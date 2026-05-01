Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 1 maggio: tutti i segni

01 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 1 maggio 2026

Ariete

“Cerco la rosa che io lasciai cadere non appena l'April me la donò.” (G. Bertacchi) Voi la troverete, quella rosa perduta, oppure ne troverete una nuova, in questo maggio che vede il vostro segno tra i protagonisti. Tempi belli in arrivo! Come una nuvola rosa, Venere apre il cielo di maggio, insieme a Marte nel vostro segno e Luna piena nello Scorpione, vostro vecchio e fedele alleato nelle conquiste passionali. E non solo, sarà decisivo e formidabile socio in affari. Viaggi si.

Toro

La pioggia di maggio fa belle le donne. Maggio appartiene al Toro, quest'anno le buone stelle confermano che sarà proprio il vostro mese, auguri e complimenti. Sarà un periodo di rose in fiore certamente, ma sarà anche molto impegnativo per le vostre questioni private ed esistenziali. Lo conferma questa Luna piena nello Scorpione, oggi e domani, che sarà seguita nei prossimi giorni da altre quattro fasi lunari. Fate un po' attenzione alla salute e fate un punto sulla situazione finanziaria.

Gemelli

Maggio d'amore, di nuovi innamoramenti, di qualche ripensamento, ma tutto si svolge secondo i vostri desideri. Luna piena in un segno noto per la sensualità, invita a fare sin dal primo giorno un giuramento: “Questo primo di maggio, Elena, io ti giuro per Castore e Polluce, che sono i tuoi Gemelli, tu soltanto mi piaci." Versi di Pierre de Ronsard, poeta delle rose e dell'amore, che si adattano perfettamente al vostro nuovo cielo astrale. Maggio davvero giusto!

Cancro

Può succedere che in un giorno di maggio, quando nel cielo risplende la più bella Luna per il vostro segno e per il vostro amore, che vince con la sua forza passionale anche alcuni pianeti che sono ostili, può succedere che si compia già il primo giorno del mese un avvenimento lungamente atteso, in seguito, sognato, contrastato anche, ma mai abbandonato: un nuovo amore. Una nuova fonte per il successo, una passione che trascina in un abbandono sublime.

Leone

Dice un proverbio turco: “Per amore delle rose, si sopportano anche le spine." Questa spina potrebbe essere oggi rappresentata dalla Luna piena in Scorpione, certamente non in una posizione tranquilla. Durerà due giorni, ma domenica vi farà vedere l'altra faccia, quella nascosta, che abbiamo appena conosciuto dalla missione nello spazio. In questa grande immensità, Venere assicura che qualcuno pensa ancora e sempre a voi, che qualcuno vi troverà (Johnny Dorelli).

Vergine

Maggio finalmente. Nati per amare, non sempre però corrisposti quanto meritereste, soprattutto in questa primavera, ma solo fino a oggi… Simbolico fiore di maggio, la splendida rosa, che riconduce anche a Venere e all’amore, esattamente come il segno del Toro che governa questo mese che si identifica anche con l'antica dea Maja, il cui nome significa madre, nutrice, terra - che poi è il vostro elemento astrale. Maggio nasce con Luna piena, ottimo auspicio.

Bilancia

Una maestosa Luna piena ci introduce nel mese di maggio, che è per voi una tappa romantica e creativa nello stesso tempo, esattamente come il segno che lo governa, Toro. Maggio splendente per l'amore, grandi amicizie annuncia Venere, anche la vostra bellezza sarà luminosa. Già domenica quando Mercurio ritorna positivo. Resta Marte che vede rosso in Ariete… Oh, magari, l'amore diventasse una corrida e arrivasse per le donne sole il torero per riscaldare quel punto del cuore dove è ancora inverno!

Scorpione

Alle ore 17:24 nasce la vostra Luna piena, magnifico interludio in questo nuovo mese che lascerà traccia profonda nella vostra vita. Dato che Luna è prima di tutto emozione, affetto, famiglia, sesso… i primi cambiamenti saranno visibili nel settore privato. Però in maggio ci saranno altre quattro fasi lunari, che fanno pensare a un pieno rinnovamento nel settore professionale. Ma prima di buttarvi nelle nuove imprese, è il mondo intimo, nascosto, che deve essere liberato dalle ombre del passato. Poi… libero, fortunato me!

Sagittario

Vaghe le stelle dell'amore, ma voi siete ben sicuri di quello che volete, e da chi. Ce la farete anche con Venere e Urano in aspetto di opposizione, ma si tratta di un transito epocale che è particolarmente sentito nel matrimonio, ma va considerato più noioso che difficile. Perché i coniugi, lui o lei, battono sempre sullo stesso tasto. Decisamente più divertente questo primo maggio per le persone sole, Marte propizia avventure estemporanee, e tante, che è quasi imbarazzante da raccontare.

Capricorno

Un giovane reca rose a illustrare il maggio in un'antica casa ad Argo. Questo dipinto di migliaia di anni fa ci è venuto in mente osservando Luna piena in Scorpione, che inaugura il nuovo mese sotto il governo del vostro segno amatissimo che è il Toro. Potete considerare questo primo maggio la festa della vostra libertà. E abbiamo le nostre valide ragioni per affermare ciò, passerà Mercurio negativo, passerà Marte, passerà Giove… Alla prossima Luna piena il 31 maggio, ritroverete parole tra voi leggere.

Acquario

Luna piena, apre maggio, mese sotto il governo del Toro, segno con cui siete spesso in conflitto ma ciò non vi impedisce di amarlo, provocarlo, sposarlo. E chi scrive ha sempre approvato le unioni tra i due segni perché, se riescono a controllare la reciproca autostima, producono idee vincenti, insieme diventano più ricchi, e non per ultimo - nascono figli belli e intelligenti. Vi dico subito oggi, il nuovo mese è più a favore del Toro… non svegliate il can che dorme.

Pesci

Luna piena di maggio è il massimo per il vostro amore, prevediamo nuovi innamoramenti durante i viaggi e nei posti di vacanza, quindi dovete muovervi. Anche perché Mercurio è già pronto per entrare domenica in Toro, dove ci sarà presto anche Marte. La passione esplode improvvisa, anche per le persone appena uscite da un legame difficile, per i separati. Giochi di prestigio in affari. Donna Pesci, elegante e sensuale, vince sulle concorrenti più giovani. Ornella Muti insegna.