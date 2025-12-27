Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 27 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 27 dicembre 2025

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 27 dicembre 2025

Ariete

Con Sole in Capricorno e Luna nel segno la giornata nasce sotto un aspetto astrologico conflittuale che può creare nervosismo, rabbia, ma può anche far nascere qualcosa di nuovo se, invece di subire l’energia della frizione siderale, la si trasforma in forza produttiva. Moderate l’impulsività in amore, nei rapporti, se nascono discussioni, evitate toni autoritari, oggi vince la pazienza. Grande vitalità, niente fretta. Soldi entrano... ed escono. Iniziativa.

Toro

La quadratura Sole-Luna potrebbe costringervi a gestire imprevisti, cambiamenti di umore attorno a voi, rispondete con la flessibilità, che non è debolezza, ma una forma di potere. Venere vi regala dolcezza e stabilità e riuscite a godere di complicità e intimità con la persona del cuore e in famiglia. Cautela nelle finanze. Dedicatevi alla cura del corpo e al riposo, massaggi, passeggiate. Fidatevi del vostro intuito, della capacità di trovare pace nel caos. Calma.

Gemelli

Non avete le idee chiare, Mercurio non è nella sua veste migliore per voi, oggi il fare e più incisivo del dire, ma è sempre un piacere stare con amici speciali, le idee brillanti non vi mancano, anche se non sempre sono facili da spiegare. Evitate discussioni su temi delicati, siete nervosi, ascoltate e verificate le informazioni e un po’ di attività fisica non fa mai male. Un incontro inatteso potrebbe aprire nuovi orizzonti, probabilmente sta per nascere un nuovo progetto.

Cancro

La Luna oggi non giova al vostro umore, oscillate tra doveri familiari e ambizioni personali. Anche Giove retrogrado nel segno vi porta all’introspezione, sentite di dover ridefinire diverse cose nel vostro percorso attuale. Le vostre aspirazioni, il desiderio di migliorare la vostra posizione, vi spinge a puntare su nuove proposte di lavoro, ancora confuse. Fate un passo alla volta, senza fretta. Saturno lavora per la vostra coppia, assecondatelo. Serenità

Leone

Luna in trigono al vostro Sole vi fa iniziare la giornata con entusiamo, siete allegri, in forma smagliante e contagiate tutti con il vostro ottimismo. Se siete in famiglia è un buon giorno per viaggiare, visitare città, o fare escursioni naturalistiche e culturali, ma anche per rivedere amici o incontrare persone nuove. Bell’atmosfera nella coppia di sempre, il senso di leggerezza vi fa sentire più uniti. Ma anche se parlate di lavoro la fortuna vi assiste. Osate.

Vergine

La giornata si presenta produttiva anche se è un giorno di riposo, di vacanza. Venere e Marte intensificano i sentimenti, potreste mettere la parola fine ad un vecchio dissapore familiare, grazie alla vostra capacità pragmatica di gestire gli affetti. Forse potrebbe anche prendere forma concreta un progetto a cui tenete molto. Entrate inattese. Vi sentite bene e siete consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta, gli sforzi sono ripagati.

Bilancia

Diversa aria cosmica soffia sul vostro segno tanto bisognoso di relax. La Luna vi rende vulnerabili e sensibili e la compagine in Capricorno vi opprime non poco. In amore e in famiglia ci sono discussioni e tensioni e anche le collaborazioni sono laboriose, cercate di mettere paletti e confini, non potete trovare sempre il compromesso, rimettendoci voi. Questo stress si riflette sulla vostra schiena, sul vostro collo, sarebbe utile un soggiorno alle terme, anche solo uno o due giorni.

Scorpione

Questo cielo vi regala dinamismo ed efficienza, che potete applicare alla vita privata, allo svago, ma anche al lavoro per chi non può o non vuole mollare mai. In effetti ultimamente state rinnovando il vostro metodo di lavoro, spinti da Plutone, siete molto produttivi e sapete risolvere probemi complicati. I vostri affetti sono profondi, e per alcuni di voi la famiglia è la vera priorità, riuscite a essere presenti anche nella cura dei dettagli... that’s amore!

Sagittario

Luna e Mercurio in segni di fuoco, Ariete e Sagittario, che vuol dire idee, ottimismo, gioia di vivere, slancio, uniti a Sole e Venere in Capricorno, che aggiungono concretezza e capacità di approfondimento, significa trovare una nuova via che unisce sentimenti e lavoro, che rende vincenti comunicazione e trattative. In poche parole portano a un cambiamento di vita significativo. Incontri eccitanti per chi è solo.

Capricorno

È il vostro momento zodiacale Sole, Venere e Marte vi alimentano incessantemente, aumentando il vostro carisma naturale, la vostra determinazione, la tenacia. Senza parlare della concretezza. Potete anche rivedere la vostra posizione lavorativa, cercando di ottenere di più o addirittura altro. E tutto questo di buon animo. State raccogliendo i frutti del vostro impegno. Ma aiutate con ginnastiche dolci, massaggi e tecniche energetiche orientali, il vostro corpo, le articolazioni. Rinascita.

Acquario

Siete davvero speciali, un segno a parte. Non avete paura del dubbio e dell’inaspettato, anzi sono alimenti per il vostro essere psicofisico. Vivete oltre gli schemi, come questa Luna oggi vi vuole ricordare. E tanta audacia, tanto coraggio, vengono premiati dalle stelle. In arrivo soddisfazioni, anche economiche. L’amore è un po’ troppo cerebrale. Certo, la comunicazione c’è, ma cercate un contatto più emotivo. Un’intuizione cambia le vostre idee sul futuro.

Pesci

Un giorno che riesce ad assortire sogno e disciplina, misticismo e doveri pratici. Luna in Ariete suggerisce un po’ di egoismo per persone come voi molto empatiche. Cosa deciderete di fare? Intanto non siate sempre cosi disponibili per qualsisasi problema in famiglia e oltre. In genere vi perdete nel mare delle emozioni, ora con la spinta rigosa di Saturno e del Capricono, cosi presente, i sogni si strutturano, si consolidano, diventano indistruttibili, o quasi, come Venere in Capricorno.