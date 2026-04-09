Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 aprile 2026

09 aprile 2026 a

a

a

Le Stelle di Branko di giovedì 9 aprile 2026

Ariete

Potenti forze cosmiche in azione sul vostro segno, che richiedono una proiezione più ampia, diciamo che da oggi al prossimo 17 aprile, con Luna nuova nel vostro segno, è possibile realizzare un costruttivo cambiamento nel lavoro, studio, attività. Oggi stesso qualcosa cambia, per voi e per tutti, questo grazie all'entrata di Marte in Ariete contemporaneamente con Luna in Capricorno, che cambia fase domani. È richiesta grande concentrazione e impegno non stop, Marte annuncia guerre.

Toro

Nasce ultimo quarto di Luna in Capricorno, non è certo una fase che invita alla spensieratezza e alle follie d'amore ma è una straordinaria forza morale e intellettuale. Riesce ad agitare i mari, figuriamoci se non riuscirà a farvi vincere una battaglia professionale-legale-affaristica! Ambigua invece la posizione di Marte, in Ariete per tutta la vostra stagione, perché occupa la 12ª casa, tradizionalmente associata a "nemici nascosti." Vecchi schemi di comportamento possono danneggiarvi.

Gemelli

Dovete fare progetti accurati, senza dimenticare i dettagli; se le questioni sono di tipo legale-amministrativo dovete chiedere consigli alle persone esperte. Tutto va fatto con calma. Luna diventa positiva e profonda in Capricorno, ma la notizia clamorosa riguarda Marte che lascia il mare dei Pesci e si lancia nel fuoco dell’Ariete, il vostro fedele compagno di avventura. L'avreste mai detto, solo una settimana fa, che sareste diventati il segno più passionale dello zodiaco?

Cancro

Una fredda Luna, oggi e domani, non aiuta il buon umore, ma può essere una saggia guida per gli incontri di affari. In fase calante nel settore dei rapporti stretti e delle collaborazioni, Capricorno, comincerà subito a provocare discussioni e litigi. Cosa che dovete evitare assolutamente, perché proprio nella serata di oggi Marte, che vi ha coccolato nell'ultimo mese, passa in Ariete e darà presto spettacoli di insofferenza, impazienza, nel mondo lavorativo.

Leone

Due i settori messi in evidenza dall'odierno quadro astrale: la salute, il lavoro. La prima conta sulla protezione della Luna ultimo quarto in Capricorno, che è anche settore della vita pratica e affari. Nuove straordinarie energie arrivano da un'altra fonte: Marte più spavaldo che mai in Ariete, inizia la congiunzione con Saturno e Nettuno, presupposti di un nuovo impegno con risultati eccezionali davvero. Garantita buona resistenza allo stress e buona vitalità in amore.

Vergine

Molto bene, ottimo. Riportiamo per prima la notizia che più aspettate - Marte ritorna il grande amico del vostro segno, nel nuovo transito in Ariete, presto ritroverete anche una bella scorta di energia. Il secondo evento è importante invece per i vostri affari economici, grazie alla prestigiosa Luna ultimo quarto in Capricorno, sostenuta da una commerciale Venere. Risveglio della passione amorosa, anche se non disponete di grande tecnica nelle corse d'amore avrete un complimento.

Bilancia

Tutti siamo coinvolti da questo esame che pretende Luna ultimo quarto in Capricorno, che avrà già in serata un primo scontro con il guerriero Marte nel guerriero Ariete. Riguardatevi se avete avuto qualche problema ultimamente, un cambio d'aria farebbe bene anche per schiarire le idee o, meglio, per mettere in ordine logico le tante idee che produce Plutone, grazie a lui non perdete il fascino. Un leggero calo della vitalità fisica è comprensibile, basta rimandare per un giorno - due importanti transazioni. Ma il desiderio di affermare il proprio talento è sempre vivo.

Scorpione

Voi, amanti della penombra, vi trovate a vostro agio anche sotto questo ultimo quarto, fase lunare che in voi risveglia all'intraprendenza e vi rende acuti nelle discussioni di affari. Soldi in aumento. Ma la vera sorpresa è l'amore, non importa se è ancora timido e fragile come gli anemoni di primavera.… Per qualche amore, decisive queste notti di aprile, in un senso o in un altro, così conferma Venere un po' scettica su qualche rapporto. Speriamo vinca Marte, passionale in Ariete.

Sagittario

Cominciate a pensare a qualche cambiamento nelle collaborazioni, da questa sera Marte non è più causa di fastidi e tante volte anche di problemi di salute, adesso transita in Ariete, vi aprirà nuove strade anche in amore. Resta solo Mercurio negativo, non c'è una buona intesa circa le decisioni da prendere in casa o nelle questioni che interessano i figli. Non affannatevi più, attenti ai vostri colpi di testa. Oh, primavera mi viene voglia di bruciare! Brucia ragazzo, brucia…

Capricorno

Nascerà il vostro ultimo quarto di Luna, tra oggi e domani. Una fase certamente utilissima per le questioni professionali, finanziarie, contatti con persone autorevoli; buona anche per i viaggi se servono alla carriera e al profitto. Forse vi rende seriosi, pensierosi, poco inclini alla vita sociale e al divertimento. Programmate frequenti momenti di relax, è possibile un calo di energie già in serata quando Marte lascia l’amico Pesci e inizia il suo transito guerriero, in Ariete.

Acquario

L'amore è presente, anche se è un po' urlato. Non male la passionalità, davvero niente male. Avete il grande dono di essere sempre giovani in amore, adesso con Marte in Ariete, chissà dove vi porterà questo desiderio. Luna cambia fase nel segno che vi precede, sabato entra nel vostro segno, ancora una volta è la famiglia ad avere il ruolo più importante. Non dovete dare tante spiegazioni nel lavoro, avete dalla vostra tante buone stelle, impossibile non ottenere soddisfazioni.

Pesci

Darete un'ottima impressione, affrontate sicuri anche le persone più autorevoli, siglate immediatamente nuovi accordi. Questa Luna diventa ultimo quarto in Capricorno (segno che vi adora), è perfetta per i vostri affari, viaggi. Forse un po' fredda ma vi obbliga a vedere le cose della vita e le persone nella loro vera luce. Dopo che avrete ottenuto e incassato, concedetevi qualche distrazione e divertimento, per salutare Marte che se ne va…. Con un'ora d'amore.