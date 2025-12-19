Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 19 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 19 dicembre 2025

Ariete

Luna in Sagittario accanto a Venere risveglia il vostro entusiasmo, il desiderio di esplorare il mondo e altre realtà, di fare nuove esperienze. Nasce in voi il proposito di trascorrere il Natale impegnati in un’attività al servizio degli altri, è una bella idea, ma fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, Marte contrario vi stanca fisicamente, cercate di bilanciare il vostro tempo fra impegni sociali, famiglia, amore, lavoro e relax. Canzone: “Portati via”, Mina.

Toro

Marte in Capricorno vi dà la forza di affrontare alcune noiose questioni burocratiche rimaste in sospeso. Le decisioni da prendere riguardano probabilmente il patrimonio familiare, un’eredità non spartita, Urano retrogrado vi ricorda che non potete rimandare ancora, Mercurio e Luna in Sagittario vi danno la lucidità necessaria. Fate le vostre scelte rispettando i vostri sentimenti più profondi, anche il coniuge dev’essere d’accordo. Canzone: “Casa Paradiso”, Tommaso Paradiso.

Gemelli

L’ansia è una vostra compagna abituale delle ultime settimane, oggi si rifà viva a causa di Luna in opposizione, che vi rende inquieti circa il comportamento del coniuge o dei soci. L’atteggiamento di sfida che Marte vi fa assumere non è il modo migliore per risolvere i contrasti, soprattutto nel periodo di Natale, ma non possiamo negare che vi renda particolarmente affascinanti, quest’aria un po’ ombrosa vi fa sexy come non mai… Canzone: “Abracadabra”, Lady Gaga.

Cancro

Con l’arrivo della fine dell’anno siete parecchio impegnati con il vostro lavoro, le scadenze si avvicinano e siete stanchi e sotto pressione, è uno degli effetti di Marte opposto. Cercate però di non mettervi in un atteggiamento di opposizione continua, dire di no a tutti, soprattutto al coniuge o ai soci, non è d’aiuto, accettate un’offerta di collaborazione. Avete Giove con voi, godetevi le piccole gioie quotidiane anche in amore. Canzone: “Vedrai Vedrai”, Luigi Tenco.

Leone

Luna in Sagittario smussa alcune punte che vi stanno uscendo fuori con il nuovo Marte, siete un segno di fuoco e vi infiammate con facilità quando vi ostacolano, soprattutto con motivazioni poco logiche – ah, che tormento la burocrazia! In amore però è una giornata luminosa, le coppie già formate e stabili vivono un momento molto romantico, preparate un regalo di Natale non necessariamente prezioso ma fatto con il vostro grande cuore. Canzone: “Una storia importante”, Eros Ramazzotti.

Vergine

Luna ancora oggi provoca stress e malumori in famiglia, questa fine d’anno sta proprio mettendo alla prova i vostri nervi. Ma voi ce la farete, lo certifica Marte già amico, che vi assicura forza di carattere e resistenza fisica, vi state riprendendo da stanchezza e malanni di stagione. Se n’è accorto anche il vostro amore che c’è una luce maliziosa nei vostri occhi, preparatevi a un fine settimana intenso e passionale. Canzone: “Maschio”, Annalisa.

Bilancia

I raggi vivaci di questa bella Luna di fuoco, che nel pomeriggio si congiunge a Venere – una fortuna per l’amore! – combattono bene il freddo portato da Marte contrario, che batte principalmente sulla famiglia, abitazione, parenti. A questo proposito, organizzatevi un fine settimana fuori casa, se possibile, anche l’astro d’argento sarà nervoso e vi conviene evitare discussioni inutili. Mercurio protegge gli affari e i rapporti con i figli. Canzone: “Talk to me”, Damiano David.

Scorpione

Luna oggi nel campo pratico si affianca a Mercurio e a Venere, c’è spazio di manovra per i vostri progetti e affari, potrebbe arrivare la conferma che aspettavate. Testardi come siete, riuscirete a convincere gli altri del valore delle vostre idee, anche i proventi di un investimento sono più cospicui di quel che immaginavate. Cercate di non diventare troppo assertivi, il rischio c’è. Anche in amore ci sono molte luci e poche ombre. Canzone: “Almeno tu nell’universo”, Mia Martini.

Sagittario

Ancora per tutto il giorno Luna è nel vostro segno, nel pomeriggio tocca Venere e sprigiona emozioni intense, se avete qualcuno nel cuore amerete oggi più di ieri e meno di domani, proprio come adolescenti. Questo però non v’impedisce di lanciarvi in progetti, affari, acquisti e commerci, cercate di non diventare spericolati, quando qualcosa frutta una volta non è detto che lo faccia anche la seconda. Canzone: “Margherita”, Riccardo Cocciante.

Capricorno

Il cielo gira in fretta in questa fine del 2025, si avvicina la stagione del vostro compleanno, da voi come primo pianeta è arrivato Marte, stella che incarna l’energia vitale, l’intraprendenza, la sessualità, questo significa che vi aspetta un periodo che richiederà forza, impegno e iniziativa. Per ora state ancora giocando a scacchi con il vostro destino, se vincerete la partita sbaraglierete i nemici. Con l’amore però che farete? Canzone: “Azzurro”, Adriano Celentano.

Acquario

Il cielo favorisce l’armonia con gli altri, la condizione ideale per star bene con voi stessi e con l’universo – vi sembrerà un concetto eccessivo, ma è la natura acquariana. Forse è per questo che state soffrendo più del dovuto la presenza di Plutone, stella oscura e indecifrabile, che instilla dubbi e vi disorienta. Luna però oggi tocca Venere, concedetevi un intermezzo d’amore, domani chissà, amerete o no, non importa. Canzone: “Incoscienti giovani”, Achille Lauro.

Pesci

Se cercate qualche corpo celeste con cui prendervela, rivolgetevi alla Luna, che ancora oggi vi rende eterni insoddisfatti… Corresponsabili di questa situazione astrale sono Sole, Venere e Mercurio, ma anche la vostra natura acquatica che vi fa essere sempre in movimento avanti e indietro, dove arriverete lo sapete soltanto voi. In amore non vi basta essere ricambiati, con questo nuovo Marte terribilmente passionale volete il massimo e anche di più. Canzone: “With me”, Sum 41.