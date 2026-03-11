Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 11 marzo: tutti i segni

Branko 11 marzo 2026 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 11 marzo 2026

Ariete

Gli incontri amorosi sotto la Luna ultimo quarto sono piuttosto rari, le persone si orientano sui propri problemi con scarsa propensione ad affrontare quelli del prossimo, tuttavia voi avete Venere nel segno e quindi non possiamo escludere incontri amorosi. Luna in Sagittario indica la porta a nuove sfide professionali che possono essere estese anche all'estero. Un cambiamento subitaneo che porta cose fortunate: una promozione, un incontro, un'offerta da non rifiutare.

Toro

Aumentano influssi favorevoli. Se avete bisogno di consigli legali troverete la persona giusta, ma forse avete più bisogno di amici, sempre disponibili. Luna in Sagittario e naturalmente positiva, tuttavia in fase calante provoca forti emozioni nel vostro cuore, i ricordi non si controllano. L'influsso è interessante per la sfera economica, il denaro potrebbe arrivare grazie anche a una spartizione, liquidazione, lascito o una vendita. Non nascondete le vostre rabbie interiori.

Gemelli

Difficile credere nella validità delle iniziative pratiche e proposte che arrivano sotto questo ultimo quarto in Sagittario, ambiguo anche a causa della quadratura con Sole e Mercurio in Pesci. Sono problematici rapporti tra ex soci, datori di lavoro, coniugi… Ma di questo devono occuparsi gli avvocati. Marte crea anche strane incertezze in amore, siete sempre sulle difensive contro inesistenti minacce. Lo stato ansioso in cui vivete non può non incidere sulla salute. Una pausa.

Cancro

Luna cambia fase nel segno che incide sulla vostra salute. Considerando la non facile posizione di Saturno in Ariete, dovete usare cautela e magari fate un controllo medico. Certamente aumenta lo stress mentale, ma la forza del Sole e Mercurio sviluppa ottime idee per l'attività professionale e affari che porteranno alti guadagni in seguito. Le passioni che porta Venere danno soddisfazioni ma il suo ruolo è quello dell'amante, non è molto propensa al matrimonio.

Leone

Ultimo quarto a voi favorevole, in un solo colpo fa volare via le foglie secche che ancora resistono su un certo ramo delle vostre relazioni. Qualche volta anche voi avete sbagliato a scegliere un amante o un socio, non c'è ragione di essere imbarazzati per questo. A chi non è mai capitato di prendere direzioni opposte? L'importante è saper svoltare. C'è un vulcano di emozioni nel cuore, una meravigliosa gioia di vivere che risveglia una languida Venere. Ritmo pazzesco.

Vergine

Voi dovete tenere in mano la situazione familiare, verificare come spendono i soldi i vostri cari (i giovani del segno invece non devono pretendere troppo in casa). Non è un giorno ideale per azzardate imprese economiche, meglio rimandare gli acquisti. Ultimo quarto e certamente poco adatto per serie iniziative, soprattutto perché esercita un richiamo sulla famiglia, verso gli affetti. Evitate stress fisico, controllate il cibo, ma dovete dare comunque il massimo all’amore.

Bilancia

Le sfide lanciate dalla concorrenza non vanno rifiutate, servono per provare a voi stessi di essere capaci e di conoscere a fondo le vostre potenzialità. Perché in questo periodo di battaglie professionali (pensiamo soprattutto alla primavera), voi potete vincere dimostrando una grande fiducia in voi stessi. Vi punge questa Luna con un po' di nostalgia, cosa abbastanza normale in questo periodo di passaggio stagionale. Ultimo quarto invece chiama i fratelli, sorelle.

Scorpione

Oggi potete già dire addio all'inverno, per quanto riguarda la professione. Ultimo quarto nel vicino Sagittario chiude le inutili discussioni con i collaboratori e soci, consiglia per le prossime imprese di fare da soli. Luna nuova tra una settimana porterà un riscatto di carriera, un nuovo contratto. Avrete tutte le occasioni per riscattarvi - Giove è positivo, conosce le vostre gioie e i vostri tormenti, la sua fortuna vi accompagnerà in modo speciale non stop fino a luglio.

Sagittario

Notte di Luna calante, nasce il vostro ultimo quarto, fase che rende irrequieti e instabili, ma serve per fare una profonda riflessione, per tagliare se c'è bisogno. Negli ultimi giorni si è inceppato qualcosa, ma vi capita quasi ogni anno nel mese dei Pesci. Perfetto per voi il pensiero di Carlo Laurenzi: “Marzo al solito mi punge con la nostalgia: gli anemoni, le bouganville, le giunchiglie, le rose…" Però quest'anno c'è Venere in Ariete, cercherà per voi qualcosa che assomiglia all'amore ritrovato.

Capricorno

Da questo ultimo quarto alla Luna nuova in Pesci, il 19 marzo, che conclude la stagione invernale, voi dovreste organizzare il lavoro e gli affari per un lungo periodo di tempo. Il nostro suggerimento parte osservando gli aspetti che vi toccheranno dai pianeti in Ariete. Ora però, siete gratificati dai pianeti in Acquario (questioni economiche), Pesci (rapporti con persone vicine), per non parlare di Urano in Toro che vi offre passione e sveglia il gusto della lotta e della provocazione.

Acquario

Il cambio di Luna in Sagittario, questa mattina, non è negativo per i vostri affari e le questioni scritte, rapporti con le autorità. Però anche voi potreste registrare un calo delle forze fisiche, quindi cercate di non assumere troppi impegni, perché voi avete un altro nemico per il lavoro - fretta, improvvisazione, presunzione di farcela ad ogni costo. Questi nostri tempi non sono indicati per rischiare. Anche l'amore sarà felice di ritrovarvi più freschi e sempre più innamorati.

Pesci

Prendetevi tempo per pensare, riflettere, ragionare, decidere. Se vi lanciate nelle avventure professionali e finanziarie sotto questo ultimo quarto il risultato non è sicuro. Certo, avete una preziosa protezione del grande Giove, come anche noi sottolineiamo spesso, ma il guaio è che il pianeta della fortuna qualche volta ci fa pensare che sia tutto possibile. Cosa vi costa rimandare a domani ciò che vorreste fare oggi? Luna sarà diversa, positiva per l'amore e per la vostra salute.