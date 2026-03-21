Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 21 marzo: tutti i segni

Branko 21 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 21 marzo 2026

Ariete

Il Sole è arrivato già ieri, ma per rispettare la tradizione diciamo oggi: ben trovata primavera! Iniziate la stagione con una riflessione sui vostri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi anche nei confronti del lavoro. Tutto deve essere chiaro nella mente. Qualche collaborazione professionale di vecchia data oppure nata di recente sarà cambiata da Saturno. Si accende il fuoco dell'amore. Cosa dovete chiarire con la Bilancia? Chiede Venere.

Toro

Sole nel segno che vi precede significa che il vostro anno personale sta per finire. Qualcosa probabilmente dovrà essere cambiato ma ci penserete al momento adatto, oggi godete questa prima Luna della primavera nel vostro segno, ottimamente sollecitata da Giove e Marte. Nell'attesa di Venere, il 30 marzo considerate questa domenica come un anticipo della felicità. Influssi che incidono molto bene sul lavoro, finanze. Cosa dovete chiarire con Acquario? Destino.

Gemelli

Ancora un po' provati dal novilunio dello scorso venerdì in Pesci, dove sono rimasti Marte e Mercurio e quindi è necessario ancora usare cautela, nella salute e nelle attività fisiche, sport. Si tratta di agire sempre con disciplina anche nel lavoro e non succederanno più i disguidi come nel passato. Adesso potete contare sulla formidabile protezione del Sole in Ariete che insieme a Saturno e Plutone sostiene l'amore e il successo sociale. Tramonto magico. Cosa dovete chiarire con Vergine?

Cancro

Luna in Toro illumina il settore degli incontri di lavoro e affari, ma è anche molto passionale per l'amore. Con lei si apre oggi un libro con 365 pagine in bianco, che dovrete riempire nei prossimi 12 mesi. Iniziate con la professione, lavorate con esattezza. Non tutti i compiti sono facili quando Saturno e Sole sono ostili. Ma voi sarete promossi a pieni voti. Restate in contatto con persone lontane. Cosa dovete chiarire con Ariete? Chiede Venere.

Leone

Probabile emicrania dovuta alla Luna-Toro, forse a causa del lavoro e delle responsabilità domestiche. Non porterete a termine tutte le iniziative, ma noi vi diciamo che c'è uno splendido fermento nel lavoro, professione, affari, studio. Seguite un progetto e portatelo fino al risultato finale, con calma però visto che Luna sarà amica da martedì. Programmate un viaggio d'amore. Saturno nel settore del lontano è sempre più favorevole. Cosa dovete chiarire con Toro?

Vergine

Sabato ha un andamento armonico, Luna in Toro vi accompagna anche in viaggio, rende piacevole il relax possibilmente in montagna, visto che avete ancora qualche problema con i pianeti in Pesci (Marte, Mercurio). Ma la forza del Sole e Saturno cominciano a nutrirvi di nuovo coraggio e risvegliano quella vostra meravigliosa ostinazione professionale che poi vi porta a ottenere ciò che volete. Venere accende una nuova luce. Cosa dovete chiarire con Sagittario?

Bilancia

I cambiamenti più evidenti, per ora, sono nel settore pratico che sarà sottoposto più volte all'esame di Saturno, mentre il Sole non rende facili i rapporti con le autorità, persone di legge, le collaborazioni. Poi c'è la fretta che vi porta a essere distratti, attenti quindi nei movimenti e nello sport, ossa e denti. Luna è oggi amorevole, transita nell'amico segno del Toro su cui potete sempre contare, è pratico più di voi. Cosa dovete chiarire con Cancro? Chiede Giove.

Scorpione

Prestigiose le nuove collaborazioni. Marte in un punto splendido dice che il cuore già sente la primavera. Questa è anche la stagione dei sogni. Liberi di sognare, sperare in un grande amore, ma nelle questioni pratiche dovete essere… pratici al massimo. Così sostiene oggi la Luna in Toro, segno che governa le vostre collaborazioni e anche rapporti di coppia. Maliziosi giochi in amore, probabili fulminanti incontri. Cosa dovete chiarire con il Toro?

Sagittario

In questo variopinto anno della vostra vita, specie nel mese dell'Ariete, tutto è possibile, anche un colpo di fortuna finanziaria. Abbiamo in mente qualche affare nei beni immobili, oppure acquisti di terreni che Saturno protegge con particolare attenzione. Non siamo affatto in pensiero per il vostro portafoglio, anzi in mezzo alle crisi a voi sembrano crescere soldi in tasca. E allora cercate di essere così attivi anche in amore! Cosa dovete chiarire con Vergine?

Capricorno

Passando nei pressi di Piazza Irnerio abbiamo notato sulla porta chiusa di una trattoria romana un cartello con la scritta: "Leo riposa di domenica”… Prendetevi pure voi il riposo settimanale domani, lo chiede il corpo, lo chiede la mente. Consigliamo un sano relax, possibilmente in ambienti sereni e non affollati. Partecipate più intensamente alla vita familiare, occupatevi delle vostre piante e degli animali, aprite un libro. Cosa dovete chiarire con la Bilancia?

Acquario

Probabile ritorno di vecchie discussioni familiari, sempre per motivi di soldi. Così almeno fa pensare questa Luna in Toro che vuole mettere in ordine l'amministrazione. Ci potete anche passare sopra tanto la conoscete: i soldi sono la sua fissazione, come anche il buon cibo che voi state apprezzando un po' troppo in questo periodo, come se vi mancasse affetto. È quella Venere allora, quel Marte e quel Plutone, cosa fanno? Cosa dovete chiarire con Leone?

Pesci

Dopo Luna nuova, che avrà lasciato un po' di debolezza oppure nervosismo, oggi vi sentite nuovamente in gamba. Il cielo astrale è limpido per voi, non presenta un solo pianeta in aspetto problematico, anzi nel segno avete la grande energia di Marte e di Mercurio, l'amore è completo se volete, se non siete anche voi ossessionati da profitti o dal successo professionale ad ogni costo. C'è un amore che vi sorprende ogni giorno, ogni notte. Cosa dovete chiarire con Sagittario?