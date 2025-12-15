Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 15 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 15 dicembre 2025

Ariete

Ma a voi intraprendenti e coraggiosi figli di Marte capita spesso di guardare le stelle? È una sensazione intensa che lascia senza parole e ci unisce all’universo. Proprio oggi il vostro pianeta rosso passa nel segno del Capricorno dove si esprime bene, senza fretta, anzi con determinazione strategica e vi riempie di solida energia. Chiedete, candidatevi, portate avanti progetti, eleborate programmi futuri. La Luna in Scorpione accende la passione e il sex. Probabili conferme economiche in arrivo.

Toro

Marte a favore, dalla sua nuova postazione in Capricorno, darà subito prova della sua energia, mirata, concreta, specie nei confronti delle provocazioni della Luna opposta in Scorpione, che agita il rapporto d’amore, ma anche rispetto all’incertezza, ai cambiamenti che crea Urano retrogrado. Pian piano vi sentirete piu stabili, in questa giornata piuttosto impegnata, cercate di alternare attività e relax. Si possono anche presentare opportunità finanziarie tranquille. La fortuna vi cammina accanto.

Gemelli

Concentratevi su una cosa alla volta, tendete a disperdere energie in troppe faccende col rischio di non concludere granché. Marte appena entrato in Capricorno, si trova nel vostro campo del denaro, dei beni condivisi, del business, e vi spinge a pianificare investimenti, mutui e affari, possibilmente aiutati da un bravo consulente finanziario. Per fortuna ad alleggerire il tutto ci sono Mercurio e Venere, più leggeri e giocosi, possibili improvvise simpatie, colpi di fulmine, che la Luna appoggia con calore.

Cancro

Marte oggi ha cambiato posizione zodiacale e ora si oppone dal segno del Capricorno, creandovi qualche tensione con soci, colleghi, in ufficio. Servono pazienza e tatto. Trovate un punto d’incontro. Sono i vostri cambiamenti di umore che possono creare problemi. Magari in certi casi avete bisogno di stare un po’ da soli per ritrovare equilibrio. Giove e Luna favoriscono l’intesa sessuale con il vostro amore, grande complicità e trasporto sublime. Prudenza nelle spese.

Leone

Marte in Capricorno vi rende piu strategici nei rapporti sociali, riuscite ad organizzare tutto con facilità, portando avanti questioni di lavoro con velocità ed efficienza. Arrivano anche riconoscimenti economici per il vostro lavoro. Fisicamente vi sentite bene, siete vitali, e riuscite anche a tenere il corpo in esercizio con un buon regime di fitness. Venere continua a donarvi fascino, sex appeal e simpatia. Che aspettate a invitare a cena quella persona? Questo Marte assicura successo.

Vergine

La nuova posizione di Marte, nel vostro campo della creatività, dello svago e dei figli è l’ideale in questo periodo prenatalizio, per organizzare meticolosamente le feste come piace a voi, per la gioia e il divertimento di tutti, famiglia e amici. Ma se volete anche per programmare qualcosa di speciale solo per voi e il vostro amore, un viaggio particolare, un soggiorno in un albergo da sogno, per sciogliere argomenti spinosi e malintesi degli ultimi tempi. Marte in Capricorno vi dà chiarezza e lucidità.

Bilancia

Qualcuno di voi sta affrontando un trasloco o completando dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione? Anche questo potrebbe suggerire la nuova posizione di Marte, che oltre a stimolare la necessità, accompagna al miglioramento e sarà lo stesso strategico pianeta rosso a farvi finire in tempo per il periodo natalizio. Mentre nel caso di tensioni in famiglia il pianeta nemico-amico spingerà a risolvere i problemi con decisione e tempestivià, creando basi piu stabili per il futuro. Possibili spese impreviste. Atmosfera sensuale.

Scorpione

Luna nel vostro segno e Marte amico vi rendono irresistibili a tutti i livelli. Energia, arguzia nell’espressione e ricerca della verità nei rapporti. Nel campo della comunicazione e degli spostamenti il vostro governatore Marte facilita ed esalta la capacità di parlare, scrivere, viaggiare anche per lavoro. In affari avete una marcia in più. L’energia è potente, non altrettanto l’emotività che potrebbe scapparvi di mano. Ottime intuizioni finanziarie.

Sagittario

Ancora con voi Sole, Mercurio e Venere, che continuano a rendervi protagonisti. Per voi l’amore è una bella avventura, ma Luna Scorpione arriccia il naso e non vi consente di accontentarvi di relazioni effimere. Marte ha lasciato il vostro segno, per passare in Capricorno, rendendovi meno febbrili, ma curando il campo economico, aiutandovi a migliorare i guadagni, a dare più concretezza alle vostre idee. La fortuna vi prende ancora per mano. Non smettete mai di viaggiare. Non smettete mai di sognare – dice Renato Zero.

Capricorno

L’amore diventa importante con Marte nel segno, ed è arrivato il momento, di costruire e impegnarvi in un rapporto, interrompendo i legami superficiali, senza futuro, che non fanno per voi. Ora siete mirati e inarrestabili anche nel lavoro e nella carriera. Siete padroni della vostra vita e anche del vostro corpo, siete forti e brillanti. Carriera in ascesa, i tempi sono maturi per impegnarvi in incarichi importanti. Oggi affari vincenti.

Acquario

Marte alle vostre spalle lascia intuire che vivete una pausa di riflessione in amore, dovete leggere bene dentro di voi e non creare aspettative non raggiungibili. Preparate con strategia e attenzione le vostre prossime mosse nelle questioni di lavoro. Organizzate tutto strategicamente, in silenzio. Non siete al massimo dal punto di vista energetico, fate attenzione a come mangiate, cercate di dormire bene la notte e proteggete il vostro umore con pratiche rilassanti. Non rischiate nelle finanze, oggi non è la giornata giusta.

Pesci

Nettuno e Saturno nel segno portano sogni e confusione, ormai lo sappiamo, ma oggi Luna in Scorpione supporta il vostro intuito in amore e non solo. Marte nella nuova posizione, in Capricorno, vi aiuta a organizzare un lavoro di squadra per un progetto condiviso e rinforza il fiuto finanziario. Siete punto di riferimento per gli amici e riuscite a stabilire connessioni profonde. Per placare quel vago nervosismo interiore rifugiatevi nella natura, guardare il mare per voi è medicina del corpo e dell’anima. Musica e arte pure.