Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 28 dicembre: tutti i segni

Branko 28 dicembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 dicembre 2025.

Ariete

Luna ancora al primo quarto nel vostro segno vi rende un po’ “bastian contrari”, con questo cielo pieno di ambizione e voglia di protagonismo non vi piace essere contraddetti, programmate grandi cose per il vostro nuovo anno. Noi siamo in grado di confermarvelo, il 2026 vi vedrà al primo posto in molti settori, successo, amore, imprese. Ci auguriamo che nella vostra marcia in avanti sappiate essere anche clementi e generosi come dei veri sovrani. Iniziate ora.

Toro

C’è forse qualcosa che vi frena ancora un po’ in questo giorno quasi perfetto, è Luna alle vostre spalle che, un po’ pigra e un po’ riflessiva, non vi aiuta a sprigionare tutte le potenzialità contenute nel cielo. Dal Capricorno arrivano influssi ottimi e toccano con la stessa forza privato, lavoro, affari. La comunicativa è accattivante, come il desiderio di rendervi utili, specie in famiglia – sembra che non possano fare niente senza di voi. Amore ritorna con la forza di un uragano.

Gemelli

Dal Capricorno arrivano stimoli incredibili da Marte, Venere, Sole. Ci piacerebbe essere nella vostra mente, chissà i progetti che stanno nascendo adesso! Luna ancora al primo quarto nel settore delle relazioni con gli altri e degli incontri è luminosa come un fuoco d’artificio, accendetene uno a Capodanno se volete innamorarvi o cambiare giro di amicizie, vi farete sicuramente notare. Prudenza però negli affari e con i figli, a volte siete più capricciosi di loro…

Cancro

Luna in Ariete fissa per voi obiettivi ambiziosi nel mondo mentre Giove retrogrado nel vostro segno vorrebbe farvi cercare l’appagamento nell’essere in pace con voi stessi. Non sono in realtà due obiettivi in contraddizione, il vostro grande intuito sa già quel che dovete fare per ottenere i migliori risultati. Non sempre però il coniuge o i familiari riescono a seguirvi, non basta dire “sento che è così” per ottenere la loro approvazione, fate uno sforzo in più, occorre parlar chiaro.

Leone

Il vostro cuore generoso è al servizio degli altri senza rimpianti in questo periodo di Feste di fine anno, siete un segno estivo ma incarnate perfettamente lo spirito natalizio, sono le stelle in Capricorno a ispirarvi, insieme a questo Giove timido ma altruista. Fate voi un passo verso la persona amata, ha bisogno di sentire la continuità della vostra presenza, almeno in un giorno festivo non lavorate. Anche il fisico ha necessità di una pausa, riposate di più.

Vergine

Luna crescente alimenta qualche pensiero ansioso che riguarda i figli – Mercurio è ancora contrario – forse vi sentite inadeguati… “I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici”, diceva Madre Teresa di Calcutta, voi fate già abbastanza, state tranquilli. Dedicatevi invece all’amore, questo cielo ha in serbo per voi altri regali preziosi, più ricchi di quelli che avete trovato sotto l’albero, fatti di momenti intensi e romantici.

Bilancia

Oggi avete proprio bisogno di una pausa, Luna crescente vi spinge a uscire, a darvi da fare, ma le feste sono fatte per il riposo, il fisico lo richiede, non ve ne siete accorti? È invece il momento di farvi coccolare dal vostro amore, dai familiari, dagli amici più stretti, saper accettare attenzioni e favori è importante quanto dare agli altri. Lasciate invece vagare liberamente la mente, è leggera e vitale, produce idee originali con cui potrete sorprendere e vincere. Scrivete i sogni.

Scorpione

Se volete vincere davvero – e questo cielo non ve lo impedisce, anzi, vi agevola – dovete essere un po’ meno “orsi” con le persone che vogliono conoscervi e imparare da voi, di qualsiasi età. Avete mai pensato di scrivere un libro con i vostri pensieri e ricordi? In amore qualcosa di importante potrebbe accadere proprio in questa fine del 2025, c’è qualcuno che conoscete già o incontrate spesso che vi guarda con occhi rapiti. Non si esclude un ritorno di fiamma.

Sagittario

Luna magnifica nel vostro cielo dell’amore anticipa strepitose novità per la sfera affettiva che arriveranno l’anno prossimo, forse già ne sentite il profumo – non si tratta solo d’amore ma anche di figli. Intanto la vostra mente è un vulcano di idee, invenzioni, progetti, galoppa verso territori sconosciuti da esplorare, spazia dalla tecnologia alle scienze naturali, dalla finanza allo spettacolo, non volete fermarvi. Per fortuna le stelle in Capricorno vi rendono anche concreti.

Capricorno

La corsa in avanti che avete intrapreso in questa fine del 2025 oggi ha una battuta d’arresto a causa di Luna nervosa in urto con Giove e Marte, meglio tenere separati matrimonio e famiglia, affari e amicizie, altrimenti si fa una gran confusione. Puntate sul vostro fascino e sulla vostra intelligenza, vi ha cavato d’impaccio molte volte, l’importante è tenere a bada i pensieri negativi che potrebbero fare capolino in qualche circostanza. Amate senza giudicarvi.

Acquario

Oggi Luna in Ariete rianima la vita di relazione, basta con i pigri pomeriggi da soli o in famiglia, provate a uscire dal periodo di chiusura quasi monastica che state attraversando a causa di Sole, Luna e Marte alle vostre spalle nel segno del silenzio e dell’introversione. Raccogliete i suggerimenti di Mercurio, è vostro alleato, vi ricorda che è bello giocare a qualsiasi età, quando si è con i propri amici si è sempre un po’ bambini. Anche l’amore richiede una maggiore leggerezza.

Pesci

“Dio ci ha dato la memoria in modo da poter avere delle rose in dicembre”, ha detto Sir James Matthews Barrie. Con la vostra straordinaria fantasia potete davvero creare qualcosa di bello e romantico anche nel cuore dell’inverno, le stelle adesso sono gentili. Dovete avere fiducia in voi stessi e negli altri, presto arriverà qualcuno capace di aiutarvi a risolvere i vostri problemi pratici. Nuovi incontri produttivi. Salute in ripresa, amore sempre appagante.