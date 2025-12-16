Le Stelle di Branko di martedì 16 dicembre: tutti i segni

Foto: Branko

Branko 16 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 16 dicembre 2025.

Ariete

Parola chiave, determinazione. Giorno buono per decisioni importanti sul futuro. Le relazioni sentimentali, l’amore e gli affetti hanno bisogno di passione, onestà e un pizzico di spirito avventuroso, grazie a Venere in Sagittario. Oggi potrebbero sbloccarsi situazioni di lavoro che vi hanno fatto attendere. Siete pronti a combattere per le vostre idee (Marte Capricorno). Dinamici, ma non esagerate con lo stress. Le iniziative audaci sono favorite. Pietra portafortuna, corniola: energia, coraggio, azione.

Toro

Parola chiave, radicamento. Giorno buono per vedere diversi frutti del vostro recente impegno. La vita sentimentale ha bisogno di uscire un po’ dalla routine. Luna opposta e Urano retrogrado vi provocano, ma avete la lucidità per contrastare provocazioni e ingiustizie. Soprattutto state lasciando andare quel che non serve più, che per voi è una vittoria, accettando eventuali cambiamenti. Evitate spese impulsive. Pietra portafortuna, smeraldo: prosperità, armonia, guarigione.

Gemelli

Parola chiave, risoluzione. Giorno buono per ricalibrare situazioni sul lavoro e chiarire con le persone più care. La disposizione planetaria vi sta stressando un po’, rallentate dove potete. Evitate l’ansia. Qualche situazione burocratica da sistemare. In questo momento, cosa assai difficile, cercate di ascoltare di più e parlare di meno, per capire le prospettive degli altri e trovare la giusta armonia. Pietra portafortuna, agata: concentrazione, equilibrio, anti ansia.

Cancro

Parola chiave, rivelazione. Giorno buono per sbloccare un nodo emotivo, affermare le vostre esigenze. Giove vi aiuta e protegge mentre Luna in Scorpione esalta l’intuizione, anche in famiglia e con gli affetti piu cari, le dinamiche sono profonde e intense. Riflettete bene prima di prendere una decisione professionale. Riposate di più, non sottovalutate il benessere emotivo. Prudenza nelle finanze, anche se Giove vi aiuta. Pietra portafortuna, pietra di luna: intuizione, equilibrio emotivo.

Leone

Parola chiave, ispirazione. Giorno buono per un incontro mentalmente stimolante. Ottime prospettive finanziarie, state dietro a un progetto, la fortuna vi aiuta. Siete in forma, date voce a parti della vostra vita che avete trascurato, è il momento di concretizzare aspirazioni dimenticate. Siete appassionati e affettuosi, lasciatevi coinvolgere anche dalle esigenze familiari. Pietra portafortuna, ambra: una resina fossile che ha l’energia del sole, trasmette gioia di vivere.

Vergine

Parola chiave, efficacia. Giorno buono per chiarire, decidere il futuro di una relazione. Saturno chiede maturità nei rapporti sentimentali e Marte in Capricorno aiuta. Come la Luna in Scorpione, che rende raffinata la capacità di analisi. Il lavoro o la professione, procedono in modo efficiente, anche la stabilità economica è pianificabile. Cercate di gestire lo stress con rimedi naturali ed esercizio fisico. Pietra portafortuna, amazzonite: calma la mente e il sistema nervoso, promuove benessere, equilibrio.

Bilancia

Parola chiave, armonia. Giorno buono per non rimandare le scadenze. Venere vi regala fascino e desiderio di socializzare, mentre Luna e Marte spingono ad affronate questioni domestiche e finanziarie con impegno. Le idee ci sono ma non riuscite a metterle in pratica, a pianificarle. Trovate anche il tempo per attività creative che giovano al vostro relax. Potrebbero arrivare soluzioni a problemi che vi turbano da un po’. Pietra portafortuna, quarzo rosa: pietra dell’amore e della pace interiore.

Scorpione

Parola chiave, intuito. Giorno buono per ottenere conferme, sbloccare situazioni a cui tenete. Luna calante nel segno vi spinge a guardarvi dentro, è un momento di catarsi e rigenerazione. Siete onesti in amore, cercate calore più che passione. Oggi è un giorno di risoluzioni fortunate, intuizioni in affari, e arriva quasi per caso una soluzione che pensavate impossibile. Pietra portafortuna, ossidiana, pietra vulcanica, potente scudo protettivo, scioglie le emozioni profonde e favorisce la guarigione.

Sagittario

Parola chiave, autenticità. Giorno buono per candidarvi per nuove collaborazioni. Siete carismatici, Sole, Mercurio e Venere esaltano le vostre caratteristiche più coinvolgenti, come l’entusiasmo, mentre Luna in Scorpione vi chiede riservatezza e Marte in Capricorno dà sostanza ai sogni. Siete tra i segni più fortunati del mese e vi caratterizza anche una particolare visione del futuro, interessante per diverse attività. Pietraportafortuna, turchese, legata ad esplorazione, saggezza e fortuna. Protegge viaggi fisici e spirituali.

Capricorno

Parola chiave, dominio. Giorno buono per agire con determinazione. Marte entrato da poco nel vostro segno vi carica di energia, mentre le stelle alle vostre spalle vi spingono a una profonda riflessione prima del vostro compleanno, della vostra stagione. Vi preparate a un periodo di affermazione e costruzione del vostro futuro. Buon momento per investimenti a lungo termine. Siete forti e resistenti, ma non stressate le articolazioni. Pietra portafortuna, onice: forza, stabilità, autocontrollo. Aiuta il radicamento

Acquario

Parola chiave, visione. Giorno buono per l’intuizione, per avviarsi verso un’opportunità inaspettata. Il lavoro di trasformazione di Plutone nel vostro segno è rivolto alla vostra visione delle relazioni. Nuove solide attrazioni. Siete tra i segni più fortunati, e i vostri progetti prendono forma. Potrebbero arrivare guadagni inattesi. Liberatevi dai condizionamenti sociali e valorizzate la vostra autenticità. Pietra portafortuna, ametista: spiritualità, trasformazione, calma mentale. Stimola intuizione e lucidità.

Pesci

Parola chiave, realizzazione. Giorno buono per sbloccare cose che vi accompagneranno a gennaio. Saturno e Nettuno nel vostro segno vi chiedono di equilibrare sogni e realtà, idealismo e struttura. E Marte in Capricorno è un valido aiuto per concretizzare le vostre aspirazioni, i desideri, mentre i contrastanti pianeti in Sagittario vi fanno riflettere sulla vostra direzione di vita. Non vi spaventa questo confronto, il vostro intuito è vincente. Pietra portafortuna, acquamarina: calma le emozioni, dona chiarezza e protezione emotiva.