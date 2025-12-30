Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 30 dicembre: tutti i segni

Branko 30 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 30 dicembre 2025

Ariete

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’imminente passaggio da un anno all’altro, ognuno a modo suo, con la sua energia, i suoi colori, la sua forza. Il vostro pianeta rosso, Marte, in aspetto di tensione spinge all’impazienza, evitate discussioni inutili, in questo momento di preparazione per il Capodanno, utilizzate invece la sua carica per dare risalto benaugurante alla potenza del cambiamento che volete innescare nel 2026.

Toro

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al prossimo passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza. La Luna brilla nel vostro segno, è una luce argentea che invita a un rallentamento rigenerante. Non lasciatevi trascinare dalla fretta degli altri, assaporate la bellezza delle piccole cose - tecnica psicologica chiamata “savoring”- e radicate bene la vostra serenità in vista del nuovo inizio.

Gemelli

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’imminente passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia. Mercurio, vostro governatore in Sagittario, vi rende elettrici, nervosi. Se qualcuno vi provoca, non fatevi scappare parole che potrebbero essere fraintese, specie in famiglia, piuttosto non dite nulla, il silenzio è talvolta la risposta migliore. Guardate lontano e progettate l’anno nuovo con l’entusiasmo di un esploratore.

Cancro

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al prossimo passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia. Giove retrogrado nel vostro segno vi avvolge in un abbraccio protettivo. Non prendete eventuali critiche sul personale e non temete il passato, ma usatelo come un utile tesoro di saggezza. Entrate inaspettate legate a questioni passate. Mangiate leggero, in previsione del cenone.

Leone

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’imminente passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia. Plutone opposto vi osserva e scava nel profondo, invitandovi a una trasformazione regale. Lasciate andare vecchie dinamiche di potere, cercate verità e autenticità nei rapporti, senza timore dei cambiamenti. Forma fisica ottima ma non strafate e ricaricatevi. Evitate il gioco d’azzardo, la fortuna ora è nel risparmio.

Vergine

Mentre il mondo corre verso il brindisi i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’ormai vicinissimo passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, il suo colore, la sua forza. Venere in splendido trigono dal Capricorno, porta ordine e grazia nei vostri affetti, nelle relazioni. Utilizzate questa stabilità per costruire patti d’amore duraturi. Vi state dedicando a tutto ciò che volete veder fiorire, ed efficienti più di sempre, state preparando un 2026 di successo.

Bilancia

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’ormai prossimo passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza. Saturno dai Pesci, ma anche Venere dal Capricorno, vi chiedono di non disperdere le vostre energie nel tentativo di compiacere tutti, non cercate l’armonia ad ogni costo, ma fate la vostra scelta, dite “no” a ciò che non vi appartiene più, entrate nel 2026 con una nuova, essenziale, autentica eleganza.

Scorpione

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente all’imminente passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza. Nettuno vi regala un’intuizione quasi magica, sciogliendo ogni vostra resistenza, la vostra transizione nel 2026 è fluida come l’acqua, fatevi guidare dai vostri sogni, dalle vostre intuizioni, dalle sincronicità, l’universo vi sta già sussurrando la strada più dolce per il vostro nuovo anno, il vostro divenire.

Sagittario

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia. Mercurio nel segno accende la vostra parola e il desiderio di verità, siete fin troppo diretti però, c’è bisogno di più dolcezza. Il mondo vi ama, siete voi a dare oggi il ritmo al cambiamento, trasformando ogni idea in una freccia verso il futuro. Viaggi favoriti. Un pizzico di cannella sulla porta di casa attira gioia e prosperità.

Capricorno

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza, i suoi colori. Il Sole nel vostro segno vi mette al centro della scena cosmica, è il momento di massima potenza e responsabilità per voi, fate buon uso di questa vostra solidità e fermezza per tracciare la rotta del vostro prossimo anno, del vostro futuro. Con Marte accanto nessun traguardo è troppo ambizioso.

Acquario

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza, i suoi colori. Urano vostra guida, retrogrado nel segno del Toro vi spinge a una rivoluzione silenziosa. Non cercate il cambiamento fuori, ma sentitelo vibrare dentro di voi. Il passaggio al nuovo anno vi chiede di scardinare vecchie certezze, per fare spazio a una nuova inedita libertà. Entrate legate a progetti innovativi.

Pesci

Mentre il mondo corre verso il brindisi, i pianeti sembrano indirizzarci emotivamente e astralmente al passaggio da un anno all’altro, ognuno con la sua energia, la sua forza, i suoi colori. Saturno e Nettuno, entrambi nel vostro spazio, creano un ponte tra sogno e realtà, che può essere la base per un amore importante e non solo. La vostra stessa fortuna arriva tramite intuizione e sogni. Seguite la vostra sensibilità, è una grande forza. Collaborazioni fertili e proficue.