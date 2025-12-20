Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 20 dicembre: tutti i segni

Foto: Branko

Branko 20 dicembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 dicembre 2025.

Ariete

Luna nuova di dicembre si compie al ventottesimo grado del Sagittario, prima delle luci del giorno, è speciale e potente, naviga tra due mondi, Sagittario e Capricorno, nasce tra il primo che finisce e il successivo che comincia, come un’alba sfuma dall’entusiamo del Sagittario alla concentrazione del Capricorno. Invita a superare i confini mentali. Agite come una freccia verso l’obiettivo che avete a cuore. Probabili opportunità lontano. Scaricate lo stress. Parola chiave, oltrepassare.

Toro

Luna nuova di confine tra Sagittario e Capricorno vi aiuta a chiudere un capitolo legato ai beni condivisi, a un’eredità materiale, emotiva, psicologica, o un impegno anche economico, per iniziare una trasformazione profonda e positiva. Possibili entrate a sorpresa. Momento intenso e anche erotico con il vostro amore, si possono affrontare anche temi finanziari scottanti. Oggi riuscite a vedere oltre le apparenze e questo vi dà una particolare sicurezza interiore. Parola chiave, alchimia.

Gemelli

Rinnovamento completo nelle relazioni con questa Luna nuova di riflessione che spinge ad abbandonare certe forme superficiali di rapporto. Intanto Mercurio mette zizzania, tacete piuttosto che partecipare al clima di malintesi e pettegolezzi. Parlate d’amore. Pazienza in famiglia. Stanchezza nervosa, una passeggiata nel verde per scaricare. Vi verranno in mente pensieri rivelatori. Ascoltate il non detto. Parola chiave, rapporti.

Cancro

Luna nuova rivoluziona il settore della salute e del lavoro, delle abitudini e il significato aggiunto dalla posizione al ventottesimo grado, tra un segno e l’altro, spinge ad aggiungere al senso del dovere il piacere di rendersi utili, dove serve. Qualche nostalgia, inviata da Giove, la vita di casa conforta i vostri sentimenti. Potrebbe arrivare un nuovo incarico, impegnativo ma gratificante. Dieta leggera. Curate il vostro corpo con più amore, non trascurate piccoli fastidi. Parola chiave, regole.

Leone

Il novilunio di dicembre in Sagittario cade nel vostro settore della gioia, creatività, figli e del benessere, e vi chiede di dare vita a qualcosa di personale e di grande, che rappresenti il vostro sole interiore. Potrebbe essere un progetto speciale, un’opera, un libro – è un ottimo giorno per il concepimento, reale o simbolico... un giorno di intensa emozione. Si muovono armonia e passione in voi e intorno a voi. Incontri sconvolgenti per chi e solo! Parola chiave, entusiasmo.

Vergine

Luna nuova di dicembre che cade nel settore delle radici, della casa, famiglia, emotività, e vuole indicare la conclusione di un periodo di analisi anche del vostro passato per passare a una nuova fase di stabilità. Potreste aver comprato o restaurato una casa oppure avete traslocato. Comunque ora dovete chiudere con ricerca, sistemazione e attenzione ai dettagli e cominciare a vivere la nuova dimensione. Relax e respirazione per allentare la tensione addominale. Parola chiave, radici

Bilancia

Luna nuova, potenziata dalla posizione di confine tra due segni, come nuovi sono i pensieri che vi girano in testa, nuovo il modo di trasmettere, capire, potete fare tutte quelle cose che hanno a che vedere con la comunicazione, che ultimamente vi vedevano un po’ tesi. Cominciate a scrivere quel libro, quel soggetto, avviate quel contatto, chiarite quella situazione che non vi piace con fratelli, sorelle. La fortuna arriva attraverso scambi intellettuali e piccoli spostamenti. Parola chiave, verità.

Scorpione

Nuovi inizi nel campo del denaro e dei valori, che comprendono anche la capacità di guadagnare attraverso un vostro talento o qualcosa che avete creato anche in passato. Siete sostenuti e sponsorizzati da Marte, che vi protegge pure nei rapporti sentimentali, limita la gelosia e favorisce stabilità sentimentale. Possibili entrate in prospettiva, dedicatevi alla pianificazione futura. Pensieri generosi. Rinforzate le difese immunitarie. Parola chiave, sostanza.

Sagittario

Chiedetevi quanto siete cambiati rispetto a un anno fa. Luna nuova nel vostro segno, al ventottesimo grado, quindi già influenzata dalle caratteristiche del Capricorno, dove entra oggi stesso, vi trova pronti a una svolta, un progresso. Potreste ricevere una buona proposta di lavoro e anche in amore Venere insiste per dichiararvi, rinnovare un’intesa... una promessa. E poi, leggete bene in voi stessi, mirate in alto con la vostra freccia. Parola chiave, rinascita.

Capricorno

Ricordate i sogni di stanotte? Potrebbero contenere alcune indicazioni illuminanti. Luna Nuova avviene alle vostre spalle, dietro le quinte, al ventottesimo grado del Sagittario, vi sfiora e vi prepara alchemicamente e interiormente al periodo del vostro compleanno. Per poi entrare in mattinata nel vostro segno, i sentimenti sono più vivi e l’intuizione è folgorante, Marte vi arma di una forza incredibile. Sappiate usarla. Dormite di più. Parola chiave, rilascio.

Acquario

Luna nuova di dicembre, Luna di confine tra Sagittario e Capricorno, lancia un messaggio legato all’amicizia, a progetti collettivi, ai gruppi, a nuove iniziative e speranze. Potrebbe presentarsi un incontro importante per chi è solo, mentre un’amicizia potrebbe finire per distanza di vedute e di sentimenti. Mentre il vostro amore diventa sempre più complice e unito. Fate movimento fisico, ginnastica leggera, attività energetiche. Parola chiave, futuro.

Pesci

Luna nuova in Sagittario al ventottesimo grado già tocca il settore della carriera, della posizione sociale e indica che state raggiungendo un cambiamento, un riconoscimento pubblico, una promozione. Il lavoro vi assorbe molto e dovete farvi perdonare dal vostro amore, con dolcezza. Siete un po’ stanchi, cercate di riposare di più. La vostra intuizione si unisce alla strategia della Luna che durante la mattina passa in Capricorno. Parola chiave, realizzazione.