Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 21 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 21 dicembre 2025

Ariete

Solstizio d’inverno, Sole ma anche Luna in Capricorno, vale a dire: il vostro mestiere, la fama, la carriera, la posizione sociale e pubblica. È questo il segno del vostro successo passato, presente e futuro. Dovete fare però un’attenta verifica della situazione attuale approfittando dell’ancora positiva Venere e dell’aiuto di Mercurio in Sagittario. Possibile un salto di qualità nelle collaborazioni grazie alle novità preparate nelle ultime settimane. In amore lasciatevi corteggiare.

Toro

Quasi un peccato che un cielo così forte per il campo pratico, studio, estero, commerci, si presenti sotto le Feste quando, giustamente, siete concentrati sulla famiglia e altri affetti. Noi però conosciamo il Toro, riesce a trovare il tempo per gli affari anche mentre prepara il presepe… da dove il nostro ottimismo? Dal Sole in Capricorno che oggi, accompagnato dalla Luna, apre la stagione che porterà tante facilitazioni per voi. Per l’amore dovete soltanto aspettare tre giorni.

Gemelli

Forse non ve ne accorgerete immediatamente a causa di Luna pensierosa e di Mercurio ostinatamente contrario che continua a intralciare i vostri affari, ma oggi possiamo registrare miglioramenti importanti con l’arrivo del solstizio, non sono subito belle notizie ma almeno la fine delle tensioni con il coniuge, che avevano caratterizzato le ultime settimane. Si riaccende finalmente il desiderio amoroso, che fa bene alla coppia, chi è solo non cerca solo un flirt, vuole di più.

Cancro

Nell’ambiente professionale non tutti sono in sintonia con le vostre idee, che dovete difendere senza però alzare muri con colleghi e superiori. Il solstizio d’inverno significa Sole in opposizione nel settore delle collaborazioni – molto può succedere nelle prossime quattro settimane, cambiamenti sicuri. Nonostante il pessimismo, causato soprattutto da Luna contraria, l’inizio dell’inverno ha sempre la bellissima protezione di Giove nel cielo. Fatevi un regalo, è Natale!

Leone

Il solstizio d’inverno arriva di domenica, anche Luna è in Capricorno, vostro settore del lavoro, è prevedibile dunque un impegno che si prolunga anche in questo giorno di festa dedicato al riposo e agli acquisti di Natale. Meglio non accumulare troppo stress, l’influenza dilaga in questo periodo, fatevi aiutare dai familiari e dal vostro amore, voi sicuramente siete bravissimi ma fare insieme i preparativi può essere divertente e rinsalda l’armonia. Giocate con i figli.

Vergine

Ancora troppi impegni, confusione e disorganizzazione. Oggi però arriva la protezione del Sole in Capricorno, che è accompagnato dalla Luna, è una magnifica promessa di felicità in amore, presto nello stesso segno si presenterà anche Venere. Insieme al Sole agisce uno straordinario e imbattibile Marte, garanzia di energia vitale e di forte desiderio erotico. Non soltanto amerete, ma travolgerete la persona che avete scelto, non potrà dire di no. Nuovi incontri perfetti.

Bilancia

Non avete risparmiato le energie fisiche, almeno questo week end cercate di recuperare le forze, offritevi qualcosa di bello. Con il Sole in Capricorno accompagnato anche dalla Luna, a richiedere attenzione è la famiglia, i figli, la casa, le amicizie. Non sempre le imprese professionali e le relative gratifiche economiche riparano dai rimproveri del coniuge, ma c’è sempre un bel Mercurio che aiuta il dialogo e il riavvicinamento. Le donne sole sono attratte da uomini più giovani.

Scorpione

Se avete sognato un solstizio d’inverno all’insegna dell’amore, vecchio e nuovo, delle conquiste che durano nel tempo, sappiate che gli incontri di questi giorni, di queste Feste, hanno qualcosa di magico… Oggi Luna, Sole e Marte in Capricorno – settore che cura i vostri affari, le iniziative che devono restare segrete ancora per un po’ – illuminano anche Saturno e Nettuno: clamorosi successi sino a Capodanno e oltre! Giove in Cancro provoca innamoramenti da film.

Sagittario

La vostra stagione termina alle ore 16 e 4 minuti, i bimbi che nascono entro quest’ora sono del Sagittario, ma l’uscita del Sole provoca una diminuzione di energia, prudenza. Viene però molto sollecitato il settore pratico, le spese che sono aumentate in questi ultimi giorni potranno essere controbilanciate da nuove entrate, per fortuna. Oggi anche Luna è in Capricorno, resterà nello stesso settore anche domani mattina, controllate gli investimenti, affari favoriti.

Capricorno

Ci siamo. Il solstizio d’inverno – e momento d’inizio della stagione del vostro compleanno – nasce oggi pomeriggio, accompagnato da Luna nel vostro segno, dove si trova già Marte. In arrivo fra tre giorni con il treno ad alta velocità anche Venere, stella dell’amore e della bellezza, portatrice di fortuna. Sotto questo cielo avrete l’opportunità di realizzare quello che sinora non avete osato o potuto fare, forse perché vi sono mancate le occasioni. Faticherete molto, ma vincerete.

Acquario

Oggi solstizio d’inverno, anche Luna è in Capricorno, nel segno del silenzio e della riflessione, è una pausa necessaria in questo momento dell’anno in cui è bene fare un bilancio per ripartire con slancio. Vi aspettano grandi cose, ma dovete costruirle proprio voi, non solo nell’immaginazione ma nella realtà concreta, è questo il messaggio dei pianeti. Natale vi chiede di pensare agli altri, fate un sforzo per essere davvero altruisti, anche con il vostro caro amore.

Pesci

Benvenuto, inverno! Porta sempre un sollievo il raggio ottimista del Sole dal caro Capricorno, oggi accompagnato anche dalla Luna oltre che da Marte. Venere arriverà prestissimo, tra soli tre giorni. Siete già innamorati? Se la risposta è no – ma ci crediamo poco, il vostro cuore è sempre traboccante di emozioni – possiamo garantirvi un nuovo incontro entro la fine del 2025, che sarà duraturo come vuole Saturno e romantico come vuole Nettuno. Guardatevi intorno già oggi pomeriggio.