Oroscopo le Stelle di Branko di domenica 14 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 14 dicembre 2025.

Ariete

Le domeniche prenatalizie sono sempre un po’ stressanti per il matrimonio, soprattutto oggi che Luna è in opposizione, la tentazione di evadere dalle responsabilità e dai soliti impegni familiari – suocera, madre invadente? – oggi è molto forte. Ma se voi siete fumantini, il vostro cuore è comunque buono e sincero, con questo bel cielo troverete l’energia per occuparvi di tutto e vi ritaglierete anche un po’ di tempo per voi stessi e per la persona amata. Passeggiata nel parco.

Toro



Questo cielo di fuoco alimenta la vostra passionalità, siete persone riservate, ma da buon segno di terra apprezzate ogni sorta di piacere fisico, incluso quello dell’eros. Oggi, con Luna in Bilancia, potete concedervi piacevoli momenti con la persona amata in tutto relax, ben protetti fra le mura domestiche o in un grazioso alberghetto o agriturismo scovato per un week end fuori. Fate bene a limitare le calorie in vista del Natale, ma non dovete farne un’ossessione…

Gemelli

Luna splende sul vostro cuore innamorato, i raggi d’argento vi fanno dimenticare le battaglie con i soci e collaboratori che ormai sono quotidiane. È per questo che vi sentite tanto ansiosi, gli spiragli che si erano aperti durante l’estate e che vi avevano fatto immaginare un nuovo futuro sembrano ormai chiusi, forse avete smarrito le speranze. Non credete di essere riamati? Non importa, amare vi fa star bene, non rinunciate a un sentimento che presto sarà ricambiato.



Cancro



Oggi Luna richiede pazienza, ma voi ne avete una riserva nel vostro guscio protettivo, e la tirate fuori volentieri se si tratta di favorire la pace familiare, in fondo siete il segno del focolare domestico, volete tutti i vostri cari intorno a voi e in armonia. È importante ristabilire l’intesa proprio oggi, fra un paio di giorni Marte metterà zizzania nelle relazioni personali, meglio prevenire. Anche se è domenica, controllate gli ultimi impegni lavorativi, i pagamenti delle tasse.



Leone



Domenica rischiarata dalla luce dell’amore e della fraternità, Luna in Bilancia vi mette a vostro agio nell’ambiente abituale, è una bellissima giornata da trascorrere fuori città, in campagna o al mare, che d’inverno ha un grande fascino e con la sua aria piena di iodio accelera il metabolismo. La forza di questo cielo si esprime anche nello sport, se fate parte di una squadra di professionisti o dilettanti avete ottime chances di trascinare gli altri alla vittoria. Sex appagante.



Vergine



Con questa Luna mettetevi ai fornelli, qualsiasi cosa vi riuscirà benissimo anche se non siete cuochi provetti, se vi torna in mente qualche piatto che vi ricorda la vostra infanzia e il Natale di quando eravate bambini, riuscirete a riprodurlo. Fate però attenzione a spegnere il fuoco e a non scottarvi, Marte è ancora contrario e oggi si scontra direttamente con Nettuno, ci vuole doppia prudenza anche alla guida. Il matrimonio è nervoso ma i nuovi incontri promettono bene.



Bilancia



Luna è nel vostro segno, compagna gentile che attira simpatie e apprezzamenti, se oggi siete in gita farete incontri piacevoli, vi sentirete a vostro agio con tutti, anche in ambienti nuovi. Se avete un profilo social, dedicate la giornata ad aggiornarlo, pubblicate fotografie e pareri, riceverete sicuramente parecchi like e aumenterete le vostre amicizie virtuali. Oggi non avete nemici nel cielo, a parte il solito Giove goloso, ma non sprecate troppe energie, Marte presto cambierà.



Scorpione



Se l’astro d’argento vi fa mettere sulla difensiva suggerendovi strane preoccupazioni, non prendetelo alla lettera, domani capirete quanto siete apprezzati dagli altri, le persone che vi sembravano ostili sono in realtà timide e indecise, non siatelo anche voi. Coltivate il vostro lato generoso, le stelle nel settore pratico vi rendono un po’ troppo materialisti e attaccati alle vostre abitudini e opinioni. Oggi Marte contro Nettuno vi rende polemici nelle discussioni.



Sagittario



Marte nel vostro segno oggi è contro Nettuno e vi rende ansiosi e ipercinetici, richiede un po’ di cautela se siete alla guida, evitate anche le discussioni con i familiari, un piccolo screzio – magari nato da una differenza di opinioni politiche o sullo sport – potrebbe diventare qualcosa di più complicato da sistemare. Molto buoni invece i rapporti con la vostra cerchia di amici, Luna nel settore degli incontri può far nascere la scintilla fatale. Un nuovo amore è in arrivo?



Capricorno



Secondo la psicologa Melania Klein, “la persona molto ambiziosa, nonostante tutti i suoi successi, rimane sempre insoddisfatta”. Oggi Luna in Bilancia dirige la sua luce su questo lato del vostro carattere, la vostra ambizione è preziosa perché vi fa fare enormi passi avanti, ma nello stesso tempo non vi permette di rilassarvi e di godere quello che avete già raggiunto. Dedicate questa domenica alla riflessione su voi stessi, le prossime settimane vi daranno grandi cose.



Acquario



In questi giorni – domani è prevista la terza puntata della nuova serie tv – si parla molto di Sandokan, uno dei personaggi letterari che ha fatto sognare adulti e bambini di ieri e di oggi. La Luna di oggi vi immerge in un’atmosfera simile, avventurosa e incantata, che vi fa evadere dalla quotidianità almeno con la fantasia. Nella realtà, però, l’amore e il successo non sono altrettanto fiabeschi, vanno curati con impegno e responsabilità. Gli altri sono pronti, e voi?



Pesci



Oggi Marte disturba il protettore Nettuno nel vostro segno, un nodo può arrivare al pettine, è la realtà che irrompe nel vostro sogno dorato in modo a volte traumatico e vi chiede di fare una scelta responsabile. Stavolta quel nodo va sbrogliato una volta per tutte, poi sarete più liberi e sereni, fate uno sforzo anche voi, Saturno è un coinquilino severo ma anche molto utile, i suoi consigli fanno maturare. Luna in Bilancia rende dolce anche quello che non lo è.