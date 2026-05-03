Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 3 maggio: tutti i segni

03 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 3 maggio 2026

Ariete

Luna in Sagittario: nuovo viaggio verso il successo, amore, fortuna. In maggio vincerete il vostro personale Giro d'Italia, siete in un momento astrale unico, ma il primo compito da svolgere è quello di trovare persone intraprendenti e moderne, che la pensano come voi, nel lavoro e in affari. Mercurio esce dal segno e inizia un rapido transito in Toro, ma utilissimo il suo spirito concreto, realista, pratico. Appassionata metamorfosi in amore, voi bevete l'amore e la vita, la sete non passa mai.

Toro

Dopo il plenilunio del secondo giorno, Luna oggi si calma e diventa ottimista in Sagittario, poi diviene concreta e realista man mano che si avvicina al Capricorno. Ma la notizia che alza il morale è fresca di stanotte, Mercurio è atterrato nel vostro segno e con i suoi piedi velocissimi vi porterà la prossima settimana verso il primo risultato economico. Mettete in preventivo anche un bel sesso, tutto il periodo va visto come preparazione per il grande slalom che ci sarà sotto Luna nuova il 16.

Gemelli

Luna in opposizione agita i rapporti stretti, i coniugi tendono a provocare nuove discussioni, ma Giove dice che bisogna solo attendere la fortuna. Nei prossimi giorni seguite ogni sollecitazione che arriva dall'ambiente lavorativo, poi deciderete quando sarete ispirati da una Luna più scaltra e tempestiva, probabilmente sarà l'ultimo quarto in Acquario del 9. Mercurio in Toro non si farà sentire molto, ma vista la velocità del transito non farà danni. Ai vostri nervi sì, dormite di più.

Cancro

Conservate le dolci emozioni portate dalla Luna piena, per le prossime notti di maggio che saranno ancora agitate da Marte in Ariete, ma intanto oggi ritorna creativo Mercurio dal segno del Toro, ottimo aspetto per le relazioni professionali e di amicizia, ma con la Luna giusta e insieme al vostro Giove vi porterà anche occasioni di guadagno, alcune a sorpresa. Nelle nuove conquiste, uscite allo scoperto, osate di più. Notizia esclusiva: potrete contare su Mercurio positivo fino al 10 settembre.

Leone

Luna passa in Sagittario, diventa una musica per il vostro amore. Dopo aver ritrovato lo smalto di sempre, dedicate il giorno agli affetti familiari, figli e genitori, amicizie. Per quanto riguarda i rapporti con l'ambiente professionale e le iniziative nel campo economico, nei prossimi giorni dovrete ogni tanto liberare la mente. Oggi infatti Mercurio inizia il transito attraverso il Toro, che si esaurisce in due settimane, ma è meglio evitare complicazioni, prestare attenzione alla salute.

Vergine

L'amore diventa talvolta una ossessione, quando Venere impazza in Gemelli, soprattutto oggi che si trova con Luna in opposizione dal Sagittario, richiede l'attenzione per la famiglia, figli e genitori. Nello stesso momento c’è Mercurio che diventa ottimo compagno di viaggi e di affari, lontani e vicini, nel segno del Toro, conviene quindi mantenere l'umore sopra il necessario standard. Il vostro segno è il più imprevedibile di questa primavera, l'amore e la fortuna possono spuntare nei momenti più impensati!

Bilancia

La novità del giorno è il passaggio di Mercurio in Toro, aspetto decisamente positivo per i vostri affari e i rapporti stretti, almeno questa volta sarà facile parlare e trovare un'intesa, oppure no… dipende dal punto in cui sono arrivate le discussioni sotto il segno dell’Ariete... Serve precisare che Mercurio governa i polmoni, i nervi, la lingua, il sistema nervoso Anche se ora è positivo, bisogna tenerlo sotto controllo. Per il resto, la vostra domenica vola con Venere. Solo per amore voi vivete, dimenticando il resto.

Scorpione

Quando Mercurio transita in Toro, come succederà da oggi al 19 maggio, agisce nella vostra casa delle associazioni, soprattutto in quella che è un’associazione per eccellenza: il matrimonio. Spesso questo pianeta porta una moglie o un marito, è visto che si combina perfettamente con Giove in Cancro, a volte ci si sposa con un parente. Questa è una curiosità, ma la vita sentimentale di noi esseri umani è fatta di 1000 curiosità… Salute: vogliatevi bene, tosse.

Sagittario

Dopo essere diventata piena, Luna arriva nel segno e crea subito un'atmosfera di gioia, ma è anche un sicuro segnale di come sia importante questo mese per la vostra vita personale e per la famiglia. In maggio avrete infatti due volte la Luna al massimo della luminosità, questa da oggi fino a martedì, e poi il 31 maggio quando nascerà piena nel vostro segno. Potete contare sulla costruttiva presenza di Mercurio in Toro, lavoro e affari. Se avete un'idea “pazza”, tiratela fuori ora!

Capricorno

Siete stati toccati da transiti davvero molto stressanti per il fisico, ma anche la pressione sulla mente non era facile, consigliamo oggi ancora un po' di riposo, perché la prossima settimana vi aspetta una nuova manovra professionale. In qualche caso, per le persone che svolgono determinate attività pubbliche, sarà decisiva. Fortunatamente, da oggi Mercurio, pianeta alato, vi presta le sue ali e vi consente di arrivare sempre e ovunque prima degli altri. Vi auguro felicità!

Acquario

La quiete dopo la tempesta (della Luna piena). Adesso che Mercurio sarà in Toro, fate respirare ai vostri bronchi aria pura, che soffia dalla parte del primaverile Gemelli, dove Venere e Urano studiano nuove strategie di conquiste amorose o di un altro tipo, con voi non si può mai sapere dove sfugge il vostro sguardo così particolare. Non ci sorprenderebbe una vostra vincita al poker. Marte lancia il fazzoletto rosso della passione. Amore, propaganda di una nuova vita!

Pesci

Luna sarà nervosa fino a martedì, selezionate gli impegni perché è possibile anche qualche leggero disturbo nella salute. Aspettate che si concluda questo ciclo, poi inizierete qualcosa di nuovo. Per chi avesse pensieri per la casa o altre proprietà, anche per esigenze dei figli, Giove prevede soluzioni vantaggiose. Il discorso torna di attualità con l'aspetto Venere contro Luna che mette in crisi più le donne del segno. Mercurio in Toro, convincete con le parole.