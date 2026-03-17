Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 17 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 17 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 17 marzo 2026.

Ariete

Incontri, amicizie, nuovi contatti e viaggi, procurano il miglioramento delle condizioni di vita. Partite con una grande dose d'amore, che vi dà la forza di affrontare efficacemente qualsiasi situazione professionale. Sono i giorni che precedono l'equinozio di primavera, dopo Luna nuova in Pesci, venerdì, avrà inizio la vostra stagione. Un tocco di eccentricità nell'abbigliamento e nell'atteggiamento esteriore, ma il lavoro va portato avanti con impegno e serietà. Venere canta e danza.

Toro

Luna si è calmata in Pesci, inizia il novilunio che concluderà venerdì la stagione invernale e aprirà la primavera. Così potrete sentire l'ottimo influsso di Mercurio che vi rilascia oggi stesso il passaporto per le nuove iniziative di affari anche lontano dal solito ambiente. Questo transito, insieme a Marte, non è buono per il Paese e i rapporti con l'estero, ma nel vostro caso è diverso: Giove aggiunge fortuna e passione in amore. Sarà più grande il vostro prossimo amore. Sorprese!

Gemelli

Lasciatevi andare nella vita sentimentale, fatevi travolgere dalla fiamma di Venere e Plutone, uno dei transiti più eccitanti per il rapporto d'amore, che ha un difetto soltanto: passa veloce. Se sarete lenti a conquistare rischiate di perdere buone occasioni che con Luna nuova sarà difficile riprendere. Previsti nuovi scontri nell'ambiente professionale, guardatevi dalla ambiguità di persone che vi circondano. Lasciate le cose così come stanno, è più importante mantenersi in forma.

Cancro

La conquista più importante è il ritrovato spirito, voglia di raggiungere risultati, che sono del resto garantiti dalla protezione di pianeti professionali e danarosi, e ancora di più dalla Luna nuova in Pesci, da oggi a venerdì. Momento prezioso per chi volesse rinnovare l'attività da cima a fondo, aspetti molto buoni anche per le questioni domestiche, Giove porta facilitazioni e favori. Situazione "esplosiva" in amore, le infedeltà saranno punite da Saturno e Venere che fa la spia.

Leone

Il calore della gente vi aiuta a dimenticare qualche freddezza nei rapporti familiari, voi stessi siete molto disponibili verso gli altri e avrete una bella ricompensa nel lavoro e in affari. Luna nuova in Pesci inaugura un nuovo quadro astrale, quasi perfetto per il rinnovamento. Cominciate con il privato o con il lavoro, quello che voi giudicate prioritario, senza farvi condizionare dalle notizie che arrivano dai mercati nazionali ed esteri. I sensi sentono la primavera.

Vergine

Tre giorni con opposizione della Luna che diventa nuova in Pesci, abbastanza antipatica per il matrimonio e decisamente severa per le collaborazioni. Consigliamo di rimandare intese, colloqui, decisioni e investimenti, fino al giorno 20 quando il Sole andrà in Ariete. È il segno che farà partire la vostra rinascita, senza più ostacoli da parte di Saturno. Giove, il pianeta della fortuna anche per quanto riguarda l'amore, assicura che avrete presto successo e guadagni.

Bilancia

L'inverno si conclude il 19, giorno di una positiva Luna nuova nel campo del lavoro e della salute, ma anche con l'opposizione di Venere accanto a Saturno in Ariete: incontro tra l'impulsività e la saggezza. Marte però è assai provocante sotto il profilo passionale, propizia incontri anche nell'ambiente professionale. Chissà, una importante riunione d'affari, potrebbe avere un finale a sorpresa. Occorrono soldi per la casa, famiglia, figli. Il danaroso Urano vi aiuta.

Scorpione

Nessuno ha mai imparato nulla come si deve se non sa che ogni giorno è il giorno del destino. Luna nuova in Pesci è come un vento marino, amico. Non restate fermi e immobili davanti a questo grande mare, attivatevi e lanciate iniziative in ogni direzione, tutto fa prevedere il vostro successo. Ogni risultato è frutto della fatica e dell'impegno personale, ma è fortuna poter contare sulle occasioni giuste al momento giusto. Anche in amore potete vincere una gara speciale.

Sagittario

Questi tre giorni che precedono l’equinozio di primavera sono forse i più delicati, vista la Luna nuova in Pesci, contiamo sulla vostra autodisciplina per quanto riguarda il benessere fisico e sulla diplomazia in ogni rapporto lavorativo, economico. Non vi dovete sentire in colpa se non siete ancora riusciti a realizzare tutti i vostri programmi, l'importante è sapere che avete sempre dato il massimo e che questo vi tornerà indietro come un vero premio personale.

Capricorno

Non dovete ragionare così tanto in amore, le emozioni si sentono o non si sentono, rispondete al richiamo passionale di Marte e di Urano, entrambi maestri di seduzione. Prima di attendere corteggiamenti da altri, partite voi all'attacco. Venere predilige gli amanti intraprendenti, come vi ama Mercurio nel vostro lavoro e nelle vostre questioni economiche. Famiglia come una stazione ferroviaria con treni in ritardo nelle partenze e negli arrivi. Voi metterete le cose in ordine.

Acquario

Straordinaria forza di volontà, straordinario amore, straordinaria passione! Luna nuova ottima per i vostri affari, chiude l'inverno ed apre la stagione primaverile, e prevede un mese ancora più bello. Avete tutte le possibilità di orientare la vostra vita nella direzione che volete, ma dovete naturalmente considerare anche le esigenze della persona amata, concedere spazio alla sua libertà. Basta un piccolo sforzo e avrete nelle vostre mani un tesoro, battete il ferro!

Pesci

Felice conclusione della stagione del compleanno! Luna nuova, nuovo inizio. Succede a tutti i segni una volta all'anno, ma questa volta per voi è tutto vero, è quello che non lo è ancora - succederà. Sentite Longanesi: "Marzo radioso mi coglie in cortile, ma non posso pensarci: debbo ancora pagare i conti di gennaio"… I vostri affari ottengono la protezione di Saturno nel campo dei soldi, Giove aggiunge facilitazioni e fortuna nelle questioni domestiche e in quelle del cuore.