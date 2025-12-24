Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 24 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 24 dicembre 2025

Ariete

A voi che siete i pionieri dello zodiaco, consigliamo di seguire una tradizione che viene dalla Polonia: il più piccolo della famiglia deve scrutare il cielo in attesa di individuare la prima stella, sarà il segnale per iniziare tutti insieme l’apertura dei regali natalizi. Nello stesso modo Luna in Acquario oggi vi ricorda il valore della condivisione. Nel pomeriggio Venere in Capricorno vi suggerisce che nulla è mai vostro per sempre, anche l’amore va conquistato giorno per giorno.

Toro

In Provenza, per ricordare l’ultima cena con Gesù e gli apostoli, il pasto serale della Vigilia termina con tredici tipi di dolce, e ognuno dei commensali deve assaggiarne almeno un pezzetto. È una tradizione che conferma che riunirsi davanti a una tavola imbandita è il modo migliore per condividere con le persone care quello che si possiede, e che – come suggeriscono oggi Luna in Acquario e Venere in Capricorno – è giusto sperimentare anche quel che viene da lontano.

Gemelli

Per persone curiose e scanzonate come voi, suggeriamo una tradizione venezuelana: andare a messa la mattina di Natale in pattini a rotelle, sempre che lo sappiate fare (Saturno è ancora contrario, quindi ci vuole prudenza). Oggi Luna in Acquario benedice il vostro desiderio di cambiare, di viaggiare, di conoscere, mentre Venere che si trasferisce in Capricorno nel pomeriggio calma il vostro cuore sempre un po’ inquieto. Sarete presto innamorati!

Cancro

Voi che siete il segno dell’infanzia e della famiglia, potete seguire la tradizione ungherese, sarà di buon augurio: quando tutti i regali sono ben disposti sotto l’albero addobbato, si suona un piccolo campanello per dare il segnale che Gesù Bambino è arrivato e che la festa può iniziare. Il suono cristallino del campanello ben si accorda con Luna in Acquario, portatrice di grandi ideali e di purezza. Venere in Capricorno dal pomeriggio vi rammenta di curare sempre il vostro amore.

Leone

In Spagna, il Roscón de Reyes è un dolce a forma di corona che nasconde una sorpresa e una fava secca. Chi trova la sorpresa diventa re o regina della giornata e ottiene fortuna, mentre chi trova la fava dovrà pagare il dolce l'anno successivo. Questa tradizione vi ricorda che il cielo gira continuamente – oggi Luna è in Acquario e Venere lascia il vostro cielo dell’amore – e che si può essere sovrani un giorno e l’altro servitori, e che la vera nobiltà viene dal cuore.

Vergine

In Norvegia si nascondono le scope la Vigilia di Natale perché si pensa che vengano gli spiriti maligni a rubarle, fatelo anche voi, per un giorno infatti dovete accantonare il vostro spirito di servizio e pensare soltanto al riposo e agli affetti. Luna in Acquario vi somiglia, è gentile con tutti come voi, ma invece che ai particolari suggerisce di guardare all’insieme, provate a farlo, talvolta. Oggi Venere arriva nel vostro cielo dell’amore, brindate alla futura felicità.

Bilancia

In Ucraina si decora l’albero con ragnatele finte per commemorare una donna poverissima che le applicò sui rami al posto delle tradizionali palle, e la mattina le trovò scintillanti di luce. Per un segno come il vostro, che tiene molto a mostrarsi sempre elegante e perfetto, il cielo ricorda che quando si ha fascino non occorrono abiti preziosi, basta la creatività, che oggi Luna in Acquario vi assicura. Venere in Capricorno vi suggerisce un gesto gentile ai familiari.

Scorpione

In Russia si comincia a preparare il tavolo per la cena della vigilia dopo il tramonto: lo si ricopre di paglia o fieno, poi ci si sparge del grano. Sopra il tutto si stende la tovaglia, lasciando a ogni angolo uno spicchio d’aglio che, secondo le credenze, protegge dalle malattie e dalla sfortuna. Un segno “magico” come il vostro può adottare questo rituale per esorcizzare i raggi della Luna in Acquario, e prepararsi ai dolci doni di Venere che nel pomeriggio diventa vostra amica.

Sagittario

Nei paesi anglosassoni durante le festività natalizie non ci si veste eleganti, ma si indossa un comodo maglione natalizio, il più kitsch possibile, meglio se lavorato a mano. Ci sembra una tradizione beneaugurante per un segno come il vostro, che non ama perdere tempo ed energie a vestirsi elegantemente, perché preferisce badare al sodo. Proprio al sodo, anzi al soldo, punta Venere che oggi vi saluta e si trasferisce nel settore del denaro e degli affari. Buona fortuna!

Capricorno

In omaggio al vostro animale zodiacale vi suggeriamo una tradizione svedese: mettete sotto l’albero una piccola capra di paglia, perché anticamente non era Babbo Natale a portare i regali, ma la capra di Yule. È un invito alla generosità d’animo e concreta, siate tolleranti e affettuosi, Luna in Acquario affianca Plutone, il denaro arriverà presto nelle vostre tasche… Salutate oggi pomeriggio la bella Venere, che si trasferisce da voi, è l’amore che si sta annunciando!

Acquario

Sembra che il primo regalo sia stato incartato in Giappone nel Seicento, utilizzando della carta bianca semplice ma preziosa chiamata washi, simbolo di purezza e bontà. In quel paese poi incartare regali è una vera e propria arte, chiamata tsutsumi. Voi che cercate sempre il candore degli ideali e l’armonia dell’arte ricordate di riempire di contenuto i vostri gesti altruisti ma spesso un po’ astratti, lo chiedono Luna nel vostro cielo e Venere da oggi alle spalle.

Pesci

A voi Pesci, così fantasiosi ma spesso ritardatari, suggeriamo di adottare la tradizione natalizia tedesca, dove si attende la vigilia per addobbare l’albero. Inoltre il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l’oca arrosto e, in tema marino, la carpa di Natale. Oggi Luna in Acquario è in sintonia con il vostro altruismo, ma c’è un’altra splendida novità: Venere si stabilisce nel pomeriggio in Capricorno, per voi il periodo delle Feste sarà pieno di amici e d’amore!