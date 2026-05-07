Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 7 maggio: tutti i segni

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Branko 07 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 7 maggio 2026.

Ariete

Le questioni professionali ed economiche sono protette dai pianeti, il patrimonio può crescere anche grazie a fonti diverse, non ancora tranquilla invece la Luna in Capricorno, che mette in discussione l'ambiente, le autorità, le collaborazioni. È possibile qualche momento di forti tensioni in famiglia, cercate però di non prenderle troppo sul serio, non sono così significative come sembra. È necessario riposo in previsione del notevole aumento di impegni. Restate come siete in amore.

Toro

Oggi agisce una fortunata Luna, che potrebbe riservare anche una discreta vincita al gioco, certamente magnifica per i viaggi e i nuovi contatti professionali. Il momento di svolta che molti di voi vivono anche nella vita privata è sostenuto da due potenti aspetti tra il vostro Sole, Giove (coraggio) e Saturno (determinazione). Giardinieri dello zodiaco, oggi saprete coltivare, potare e annaffiare la bellissima rosa dell'amore che si chiama Venere. Fatevi vedere e sentire anche dagli amici, vi apprezzano.

Gemelli

Luna di ora in ora più favorevole, scattate nel lavoro e in affari non appena sentite quella “voce di dentro”, che vi suggerisce sempre iniziative e scelte istintive ma intelligenti. C'è nella vostra personalità, in questo giorno di maggio, illuminato da Venere, un qualcosa di passionale, eccitante, misterioso, trasgressivo…che vi rende preda appetitosa di qualche cacciatore d'amore. Necessario affrontare le persone che vi servono, senza forzare però, perché le soluzioni verranno spontaneamente domani.

Cancro

Marte in Ariete è sempre collegato a un momento esistenziale non facile, cosa che si è puntualmente verificata anche quest'anno, ma il vostro malcontento è esagerato. Basta stare lontani dalle situazioni esplosive, non rispondere alle provocazioni nel campo professionale, e non giocare col fuoco in amore. Anche perché Luna è ancora in opposizione, non vuole sorpassi o azzardi, ha la forza di sconvolgere le collaborazioni, però - precisa Giove - anche in senso molto positivo per voi.

Leone

Un po' indietro rispetto ai programmi prestabiliti, ma non si tratta di ritardi preoccupanti, è possibile anzi che questa fermata che è prevista soprattutto domani con Luna in Acquario, sia servita: almeno non avete fatto passi sbagliati. È necessario programmare un weekend di relax, soprattutto le persone di una certa età non devono correre rischi per la salute, i giovani non devono fare gli spericolati. La bella notizia è Venere in sintonia con Marte rende intenso l'amore e può dare vita a una sconvolgente storia d’amore.

Vergine

Tutto pare così faticoso questa primavera, vero? Siamo sottoposti a grandi passaggi astrali, ma questo Sole in Toro e Marte-Saturno in Ariete, sono influssi che e annunciano cambiamenti molto interessanti dal punto di vista finanziario, soprattutto. Il vostro problema è il contorno di personaggi che poca sintonia trovano con voi e le vostre idee, rapporti che avreste dovuto lasciare da molto. Si può ricominciare anche oggi, domani… In amore, c'è un prezzo da pagare.

Bilancia

La natura di Saturno è anche quella di concludere qualcosa, ma fa parte della vita. Può darsi che i rapporti appassiscano, ma la vita e l'amore proseguono il loro corso. Questa eventualità può presentarsi adesso mentre avremo un grande cambio della Luna in Acquario, che rappresenta sempre un punto a voi favorevole. Quindi agite come meglio credete, non sbaglierete. Venere alimenta il cuore di amorosi pensieri e vi aiuta a non sentirvi in gabbia. Urano vi lascia volare.

Scorpione

I vostri guadagni, le cose che comprate, i possedimenti che avete, persino il prestigio sociale, sono un mezzo per raggiungere la soddisfazione, ma ci sono delle tempeste interiori che turbano la vostra vita. Sono cose che vi aiuterà a chiarire Luna ultimo quarto, ma anche nelle situazioni più complesse che il mondo vive, si può sentire un'aria di carnevale. Nettuno non aiuta il ragionamento, per voi invece è una felice intuizione. Che vi può portare fino a lassù, dove nidifica l'aquila, creatura dello Scorpione.

Sagittario

Basta con gli atteggiamenti fraterni in amore, Marte in splendido aspetto vi vuole sensuali e passionali, nuovi incontri possono capitare nell'ambiente circostante anche nel lavoro, mentre rischia di spegnersi una passione lontana. In questo caso, Giove quando sarà nel lontano Leone porterà nuovi amori, basta aspettare luglio… il campo pratico è il vostro punto di forza, il lavoro non manca di gratificazioni, così riuscite a dimenticare certe situazioni private. Dialogo con i figli.

Capricorno

Comprendiamo la vostra agitazione delle ultime settimane, perché non è facile la pressione di Marte-Saturno, uniti nel folle Ariete. Ma le vostre insoddisfazioni sono esagerate. Mercurio prevede aumenti nelle finanze, e quello che vi sembra di aver perduto o non guadagnato sarà recuperato nei prossimi giorni. Intanto ripristinate la linea verde, colore di Venere, amore. Quando pronunciate questa parola, dovete pensare ai mille e mille significati che racchiude, anche la felicità.

Acquario

È piuttosto forte la pressione di Mercurio, crea stanchezza fisica e mentale, vicina a un piccolo esaurimento: riguardatevi, rimandate spostamenti faticosi. Questa improvvisa fatica è conseguenza del peso delle responsabilità arrivate questa primavera, tutto costa e tutto bisogna pagare, ma in fondo è una bella vita per voi tutti. L'amore non potrebbe essere più rivoluzionario di così, Venere incendia il cuore di chi si trova in una fresca storia di giornata, stanotte qualcosa accadrà.

Pesci

Valorizzatevi. Influssi sulla sfera pratica sono di una intensità rara, concluderete la settimana con una grande soddisfazione personale, agite subito oggi - nella direzione che vi interessa, particolarmente favorito il settore dei beni immobili. Questa Luna in Capricorno, segno amatissimo, vi fa sembrare di vivere su un altro continente. Eccezionale un nuovo, e nemmeno da voi programmato incontro, che può essere sentimentale o professionale propiziato da Giove, quindi fortunato.