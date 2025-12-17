Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 17 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 17 dicembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 17 dicembre 2025

Ariete

I giorni delle feste di fine anno si avvicinano ed è il momento di rallentare un po’, causa Marte faticoso per la forma fisica. Lo diciamo perché lo stimolo positivo che viene dal Sagittario – in quel segno ci sono ancora Sole, Venere, Mercurio e stasera anche Luna che presto sarà nuova – vi spinge a correre senza badare a voi stessi. Sempre a causa del nuovo Marte, volete di più, sempre di più sia negli affari che in amore. Soltanto un sogno? Noi diciamo di no.

Toro

Il nuovo Marte vi ha dato subito una sferzata di energia, ne avevate bisogno, ultimamente vi eravate fatti condizionare da pensieri negativi e questo vi portava anche a rimandare l’attività fisica, ora ripromettetevi di fare almeno 5000 passi al giorno. L’astro d’argento, ancora faticoso per la famiglia, lascia il posto nel pomeriggio a una Luna irrequieta ma molto sexy, che alimenta i sogni piccanti e vi spinge a cercare avventure, che iniziano per gioco, poi diventano intense.

Gemelli

Cambio di Luna nel pomeriggio, vi sentite sempre più sotto pressione visto che il novilunio si avvicina. Ma sarà l’ultimo scoglio da superare, Marte se n’è già andato, a fine mese il cielo sarà completamente diverso, anche se forse non ancora brioso come vorreste. Assumete un atteggiamento zen, svuotate la mente da tutti i pensieri, le negatività vi attraverseranno senza colpirvi. Per Natale fate un bel regalo a voi stessi, iscrivetevi a un corso – pittura, ceramica, cucina…

Cancro

Non sempre amore e matrimonio coincidono, c’è chi dice che il secondo sia la tomba del primo, ma voi non la pensate così, quando dite “sì” lo fate con trasporto e convinzione. In questi ultimi due giorni Luna vi ha dato tanto affetto e ha riparato la coppia dal nervosismo di Marte, ma nel pomeriggio si sposta in terreno neutro e voi vi sentite disorientati. Pensate prima di tutto alla salute, non c’è motivo di mettere in discussione tutto per una sciocca litigata. Baci e relax.

Leone

Sarete amati, finalmente. Stasera Luna in Sagittario sulla via di diventare nuova riesce a scacciare via il malumore dovuto a due giorni di raggi faticosi, si riaccende un fuoco d’amore certamente sempre vivo ma a volte nascosto. Quando siete innamorati scaldate come un piccolo sole, ve lo hanno mai detto? Ve lo diciamo noi, coltivate la vostra relazione come una pianta tropicale nella serra del vostro cuore. Intanto affari e professione vanno avanti bene, creativi gli artisti.

Vergine

Regge ancora sino al pomeriggio la Luna affettuosa dei due giorni passati, capace di accendere una luce di speranza per il vostro amore e di portare sollievo anche nelle varie difficoltà che incontrate nel vostro lavoro, attività. Gli impegni sono aumentati e così le responsabilità in famiglia, vi siete stancati troppo e ora ne pagate i prezzi. Il nuovo Marte adesso vi rianima, la passionalità si risveglia, cercate di non diventare troppo assertivi, è Natale, ci vuole concordia.

Bilancia

Luna passa nel pomeriggio in Sagittario e si prepara a diventare nuova, vi porta ottimismo e fiducia in voi stessi, stasera quasi non vi accorgete del nuovo Marte che vi affatica e vi rende imprudenti. A maggior ragione contate sino a dieci prima di parlare in famiglia, qualche parola di troppo vi può sfuggire, non è il caso di litigare proprio a Natale, nei prossimi giorni il cielo sarà ancora più freddo. Intanto godetevi il calore dell’amicizia, della fraternità e dell’amore.

Scorpione

L’astro d’argento vi saluta nel pomeriggio e va nel settore pratico, già affollato di corpi celesti, cogliete l’occasione per mettere in chiaro ogni questione relativa agli affari, soldi, finanziamenti. Grazie al nuovo Marte non vi ferma più nessuno (per quanto potente sia), siete in grado di convincere chi vi sta intorno del valore dei vostri progetti, dei prodotti che vendete, delle vostre idee. Tutto bene, ricordate però che l’amore non è merce di scambio, è un dono senza interessi.

Sagittario

Arriva oggi pomeriggio nel vostro segno Luna che si avvia a diventare nuova, dentro di voi c’è una forte eccitazione, percepite che un bel futuro si avvicina. Marte vi ha salutato ma non vi abbandona, dal settore pratico v’incoraggia a darvi da fare per incrementare i guadagni. Fate in modo però che investire in Borsa e prodotti finanziari non diventi un gioco spericolato. “Povero non è chi ha poco, ma chi vuole di più”, diceva il filosofo Seneca… In amore siete sempre sul podio.

Capricorno

Il vostro momento si avvicina, ora Marte è con voi e freme nell’attesa di agire, il contesto però non è ancora maturo. Avete bisogno di mettere a punto gli ultimi particolari della vostra strategia vincente, del resto siamo sotto le Feste di fine anno, tutti gli affari rallentano, le decisioni più importanti si rimandano. A Natale invece farete la vostra mossa in amore, quel che avete tenuto segreto sinora verrà fuori con naturalezza, nessuno si opporrà. Siete sexy.

Acquario

Vi liberate oggi pomeriggio della vocetta ipercritica di Luna in Scorpione, che però ha avuto un pregio, quello di mettervi a confronto con l’illogica realtà delle emozioni, qualcosa che troppo spesso vi ostinate a negare, alla ricerca come siete di una simmetria perfetta fra pensiero e sentimenti. L’astro d’argento si prepara al novilunio, un momento cruciale per le relazioni con gli altri – almeno quelle più importanti – che devono trovare un nuovo equilibrio. Più spazio all’amore.

Pesci

Grazie alla Luna degli ultimi due giorni che resta per tutta la mattina, ma soprattutto a Marte che ha lasciato il Sagittario, gli occhi con i quali guardate il mondo sono più sereni e obiettivi, avete almeno recuperato la forza fisica, non è poco. Resta però uno scoglio prima del consistente passo avanti in programma per fine anno, Luna che sta per diventare nuova. Tenete sotto controllo i dubbi, non devono bloccarvi. Soprattutto in amore lasciatevi guidare dall’istinto, non fallirà.