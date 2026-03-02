Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 2 marzo: tutti i segni

Branko 02 marzo 2026 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 2 marzo 2026.

Ariete

Le previsioni per tutti i segni devono per forza ripartire dalla Luna in eclissi domani, mentre oggi avviene il passaggio di Marte, il vostro pianeta, dall'Acquario ai Pesci, nella vostra 12ª casa zodiacale. Non è un transito negativo per voi ma nemmeno esaltante, porta irrequietezza e preoccupazioni, il pericolo di inimicizie. Non è detto che ciò accada, però bisogna stare attenti, specie se avete un'attività pubblica. Il bello di questo marzo è l'amore, Venere bussa alla porta.

Toro

Luna diventa positiva in Vergine, cresce fino al plenilunio di domani e quindi potrebbe diventare importante per le nuove storie d'amore. Sentirete l'ottimo influsso di Mercurio in Pesci, che vi rilascia il passaporto per le iniziative di affari anche lontano dal solito ambiente. Transito ambivalente per il Paese, ma nel vostro caso è diverso: oggi inizia per voi un positivo passaggio di Marte anche lui in Pesci. È una nuova forza per realizzare speranze e desideri, nuove amicizie.

Gemelli

Complicato inizio di settimana a causa della Luna piena in Vergine accompagnata dalla eclissi totale e dalla contemporanea entrata di Marte in Pesci. Sono fenomeni astrali di importanza globale, voi dovete oggi e domani occuparvi della vostra salute e delle questioni familiari. Nel campo pratico possono verificarsi conflitti, liti, atti precipitosi, errori. Lasciate le cose così come stanno, è più importante avere una buona forma fisica e rilassarsi con gli amici.

Cancro

Quando lo zodiaco ci pone degli interrogativi ci sono anche dei segni che si trovano bene nelle situazioni caotiche che potrebbero creare Luna piena e l'eclissi in Vergine, segno che incide sulla salute pubblica e sul lavoro. Anche voi dovete agire con prudenza in ogni campo, tuttavia potrebbe andarvi molto bene grazie alla grande capacità che avete di trasmettere il vostro pensiero agli altri. Marte, Mercurio e Venere in Pesci possono creare miracoli d’amore.

Leone

La prima settimana di marzo prevede notevoli cambiamenti positivi, grazie soprattutto alla conclusione del transito fastidioso di Marte che da oltre un mese vi pungeva dall’Acquario. Ora saranno più facili i rapporti coniugali, le collaborazioni e le associazioni anche ad alto livello. In mattinata, Luna crescente è ancora nel vostro segno, poi comincia il plenilunio in Vergine, segno che incide positivamente sulle vostre finanze. L'amore invece avrà il suo trionfo dal giorno 6.

Vergine

Segno al centro dell'attenzione generale, non è una novità, è successo tante volte durante il passaggio di Saturno in Pesci. Ora il pianeta è amichevole, però rimangono in opposizione ancora Mercurio e Venere fino a venerdì, da oggi si aggiunge Marte. Sono presenze astrali che devono essere considerate come sollecitazione e invito all’autoaffermazione. Arriva nel segno la Luna più importante della stagione, sarà piena domani e in eclissi. Dimostrate la nobiltà della Vergine.

Bilancia

È da tanto che non avete pianeti nel segno, noi dobbiamo valutare gli influssi che vi arrivano da altre costellazioni, alcune amiche e altre meno. Certamente positivo il passaggio di Marte nel segno dei Pesci, fino al 9 aprile, che occupa il vostro settore del lavoro e della salute. Oggi messo in evidenza dalla nascente Luna piena in Vergine, segno che indica anche la conclusione di qualcosa e procura mal di testa, fegato affaticato, reumatismi, disturbi femminili.

Scorpione

Vi dispiace forse di non aver intrapreso quel viaggio, partecipato agli incontri, risposto a un invito? Tutte iniziative che sono state ostacolate da Marte in Acquario, ma anche questo transito negativo finisce oggi con il passaggio del pianeta in Pesci, segno dove si congiunge al Sole, Mercurio e Venere ancora per quattro giorni. La stessa odierna Luna in fase di plenilunio ed eclissi totale, in Vergine, favorisce ogni partenza, ogni iniziativa pratica o amorosa. Fortuna.

Sagittario

Questo è il momento di revisioni, analisi, correzioni, cambiamenti. Se avete in mente di fare qualche rivoluzione in certi settori della vita, rimandatela alla primavera quando il Sole sarà in Ariete e darà maggiore vita a Saturno e Nettuno. Oggi e domani evitate eccessivi sforzi fisici, cautela in viaggio e alla guida. Inizia il plenilunio in Vergine accompagnato dall'eclissi, avviene nel segno che influenza la posizione che avete nell'ambiente di lavoro, rapporti con le autorità.

Capricorno

Ritorna un amore, il cuore sarà subito in festa. La nascente Luna piena, tra oggi e domani, è spudoratamente dalla vostra parte e delle ricerche di eventuali nuove storie. Che sono assicurate anche da Venere, Mercurio e Marte finalmente in Pesci. Non hanno tutte le garanzie della durata ma intanto arrivano e portano sollievo a un cuore solitario… Quando le stelle assumono il ruolo del destino, anche per la famiglia, lavoro, amicizia - nessuno di noi può scappare.

Acquario

Grazie, Marte! Il passionale pianeta rosso esce dal vostro segno ma non vi dimentica, in Pesci sarà importante per la grinta e la tenacia che troverete nel campo degli affari, successo nel lavoro e in cose che sono protette da Marte: medico, chirurgo, ingegnere, tecnico, astronauta… Insieme alla temerarietà ci sarà anche una insolita generosità... Anche voi però dovete stare attenti nella salute, presenti in casa, pazienti nel lavoro. C'è Luna piena in eclissi.

Pesci

La stagione del compleanno, mai come in questo 2026, è il tempo dell'amore e dei grandi affetti. Venere partirà il giorno 6, il suo posto sarà occupato sin da oggi dal passionale Marte che si troverà a transitare senza ostacoli da parte di altri pianeti, mentre dall'esterno avete l'aiuto di Giove e Urano, che completano un quadro astrale di prima grandezza - complimenti! Ci sono però Lune che richiedono la massima circospezione, Luna piena in eclissi, oggi e domani. Una pausa.