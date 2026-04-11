Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 11 aprile: tutti i segni

Branko 11 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 11 aprile 2026.

Ariete

Le stelle parlano di questioni importanti che potrebbero determinare il futuro svolgimento della vostra attività, affari. Meditate fino alla vostra Luna nuova del 17, rispetto a ieri Luna è oggi ottimista nel segno che governa i vostri incontri con le persone che vi possono dare un concreto aiuto per i vostri affari. Le cose andranno bene, in affari meglio del previsto, ma tra le simpatiche persone che incontrerete tra oggi e domani c'è sicuramente una molto speciale. Porta buon umore.

Toro

Plutone insieme al vostro Urano si esercita con macchinari e armi, ma per voi assume un significato profondamente spirituale, cerca nel cuore, nell'animo, fino al segreto che tenete gelosamente chiuso giù in fondo. Ma se è una questione d'amore, deve uscire alla luce di questa vostra bella primavera, presto ottima anche per le finanze, speculazioni in vari settori. Oggi Luna in Acquario è profondamente diversa rispetto a ieri, manda schiaffi, vi fa girare. Ma l'amore arriverà.

Gemelli

Luna in Acquario è molto buona per chi volesse trovare novità e occasioni lavorative diverse. Le energie di questo transito sono contraddittorie perché la Luna propende per il familiare e il comodo, mentre questo transito allontana proprio da queste cose. Un viaggio può avere un effetto benefico purché non si rompa troppo radicalmente con le abitudini. Meglio evitare le competizioni con il coniuge, e attenzione alla troppa possessività e gelosia che Plutone produce.

Cancro

Optate per la vita nella natura. Luna è oggi molto buona, apre alla grande la pagina delle relazioni sociali e, tra domani e lunedì potrete fare nuove conoscenze (molto virili per la donna Cancro) che potranno svilupparsi in una vera amicizia. Forse troverete anche un amante, ma non sembra questo l'argomento principale del weekend, che vi trova abbastanza confusi circa le decisioni da prendere, concentrati (giustamente) sullo sviluppo della vostra economia

Leone

Potrebbe darsi che non succeda nulla di concreto in questo weekend, a causa della Luna opposta e quadrata a Venere, che suggerisce peraltro un po' di riposo fisico, magari in qualche lussuosa farm. Saturno e Marte sono in postazione ottima, entrambi custodi del vostro tesoro finanziario. Sono aspetti tradizionalmente legati alle famiglie regnanti, nel tempo moderno anche ai presidenti, ma pure voi siete di nobile stirpe e quindi… Marte guarda con occhi di desiderio, accenderà un alto falò erotico.

Vergine

Ancora una creativa e laboriosa Luna in Acquario, chiama occasioni di successo e di guadagno, ma si tratta di progetti a lungo raggio che dovete impostare con l'aiuto, la collaborazione, di altre persone. Il settore delle collaborazioni, Pesci, è quasi libero di presenze ostili e quindi l'aiuto di altre persone sarà molto determinante, meglio ancora se vi rivolgete a gente nuova. Ma amore, solo in amore, vi è concesso fare tutto quello che sogna il cuore!

Bilancia

Fate vostro l'antico detto anglosassone: esci ed esplora! Saturno continua a mettere in discussione qualche vecchia collaborazione, come qualche rapporto privato, ma non impedisce l'inizio di nuove imprese professionali e finanziarie. Faticose quanto volete, e anche un po' folli, ma valide soprattutto se pensiamo al prossimo Giove in Leone, che darà finalmente un po' di movimento nella vostra vita. Luna in Acquario, segno della vostra fortuna, qualcuno vi pensa sempre.

Scorpione

Proprio quando pensate di essere arrivati allo stremo delle forze fisiche e nervose, si presentano situazioni e arrivano notizie che alzano lo spirito. Ecco perché non bisogna esagerare con niente, sotto questa Luna antipatica, perché lunedì canterà altre storie per voi, in Pesci. Si dice che chiodo schiaccia chiodo, ma non è sempre cosi - ci sono amori difficilmente recuperabili o cambiati con un altro amore, restano lì sull'albero della vita, così alto che è difficile da scalare.

Sagittario

Oggi, e in parte anche domani, è possibile che si presenti quella prova che alcuni aspettano dal primo giorno di primavera: un segnale di passione e di amore, di ammirazione e di rispetto. I fidanzati possono intavolare il discorso sul matrimonio, da programmare durante il passaggio di Giove in Leone, possibili anche nozze dei figli. Progetti rosa, come si dice, favoriti dalla superlativa presenza planetaria in Ariete, dove a giorni arriva anche Mercurio. Come lo aspettate! Insieme a Saturno agisce come un banchiere, sostiene le iniziative di affari.

Capricorno

Plutone è arrivato nel vostro segno nel 2008, dopo un'assenza di oltre due secoli e mezzo, quindi anche noi con il nostro oroscopo stiamo cercando di carpire i suoi segreti, aiutati adesso dal suo transito in Acquario, che potrebbe simboleggiare la porta che dobbiamo passare per entrare in un nuovo mondo, il vostro e il nostro. Scoprite dove avete sbagliato dopo il 2024, specie nelle collaborazioni. Adesso questo pianeta misterioso vi aiuta a riparare quello che va riparato. Con la vostra intelligenza, determinazione, saggezza.

Acquario

Non vogliamo dire che dovete fare come in Corea dove, secondo le indagini, il 70% delle transazioni borsistiche sono fatte seguendo i suggerimenti astrologici… Ma un po' bisogna avere fiducia in Giove, seguendo i transiti e gli aspetti che forma con altri pianeti. Per esempio, in questo periodo è in guerra con Saturno, Marte, Nettuno e presto anche con Mercurio in Ariete. Voi, avendo Plutone nel segno che è in ottimo aspetto con tutti questi corpi, riuscirete a guadagnare anche dove gli altri perdono. Ma non dimenticatevi dell’amore!

Pesci

Ancora tre giorni con Mercurio nel segno, pianeta dei viaggi e delle azioni pratiche, voi siete liberi di intraprendere gli uni e le altre, ma sempre con un "chissà", dentro di voi, la gente cambia parere da oggi a domani, se non prima. Voi no. Avete capito di amare oggi come ieri o 100 anni fa, ma siete ancora qui in riva al mare, che vogliamo immaginare come un porto ideale di Atene, ambiente in cui Nettuno si dimostra in tutta la sua fortuna. Preparate un progetto per lunedì, martedì.