e di lacrima facile. Però ci sono anche lacrime di gioia, dice Venere che vi assiste con un materno affetto. In mezzo alle crisi c'è sempre qualcuno che incassa.

Scorpione

Il pericolo di questa. Luna in Acquario è più che altro per lo stato d'animo, potrebbe creare una agitazione esagerata. Perché è una fase di per sé stessa demoralizzante, figuriamoci come diventa congiunta a Plutone. Per dirla con Elias Canetti, lo Scorpione “Ha gli occhi spietati di chi ha amato sopra ogni cosa” … Adesso però bisogna mettere in ordine la vita personale: lavoro, affari, salute, poi quella familiare. Nell'ambiente domestico troverete un errore del passato.

Sagittario

In fondo, questa Venere in Gemelli non ha creato danni ma soltanto qualche noioso disagio, nel matrimonio soprattutto, insomma la si può sopportare ancora una settimana o poco più. Cercare amori nuovi sotto la Luna ultimo quarto può sembrare un’utopia, però voi avete Marte magnifico e Plutone intensamente passionale, i miracoli accadono, talvolta. È una notte di Luna calante, come quella cantata da Domenico Modugno.

Capricorno

Fase lunare nel vicino Acquario è decisamente a vostro favore, precisamente a favore del patrimonio personale: conto in banca, beni immobili, azioni, obbligazioni. Questa influenza sarà positiva anche il prossimo lunedì, quando la Luna sarà in Pesci e Mercurio ancora attivo in Toro. Dovete ricordare queste date quando presentate progetti e iniziative, proteste e richieste. In anticipo all'ingresso di Giove in Leone, informiamo che possiate già avviare vertenze legali.

Acquario

Ultimo quarto nel segno oggi e domani, fase lunare fredda dal punto di vista dell'emotività, ma è proprio quello che vi serve in questo periodo con Sole in Toro - non farsi condizionare dai sentimenti nelle questioni professionali e di affari, tantomeno dai sentimentalismi che ogni tanto vi prendono anche a proposito di case. Qualcosa di inaspettato succede sotto questa Luna senza luce, un misterioso amore, tipo “con quella faccia da straniero, sono arrivato fino a te…”.

Pesci

Marte sarà decisivo per tante situazioni ancora da sistemare in casa, nel lavoro, affari, associazioni. È questo il momento giusto per ritrovare e dimostrare la vostra ambizione, Giove vi dà in mano carta vincente, fate la vostra partita. Sta nascendo una nuova geometria astrale per la vita sentimentale, ma qualcuno di voi ha già preceduto la bella Venere - un piccolo amore è suo. Non è una novità, in amore siete sempre appassionati e un po' esaltati, quando non c'è, lo inventate.