Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 31 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 30 dicembre 2025

Ariete

Luna vi grazia nel pomeriggio, preparatevi a una notte di Capodanno vivace e in compagnia, non dovete restare da soli. Ballate o giocate sino all’alba, alle grandi imprese alle quali vi dovete preparare nel 2026 penserete poi, lasciate vagare la mente lontano, i sogni scaldano il cuore anche quando intorno c’è il freddo inverno. Mercurio vi permette di essere un po’ bambini, non c’è niente di male. Buoni propositi per il 2026: ascoltare gli altri prima di decidere.

Toro

In questo cielo praticamente perfetto, Luna nel vostro segno in mattinata tocca Urano e fa accadere il miracolo a cui non credevate più: forse sarà un indimenticabile nuovo amore che scoppia all’improvviso come un temporale di petali di rose, o un’occasione di lavoro che vi sorprende e vi cambia la vita, o ancora una vincita al gioco per chi nel suo cielo è predisposto. Guardate al futuro con fiducia. Buoni propositi per il 2026: dedicarsi alla spiritualità e al volontariato.

Gemelli

Luna crescente arriva nel primissimo pomeriggio nel vostro segno, compensa i dispetti di Mercurio – presto anche la vostra stella guida sarà neutrale – preparatevi a un Capodanno da protagonisti. Molti presentatori e showmen sono del vostro segno, prendetevi il posto che vi spetta quando siete in compagnia. Almeno per stanotte siate soltanto allegri e divertenti, così come siamo abituati a vedervi. Buoni propositi per il 2026: approfondire le relazioni che contano.

Cancro

Luna socievole per tutta la mattina, poi diventa silenziosa. A volte accettate un invito ma poi, così come cambia l’astro d’argento, anche voi cambiate idea e restate a casa oppure vi sedete in un angolo in disparte. Stanotte no, dovete brillare, Urano nel settore degli incontri può cambiare la vostra vita in un attimo, restate fedeli a voi stessi, con questo Giove non potete sbagliare. Buoni propositi per il 2026: lavorare senza sosta per arrivare in cima.

Leone

Grandi cose vi aspettano nell’anno che viene, dovete essere pronti a un profondo cambiamento in meglio. Prendetevela calma in mattinata, qualcosina può ancora andare storto, ma dopo pranzo Luna diventa vostra amica e alleata, porta amicizie, incontri, divertimento e forse anche amore… Notte di Capodanno da trascorrere con le persone che conoscete da tempo ma anche con nuove conoscenze, apritevi al mondo. Buoni propositi per il 2026: imparare bene una lingua straniera.

Vergine

Luna inizia molto bene l’ultimo giorno dell’anno, in scatto preciso con Urano ha un grande effetto rinnovatore sulla vostra vita, qualcosa può cambiare all’improvviso, prima di mezzanotte, anche in amore. Nel pomeriggio l’astro d’argento può farvi esitare, ma avete troppi pianeti a favore per lasciarvi condizionare, se siete soli affidatevi a Sole, Giove, Venere e Marte, sarete imbattibili. Buoni propositi per il 2026: risolvere le questioni in sospeso con i parenti.

Bilancia

Da un po’ di tempo avvertite l’esigenza di un importante cambiamento interiore, ve lo suggerisce oggi Urano che tocca l’astro d’argento, ve lo chiedono le stelle. Anche nel modo di amare state crescendo, spinti dal potente Plutone. Tutto questo avverrà l’anno prossimo, stasera però divertitevi, lo dice Luna in Gemelli, allegra e piena di brio. Non sarà amore, ma se ci scappa un bacio che male c’è? Buoni propositi per il 2026: imparare a difendersi quando qualcuno fa il prepotente.

Scorpione

In mattinata ci vuole un po’ di cautela, Luna in Toro tocca Urano, tenete d’occhio i vostri devices informatici (cellulare, computer…), soprattutto se sono strumenti di lavoro. Dall’ora di pranzo, però, tutto riprende a filare liscio, Luna diventa maliziosa e nella notte di San Silvestro – non vorrete mica restare a casa? – voi sarete i più sexy di tutti, se ne accorgeranno amici e rivali. Buoni propositi per il 2026: dedicare più tempo alla cura del proprio benessere psicofisico.

Sagittario

Luna tranquilla in mattinata diventa nervosa nel pomeriggio, disturba le comunicazioni, se state organizzando la vostra serata per Capodanno cercate di essere chiari e pianificate ogni cosa nei dettagli. Tutto andrà bene comunque, Mercurio è con voi e rimedia a ogni possibile contrattempo. Guardate al nuovo anno con la massima fiducia, le novità saranno tante e positive. Buoni propositi per il 2026: vivere l’amore e la paternità/maternità in modo responsabile.

Capricorno

La Luna romantica del mattino tocca Urano, potreste davvero innamorarvi in un istante, anzi in un bit! La buona notizia potrebbe arrivare via telefono cellulare o via pc, in videoconferenza oppure in chat, restate pronti. Stasera l’astro d’argento diventa più calmo e casalingo, ma non cedete alle pantofole, almeno nella notte di San Silvestro dovete stare in compagnia. Buoni propositi per il 2026: impegnarsi a rendere accogliente la propria casa.

Acquario

In mattinata, Luna e Urano si toccano nel settore della famiglia e possono creare malintesi e diffidenza, rimandate i contatti al pomeriggio, quando l’astro d’argento arriva nel vostro cielo dell’amore, la comunicazione sarà sicuramente migliore. È un periodo di introspezione, vi state preparando a un futuro diverso, di cui nemmeno voi vedete ancora i contorni, noi vi diciamo che sarà migliore. Buoni propositi per il 2026: rinunciare alle sigarette o a un’altra abitudine dannosa.

Pesci

Dedicate pure la mattinata ai familiari, mandate messaggi e telefonate anche ai parenti lontani, Luna è favorevole, ma dal pomeriggio dovete riservare il tempo per voi stessi, le amicizie e le nuove conoscenze. Preparatevi con cura, stasera dovete uscire o incontrare gente, il vostro settore dei contatti con gli altri è formidabile, per chi è solo è molto probabile una bella sorpresa. Buoni propositi per il 2026: tagliare le spese inutili per risparmiare di più.