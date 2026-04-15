Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 15 aprile: tutti i segni

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Branko 15 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 15 aprile 2026

Ariete

Urano risveglia la voglia di nuove esperienze nel lavoro, cercare nuove amicizie e conoscenze eccitanti e stimolanti, l'attuale situazione non vi sembra abbastanza stimolante ma non dovete sottovalutare i risultati ottenuti e quelli che arriveranno. Strade mai percorse prima, anche in affari, godono da oggi la presenza di Mercurio nel segno. Transito breve ma imperdibile perché si inserisce nella vostra Luna nuova che aiuta a crescere, positiva anche per i figli adolescenti.

Toro

Luna in Pesci pretende il possesso dell'affetto per soddisfare l'intima insicurezza emotiva, Urano invece propone il concetto che a tutti deve essere concessa la possibilità di realizzare il proprio destino. Molto bene. Se pensate a come è iniziato il vostro anno, la situazione attuale è decisamente un'altra cosa, perché voi stessi siete cambiati. Le stelle vi amano, siete liberi di realizzare un sogno d'amore e di successo. Mercurio sarà in aspetto felpato fino al 3 maggio.

Gemelli

Mercurio finalmente splendido in Ariete, transito breve anche in Toro fino al 17 maggio, ma poi sarà a favore sino alla fine d'agosto! Per non parlare di Venere e soprattutto di Urano che avrà il suo clamoroso ritorno in Gemelli il 25 aprile! Insomma, sembra proprio che le stelle cominciano a pensare seriamente a voi, alla vostra salute, alla vita privata, ma soprattutto nel settore che vi interessa certamente di più: professione-finanze. Oggi cercate di alleggerire la pesante Luna in Pesci.

Cancro

Sarà breve Mercurio in Ariete, ma abbastanza stancante e nervoso, a causa della quadratura di Saturno e Marte. Non dimenticate quanto questo pianeta è stato produttivo nei mesi passati, soprattutto aspettate l'ingresso nel vostro segno in giugno, quando avrete ancora Giove tutto per voi. Cautela nell'attività fisica, alle stelle la passione in amore, purtroppo la gelosia è in forte aumento. Che dirvi? Solo il vero geloso sa quanto possano essere veritieri i suoi sospetti.

Leone

Va molto bene, di giorno in giorno meglio, ma non chiedete troppo alle forze fisiche, lunedì inizia il disturbo del Sole in Toro, non preoccupatevi - sono in arrivo per voi incredibili e splendide novità astrali. Oggi, ritorno di Mercurio nel fuoco dell’Ariete, splendido per i vostri affari. Viaggi, contatti professionali, intesa commerciale. Tutta a vostro favore Luna nuova del 17, possiamo dire che tutti i cambiamenti che avvengono nel cielo questa primavera sembrano fatti apposta per voi! Auguri.

Vergine

Oggi possiamo dire che non è stato facile. Mercurio in Pesci, troppo lungo - consolatevi con il pensiero che anche i prossimi lunghi transiti saranno molto positivi per voi. Oggi però comincia a ripagarvi di tutti i problemi che avrà combinato nei rapporti di lavoro e con i vostri parenti. Dal segno virile dell'Ariete, adesso comincia a creare situazioni professionali molto nuove, promettenti progetti che Luna nova e poi Sole in Toro aiuteranno a renderli concreti. Oggi un po' di ansia.

Bilancia

Mercurio in opposizione dall'Ariete, quindi agitazione nelle collaborazioni, matrimonio, rapporti stretti in generale, con qualche dolore reumatico, il corpo sarà aggredito anche da Marte nella stessa posizione. Lotte, rancori, ira? Non mancherà in primavera, almeno finché i pianeti non si spostano in segni amici, come Toro e Gemelli. Il 25 aprile per esempio, sarà la vostra festa della liberazione: Venere entra in Gemelli contemporaneamente a Urano! Sarete testimoni di un evento storico.

Scorpione

Quando il Sole e altri pianeti transitano nel caldo Ariete per voi sono nell’aspetto migliore, però in ogni attività lavorativa e affaristica, eccezionale l’apporto che viene dato ai giovani, agli studenti. Non dimentichiamo che fanno parte del pacchetto anche i viaggi, soprattutto per gli affari o studio, ma in quel vulcano del desiderio c'è anche Marte, Nettuno, Saturno. Oggi avete ancora una Luna splendida per l'amore, ma sarà ancora più utile quando diventerà nuova in Ariete.

Sagittario

Restate calmi, state buoni. Se vi agitate inutilmente e protestate, come vi succede quando siete nervosi, rischiate di far scappare via la fortuna, presente nel vostro cielo anche o nonostante questa isterica Luna in Pesci. Oggi infatti ritorna positivo Mercurio, si conclude l’ostracismo nei vostri confronti iniziato a febbraio, passa nel punto più luminoso del vostro cielo: Ariete, segno del vostro destino. Diventano così quattro i pianeti al lavoro per la vostra fortuna!

Capricorno

Mercurio sarà negativo da oggi al 3 maggio, quando sarà in Toro, ma da quel segno amico vi arriverà già lunedì il saluto del Sole, mentre Venere e Urano diventano preziosi collaboratori nel lavoro e in affari. In ogni caso, in questi giorni che precedono le feste, cercate di frequentare persone che la pensano come voi, nel lavoro come nella vita sociale non avete nervi per sopportare certe conversazioni, anche il coniuge vi distrae, amicizia invece fedele.

Acquario

Mercurio, astro del denaro, quando transita in Ariete è nella vostra terza casa zodiacale, la migliore in assoluto per il lavoro, per combinare nuovi affari, investimenti, inaugurare attività più moderne, metodi di ricerca rivoluzionaria. In mezzo ci sarà anche Luna nuova, in Ariete, poi Venere e Urano si incontrano insieme nel segno dei Gemelli, che è il campo della vostra fortuna. Dell'amore non vogliamo nemmeno parlare, vi troverete al centro dell'universo e del desiderio.

Pesci

Come abbiamo scritto all'inizio dell'anno, Mercurio predilige in questo 2026 i segni d'acqua, e a voi riserva i transiti più fertili e anche spettacolari per l'amore. Entrato in Pesci nel giorno della Luna nuova, 18 febbraio, oggi trasloca nel vicino Ariete, sempre beneaugurante per i soldi. Non innervositevi per un aumento di spese, Venere dirige le entrate verso la famiglia, casa, figli. Sono soldi spesi bene, per amore. Se siete soli, troverete compagnia il 25, i ponti a voi sono sempre piaciuti.