Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 18 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 18 dicembre 2025.

Ariete

L’importante concentrazione di pianeti in Sagittario accende la passione, il desiderio di condividere nuove esperienze con il vostro amore, e spinge chi è solo sulle tracce di un incontro emozionante. Giorno buono per quel che riguarda il lavoro, l’attività, il vostro dinamismo è trascinante, siete convincenti, conquistate l’attenzione di amici e colleghi. Evitate la competitività. Fortuna negli investimenti. Pianificate un viaggio, anche solo con la mente. Parola chiave, audacia.

Toro

Qualcosa vi rende irrequieti in ufficio, qualche provocazione arriva anche nella vita privata, ma Venere in Sagittario vi viene incontro e porta gioia, entusiamo, nelle parole, nei gesti. Urano retrogrado è imprevedibile e anche voi vi siete stancati di alcune abitudini, avete bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista, ed è una cosa positiva, non si deve aver paura dei cambiamenti. Curate l’alimentazione, ultimamente siete disordinati. Parola chiave, flessibilità.

Gemelli

In casa e in amore si discute parecchio, inevitabile con quattro pianeti in Sagittario, però riuscite a fare chiarezza in questioni importanti con soluzioni creative. Con colleghi e amici cercate di comunicare in modo limpido, diretto, per non creare fraintendimenti. Tutto questo vi rende un po’ tesi, servirebbero attività rilassanti, stretching, passeggiate, respirazione, anche dipingere, cucinare, coccolare il gatto e il cane. Cauti negli investimenti, bene gli affari. Parola chiave, confronto.

Cancro

Giove scalda il cuore e anche il corpo, ma l’abbondanza di energia in Sagittario stranisce un po’alcuni rapporti. Se c’è da dire o da chiudere qualcosa, non abbiate paura di farlo. Il benessere emotivo è importante quanto quello fisico, lo sapete. E curate anche il sonno, dormire bene rinforza la memoria, il sistema immunitario, migliora umore e attenzione. Giorno buono per riuscire a capire, intuire, come migliorare la vostra vita quotidiana. Parola chiave, bilancio.

Leone

Anche la Luna si è unita alla bella compagnia di pianeti in Sagittario, foriera di gioia, creatività, fortuna e amore, sia per gli innamorati che in famiglia, un’onda energetica che rende più affascinante anche chi è solo, in attesa di un incontro. Oggi avete la sensazione di essere al centro della scena e di poter ispirare, nella professione e in affari, colleghi e amici. E un pizzico di fortuna nelle finanze e negli investimenti c’è. Parola chiave, splendore.

Vergine

Usate la logica per dare un senso al caos di questa giornata, troppi transiti in Sagittario creano disordine emotivo e poi c’è pure quel Saturno esigente, mette alla prova la vostra precisione. Oggi è un giorno da affrontare rilassati, addirittura con ironia se ci riuscite, non dovete farvi sopraffare dal perfezionismo, piuttosto potreste riuscire a risolvere un vecchio problema proprio grazie alla vostra attenzione ai dettagli. Curate il vostro benessere, ascoltate il corpo. Parola chiave, metodo.

Bilancia

Che bella la vostra Venere in Sagittario, vi porta leggerezza e armonia nelle relazioni, un giorno da dedicare ai rapporti sociali. Possibili incontri piacevoli. Certo, voi amate equilibrio e diplomazia e tutto questo fuoco diretto, e talvolta brusco, potrebbe spingervi a essere meno diplomatici del solito, atteggiamento che fa pesare quel Marte sfidante e un po’ severo. Ma la fortuna e le occasioni ci sono, si tratta solo di “bilanciare” l’entusiamo con una punta di realismo. Parola chiave, armonia.

Scorpione

Mercurio e Venere hanno lasciato il vostro segno e Plutone continua a lavorare a una trasformazione, solo un amore intenso potrebbe aiutarvi, lo sapete, e magari per alcuni di voi c’è. Ottima giornata per il lavoro, siete mirati e concentrati sugli obiettivi e non vi manca energia, riuscite a vedere oltre le apparenze più del solito. Anche se quelle emozioni profonde vi distraggono. Possibili guadagni inattesi vi risollevano. Parola chiave, profondità.

Sagittario

Non vi ferma nessuno, protagonisti assoluti. Un poker di stelle nel vostro segno fa brillare amore, passione e comunicazione, che sono al massimo, cogliete le opportunità. Anche quella persona o quel lavoro a cui tenete sono o stanno per entrare nel vostro stretto raggio d’azione. Idee geniali e vitalità, state solo attenti alle esagerazioni, indigestioni. Finanze ok. Giorno buono per la sensazione di libertà e ottimismo che provate. Parola chiave, espansione.

Capricorno

Marte nel segno vi rende passionali ma anche concreti, esigenti. Siete instancabili e determinati e avete anche resistenza nei confronti di tutto quello che dovete affrontare per raggiungere i vostri obiettivi, che raggiungerete, nonostante Giove che non vi aiuta e i pianeti in Sagittario alle spalle, che agiscono come un freno a mano tirato, talvolta vi fanno sentire soli o isolati, anche se non è cosi. Un gran lavoro interiore, ma arriveranno i frutti. Parola chiave, determinazione.

Acquario

Già vi siete accorti che le relazioni stanno cambiando pelle, voi cercate autenticità, spessore. Come spesso vi succede, siete pieni di contatti e scambi di idee che possono anche portare guadagni, una giornata stimolante. Forse piu mentale che fisica, non dimenticate di camminare o fare un po’ di ginnastica dolce o energetica. Vi guida il vento dell’innovazione, del futuro, non abbiate paura di rompere gli schemi, se non lo fate voi... Parola chiave, innovazione.

Pesci

In risposta alla compagine di pianeti in Sagittario, le cui dinamiche vi possono stressare, considerate che il giovedì è per tradizione il giorno fortunato dei Pesci, governato da Giove, che oggi invita a cercare conforto in casa, in famiglia, tra amici, evitando il caos esterno, e in ogni caso Marte in Capricorno vi riempie di forza pratica e stimola la vostra astuzia. Oggi dedicatevi a qualcosa di concreto. Si dice che l’astrologia è come una bussola ma i timonieri siamo sempre noi.