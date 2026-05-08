Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 8 maggio: tutti i segni

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Branko 08 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 8 maggio 2026

Ariete

L'aspetto Saturno-Luna in Acquario, in cui si inseriscono altri pianeti positivi, aiuta a edificare qualcosa costruttivamente, favorisce le questioni domestiche, trattative commerciali, contratti. Un giorno ricco di comunicazioni, mediante lettere, telefonate conversazioni. E la vostra mente che ha bisogno di esperienze nuove, accettate offerte e collaborazioni, comprese le vendite. Il vostro cuore non è in vendita, l'avete già regalato. Una confessione vi sorprenderà.

Toro

Giorno faticoso. Luna in conflitto con il vostro Mercurio e naturalmente anche con il Sole, aspetto che potrebbe causare problemi con le autorità e, per i giovani, incomprensioni con i genitori. Evitate ogni sforzo fisico, misurate la pressione, preparate la famiglia e voi stessi per le novità che annuncia ultimo quarto di Luna. Vincerete le vostre battaglie, nonostante lo sconcertante comportamento di qualcuno (una donna?). Cauti nel parlare, ma pronti ad ascoltare.

Gemelli

Un bellissimo progetto! Luna per due giorni molto importante, incisiva per gli affari e le cose private, importante per i contatti professionali, amicizie, viaggi. Nel caso ci fossero intoppi burocratici-legali, questo ultimo quarto in Acquario è, come si dice, una mano santa anche per una nuovissima impresa finanziaria. In tutte le questioni economiche ora prende parola Urano, ospite graditissimo del vostro segno, ed eccitante anche per il rapporto d'amore, conquiste.

Cancro

Un po' disonesto per voi, Saturno, aggressivo perché stimolato dalla vicinanza di Marte, verificate sempre la sincerità delle persone con cui siete in contatto quotidiano. Questo aspetto obbliga alla cautela nella salute, persone sopra i 60, ma anche in nativi di 19-30 anni, età di Marte. L'agitazione si placa con passare delle ore grazie alla Luna che cambia fase in un segno amico, un incontro decisivo per impostare un nuovo capitolo professionale, far partire un nuovo affare.

Leone

Potete aspettare ancora due giorni? Bisogna attendere il segnale per una nuova partenza, controllare le cose impostate, riposare. Luna ultimo quarto nasce nel segno del matrimonio e delle collaborazioni, ma può toccare anche la forma fisica. (gambe in particolare) perché si incrocia con Mercurio in Toro. Consigliamo vita tranquilla all'aria aperta, per far respirare i polmoni. Rispondete alle provocazioni solo se toccano i vostri interessi economici. Uscite finanziarie.

Vergine

Idee vincenti. Questo è per voi, ultimo quarto in formazione in Acquario, fase che nasce nel settore del lavoro e degli affari. Prese di posizione rigide da parte vostra ma in questo momento astrale incerto per noi tutti, quindi anche per voi, assolutamente necessarie. Se volete vincere. La stessa Venere in Gemelli, scarsamente appassionata in amore, può diventare alleata nella corsa al successo-prestigio-fama-guadagno-esami di laurea, ricerca di una collocazione.

Bilancia

Molto bene. Luna calante in Acquario, congiunta a Plutone, in aspetto fortunato con Venere in Gemelli - questa è la sorpresa della vostra primavera. La mente sveglia, fa nascere rapidi pensieri, intuito per gli affari formidabile, concludete e impostate l'attività per il prossimo periodo. Oggi non c'è bisogno di lottare, come vorrebbe Marte, le cose nascono da sole come per incanto. Belli come siete potete partecipare a un concorso di bellezza, fortuna in amore certissima.

Scorpione

Questi due giorni sono segnati da una insidiosa Luna in cambiamento di fase nel settore della famiglia, situazioni instabili nel campo pratico che ancora resistono a Mercurio in Toro, sotto ultimo quarto possono concludersi definitivamente. La vostra umanità. Forse è questa la caratteristica che esce fuori dall'odierno quadro astrale, impegnativo per il lavoro e le finanze. Ma anche i soldi che partono, in un certo senso rappresentano un distacco dal passato…

Sagittario

Luna interessante per gli affari, preziosa se dovete chiarire la posizione professionale, lanciare una proposta per il prossimo futuro. Nelle questioni serie, fate parlare il vostro avvocato, in questo periodo con Venere che cambia umore ogni momento, non siete i soliti padroni della parola. In amore non siete espansivi, ma il sensuale Plutone nel vicino Acquario, vostro giocattolo sessuale preferito, vi aiuta a tirare fuori il lato ardente del vostro carattere, che Marte garantisce integro.

Capricorno

Nonostante le difficoltà oggettive che incontrate praticamente ogni giorno, il settore del lavoro è toccato da influssi rinnovati, per questo assai stancante. Noi mettiamo molto l'accento sulla realizzazione professionale e finanziaria, ma con più attenzione alle soddisfazioni morali e al successo nella società, che sono obiettivi primari del vostro segno. Man mano che passano gli anni, assomigliate sempre di più a Saturno, vostro “padre”. Riposo totale è solo là dove c'è l’amor.

Acquario

Il vostro carattere sanguigno vi spinge verso traguardi ambiziosi, Urano (pianeta guida) vi ha fatto nascere persone libere. Negli ultimi tempi, però, anche voi avete vissuto dietro le sbarre. Oggi, la fortissima Luna congiunta a Plutone, vi darà la forza di tagliare catene e di volare, siete un segno d'aria. Come Indiana Jones andrete alla ricerca della pietra verde, Venere, che vola in Gemelli. L'influsso è favorevole per i lavori in casa, spesso anche per cambiamenti di domicilio.

Pesci

Il cielo astrale è come una retrospettiva d'arte, tanti quadri della vita passata, dove passeggiare per rivivere le emozioni ma anche per trovare emozioni nuove, amori nuovi, passioni nuove. Una luce è sempre accesa nel cuore o potrebbe accendersi in ogni momento, ma, questa Luna ultimo quarto che precede il segno, non consiglia un ritorno, dove le relazioni sono state troppo compromesse. Consolatevi oggi con le notevoli possibilità di guadagno.