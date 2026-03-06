Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 6 marzo: tutti i segni

06 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 6 marzo 2026

Ariete

Luna è ancora in opposizione, non vi rende sicuri di voi stessi e così magari cercate di gettare la responsabilità delle vostre problematiche su altri, superiori in primis. Forse avete ragione di essere contrariati, ma senza un dialogo sereno non arrivano chiarimenti. Allontanate questi pensieri pessimisti e accogliete Venere che entra questa mattina nel vostro segno. Resterà non molto ma diventerà anche guardiana del patrimonio familiare. In amore tornerete divertenti.

Toro

Affrontate questo giorno bellissimo con entusiasmo e coraggio, le stelle sono disposte in maniera da favorire la vostra crescita professionale e finanziaria, ma una vera sorpresa sarà l’amore. Non si sa come, né da dove, ma un destriero bianco con un cavaliere in sella è già davanti alla vostra porta, assicura Venere in Ariete questa mattina. Magari lo scoprirete il 30-31, quando la fulgida stella sarà nel vostro segno, in tempo da prepararvi un maggio pieno di rose.

Gemelli

Sono presenti alcuni transiti di disturbo che ci obbligano ad essere misurati nelle previsioni, così dovete essere misurati voi nelle vostre azioni, gesti, parole. Ma questo venerdì lancia un messaggio di ottimismo e anche di bellezza, grazie a Venere che perde il carattere ombroso e inizia a risplendere nel segno amico dell’Ariete, accanto a Saturno e Nettuno. Dovete fare più pubblicità al vostro lavoro, imprese professionali e di affari. Tirate fuori il talento e anche il Sex.

Cancro

Tutta la situazione è animata, troppi sbalzi d'umore non consentono un regolare andamento delle attività professionali nonostante i segnali più che notevoli di miglioramenti. Da oggi, Venere in Ariete è sì in quadratura a Giove nel vostro segno, ma si tratta di una posizione favorevole per il successo. Ancora pazienza, però, Luna è opposta a Saturno, atmosfera agitata nell'ambiente lavorativo, nella salute invece il punto debole sono le ossa, denti, e tanto stress.

Leone

Prima che la Luna passi in aspetto critico, dovete affrontare la questione-argomento-persona che in questo momento è per voi importante. Risparmiate le energie perché non avete bisogno di faticare tanto, le stelle parlano di una situazione professionale con notevole aumento di occasioni e possibilità. Profumo di soldi, prendete il più possibile ma non dovete insistere dopo un rifiuto. In amore sì, la nuova Venere in Ariete fino al 29 marzo, prepara la pista per le conquiste.

Vergine

Tensioni e controversie nei rapporti stretti. Nei legami sentimentali vediamo un calmante influsso della Luna, che non raggiunge però le collaborazioni professionali, agitate da Mercurio e Marte. Oggi in più dovete prestare molta attenzione nei rapporti con le autorità (Sole). Avrete il coraggio di intraprendere una nuova strada e di mettere in discussione voi stessi? Questa Venere tornata positiva in Ariete spera proprio di sì… È favorevole in materia di apporti finanziari.

Bilancia

Non sarà lunga l'opposizione di Venere in Ariete, è solo fino al 29, ma la congiunzione con Saturno prevede conflitti nelle collaborazioni. Transita adesso nella vostra settima casa che è la posizione naturale e corrisponde al vostro segno, quindi potete ben immaginare che sarete obbligati a rivedere criticamente alcuni rapporti, anche coniugali, ben consapevoli però che la soluzione è nelle vostre mani. Evitate conflitti legali, rimandate le eventuali cause (Giove severo).

Scorpione

Luce bellissima per le amicizie, incontri che restano. Con Venere in Ariete aumentano le occasioni di nuovi innamoramenti, molti dei quali avranno un dettaglio in comune.: le passioni scoppiano con persone dall'età diversa, ma tutto ciò che è "diverso" rende viva la vita. Straordinaria capacità lavorativa, se c'è in voi qualche tocco geniale - questa primavera esce allo scoperto e vi impone anche in ambienti privilegiati. Riprendete in mano “quell’affare”, riuscirà

Sagittario

Prestate molte attenzioni alla vita privata, la corsa al successo in questo periodo non è così importante, anche perché il successo può essere rimandato ma non compromesso - sono aperte molte porte. Oggi nasce un nuovo aspetto che è solo vostro: Venere si congiunge a Saturno e Nettuno in Ariete, segno che presenta circostanze fortunate nella vostra vita. Per esempio, avrete consigli preziosi da una persona anziana in merito ad una vostra relazione, amorosa o professionale.

Capricorno

Mercurio favorisce le ricerche di un nuovo o del primo lavoro, rende più scorrevoli i rapporti professionali, lavorativi, ma può diventare precipitoso nelle scelte e iniziative economiche. Voi siete bravi nel gestire i vostri affari, questo è certo, ma oggi si apre un nuovo interrogativo: Saturno con Venere e Nettuno in Ariete. Un momento molto impegnativo, chiedete sempre consigli a persone affidabili. Luna disturba le collaborazioni. No ai ritorni di fiamma, il passato è passato.

Acquario

Le capacità mentali sono ben sviluppate, l'umore è assolutamente ottimista. Avete un grande amore per l'allegria, siete brillanti senza il sarcasmo che spesso mostrate, soprattutto quando le cose non vi funzionano. Oggi no, avete una bella grinta, fatevi avanti. Favorite le questioni scritte, i brevi viaggi. Siete una potente antenna che riceve tutti i segnali possibili. Venere in Ariete-Plutone in Acquario, grande profondità emotiva e intenso bisogno di appartenere a qualcuno.

Pesci

In mattinata Venere esce dal segno ma non vi dimentica, anzi nel transito in Ariete contribuisce al vostro successo materiale e con cose che lei protegge: gioielli, abiti, moda, cosmetica, fiori, attività artistiche… Sì, è un bel giorno. Non tutte le iniziative possono essere realizzate subito, ma intanto impostate e sollecitate. Godetevi oggi questo delizioso venticello di Eolo, figlio di Nettuno, padrone dei venti fortunati per trovare l'amore e anche per le vincite…