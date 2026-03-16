Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 16 marzo: tutti i segni

Branko 16 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 16 marzo 2026

Ariete

Luna in Acquario - umana, estrosa, socievole, interessante per la ricerca scientifica e medica, ma poco pratica e poco sensibile per le ambizioni economiche. Avete però una bella spinta euforica che vi regala Venere, le amicizie e le conoscenze possono avere un ruolo importante se avete progetti molto personali nel campo del lavoro. Fatevi avanti, lanciate le idee. Qualcuno cerca di distorcere la verità e convincervi del contrario. Non vi dovete fermare se siete alle prese con un nuovo amore.

Toro

Oggi siete ancora disturbati dalla Luna fino a questa sera, evitate faticose attività fisiche, tenete sotto controllo le reazioni emotive. Ma potete concedervi il lusso di una sfuriata, se questa serve per far capire che non scherzate. Sempre più vicina la possibilità di concludere ottimi affari e quindi di concludere l'inverno, venerdì 20, con successo. Questa prospettiva deve rendervi più leggeri e disponibili in amore, famiglia, amicizia. La vera fortuna è nella vostra testa, nelle vostre mani.

Gemelli

Il giorno porta due influssi che risvegliano ottimismo e la voglia di azione: Luna ancora in Acquario e in contatto con la fortunata Venere nel settore degli incontri importanti per la vostra vita professionale, amorosa, per i rapporti sociali. Forse i propositi sono troppo ambiziosi per avere risultati immediati, ma l'importante è impostare sotto questo influsso che rende eccitante l'amore ed ha uno stretto legame con la medicina e la legge. Mettete avanti la vostra vita personale.

Cancro

Questa ultima settimana della stagione invernale ritorna una bellissima forza di volontà che, insieme alla ritrovata ambizione, vi spinge verso nuovi obiettivi professionali e finanziari, dove siete favoriti dalla fortuna di Giove. Questo influsso si farà sentire di più domani quando inizia il novilunio in Pesci, fase indicata per impostare lavoro e affari per la primavera. Atteggiamento sognante in amore, ma nel profondo del cuore c'è un sentimento ben radicato. Pasqua felice.



Leone

Nell'attesa del Sole in Ariete, venerdì 20, che darà un primaverile respiro a tutte le situazioni, occupatevi di voi stessi. L'odierna Luna è ancora in aspetto di opposizione, disturba tutti i rapporti stretti, chiede attenzione per la salute (gambe e piedi, circolazione, ossa). Comportamenti a senso unico, non lasciatevi ossessionare dall'ambiente professionale o da qualche obiettivo che vi siete posti tanto da dimenticare tutto il resto. L'amore, per esempio.

Vergine

L'evento astrale positivo è il passaggio del Sole in Ariete, dove andrà un immediato positivo contatto - anzi eccezionale contatto - con Saturno e Venere. Questi primi giorni non sono ideali per inseguire alti traguardi professionali o economici, neppure per cercare nuove passioni carnali. Anche nei rapporti meglio riusciti, il matrimonio dovrà superare il fastidio della Luna nuova che si forma fra domani e venerdì, accanto a Mercurio. Opposizioni e scontri nel lavoro.

Bilancia

Settimana preziosa per il vostro lavoro e per i chiarimenti nella vita privata, negli affetti, nelle relazioni d'amore e nel matrimonio. Partite oggi con una straordinaria imbattibile Luna congiunta a Plutone, che vi nutre di coraggio e una incredibile sicurezza nelle vostre capacità. Fino al 19 sarete seguiti da una positiva e fertile Luna nuova in Pesci, transito che ha una stretta relazione con le operazioni bancarie, la borsa, vendite-acquisti di beni immobili. Oro!

Scorpione

Sempre quando la Luna è in Acquario e forma aspetti diretti con altri pianeti, oggi con Plutone, arriva il nostro invito alla cautela nella salute. Anche la vicinanza con Urano in Toro porta disturbi improvvisi, certamente provoca le collaborazioni e il settore familiare. Per fortuna, passa presto, domani inizia il novilunio in Pesci, la fortuna non sarà più forestiera. Dimenticate qualche malinteso nella vita affettiva, sfruttate la protezione nel lavoro. Una nuova partenza è auspicabile.

Sagittario

Movimento fisico, ma con prudenza. Tra domani e venerdì si forma Luna nuova in Pesci, dove transitano Marte e Mercurio, influsso di disturbo per le vostre robuste gambe e per le vostre fragili mani. Non improvvisatevi meccanici, problemi col computer. Ma queste sono solo riserve di una situazione astrale che aumenterà di intensità e luminosità, con Sole in Ariete. Strane pretese in famiglia, voi stessi non dovete pretendere l'impossibile. Possono togliervi tutto, non il sesso.

Capricorno

Nascosti dietro un immaginario sipario da dove osservare con occhio critico, lucido e disincantato quello che succede nelle vostre vicinanze. La tensione generale, l'incertezza economica. Questa settimana di Luna nuova, nel caro segno dei Pesci, sono una certezza di riuscita per voi. Molto dipende da come sono state seguite e impostate le cose fino a questo momento, ma crediamo che sarete soddisfatti. Manca invece qualcosa nella vita affettiva, cercate e troverete.

Acquario

Una valanga di emozioni, Luna vi rende anche oggi più emotivi e sensibili del solito, ma sapete anche essere più determinati e puntate sicuri verso l'obiettivo che volete raggiungere, noi siamo certi del vostro successo. Un po' aspri nel rapporto di coppia, ma certamente non manca l'attrazione e il desiderio. Sarebbe bello se i coniugi potessero programmare un viaggio da soli, una piccola luna di miele. Nuovi incontri passionali nel weekend, inizia il mese dell’Ariete!

Pesci

Miglioramenti in ogni campo! Domani arriva la Luna più importante dell'anno, oggi intanto rilassatevi, occupatevi di cose piacevoli, frequentate e invitate amici, fate qualcosa per la vostra bellezza, amate. Le azioni silenziose sono le più efficaci, cercate di portare avanti i vostri progetti in sordina, approfondite, aggiungete nuovi dettagli. Sole nel segno conclude venerdì la stagione invernale, insieme alla vostra Luna nuova - tutto si muove a vostro favore, bisogna avere fiducia nelle stelle!