Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 13 dicembre: tutti i segni

Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 13 dicembre 2025.

Ariete

Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, festeggiato in diverse regioni italiane, in Europa e anche ai Caraibi. Segna l’inizio del periodo natalizio e rappresenta la luce che vince sulle tenebre. Un tempo coincideva con il solstizio d’inverno. La Santa viene spesso rappresentata con una corona di candele accese sul capo, che serviva a far luce per portare cibo ai bisognosi. Giornata dinamica e passionale per il vostro segno di fuoco, che illumina il cielo zodiacale. Seduttivo l’amore e favorite le iniziative con gli amici e anche di lavoro. Vitalità e fortuna.

Toro

Tutto questo fuoco zodiacale vi rende vivaci, desiderosi di nuovi stimoli, mette pepe un po’ovunque. E si aggiunge pure Urano a rendere la vita un po’ irrequieta, forse arriva qualche spesa imprevista, ma la situazione è stabile. Il lavoro va bene, protetto da Giove che consolida carriera e imprese, eventuali lentezze confermano uno sviluppo sicuro. Antistress naturali, alimentazione sana, rispettate gli orari. Per amici e bambini preparate la cuccìa, dolce siracusano di S.Lucia (oggi è il suo giorno) grano cotto, ricotta e pezzetti di cioccolato.

Gemelli

Siete un po’ sotto pressione, il contrasto zodiacale si fa sentire, desiderate leggerezza e conforto. Faticate e vi manca concentrazione in ufficio, nel lavoro, ma qualche contatto finanziario vi rasserena, smorza l’ansia, intuito al massimo! Non siate avventati però. Ascoltate oltre che parlare e seguite l’equilibrio della Luna in Bilancia . Una tisana prima di dormire. Secondo una tradizione ungherese il 13 dicembre, S.Lucia, si seminano chicchi di grano in una ciotola, spunterà a Natale un prato in miniatura, simbolo di abbondanza e fortuna.

Cancro

Casa e famiglia sono il vostro rifugio, da tempo riconoscete la profondità dei vostri legami familiari, in una realtà che spesso brilla per superficialità. Giove protegge la vostra sicurezza emotiva. Oggi dedicatevi ai vostri cari, al vostro mondo affettivo, che forse comprende anche cuccioli. Le entrate sono costanti e la fortuna vi guarda benevola. Vi sentite bene, siate pazienti nei confronti delle solite seccature quotidiane. Se avete bambini lasciate una tazza di latte per S.Lucia e una carota per il suo asinello, poi arriverà un regalo...

Leone

Se c’è qualcuno che vi piace, che attraversa spesso i vostri pensieri, il giorno è buono per farsi avanti, ma anche per ravvivare il rapporto di sempre con qualche gesto romantico, avventuroso... Le stelle sono passionali e giocose, ispirate. Siete in forma e carichi, vi fa bene un po’ di attività fisica, senza esagerare. Nel lavoro e nei contatti siete pieni di iniziativa, stanno per partire progetti a cui tenete. I soldi ci sono. Oggi, Santa Lucia, festa della Luce, preparate una cena romantica ed elegante a lume di candela.

Vergine

Un po’ straniti da questo cielo concentrato su energie non in sintonia, sentite il bisogno di analizzare i sentimenti, di sviscerare quel che succede nei rapporti. Se non ci riuscite, rifugiatevi nella vostra capacità organizzativa, curate la casa, l’alimentazione, vi schiarisce la mente. Giove è sempre una risorsa generosa, riuscirà a girare la giornata al positivo, magari spunterà la persona giusta per riportare equilibrio. Oggi Santa Lucia accende la luce dove serve, in Sicilia non si mangiano pane e pasta, una purificazione che giova anche all’animo.

Bilancia

La Luna vi fa belli, affascinanti, giorno buono per le relazioni sociali e per la vita di coppia. Il lavoro e la carriera per le stelle hanno il vento in poppa, c’è anche l’aiuto di Giove, che non è indifferente, ma essendo sabato forse sarete in giro per acquisti o con amici. Una passeggiata all’aria aperta fa bene al vostro equilibrio psicologico e fisico, alla vostra armonia. Qualche entrata imprevista. Oggi è Santa Lucia, nelle isole caraibiche è festa nazionale, con parate variopinte e musica, festeggiate anche voi con amici, famiglia.

Scorpione

Marte e Venere sollecitano la vostra vita sentimentale e passionale. Ma c’è anche un desiderio di profondità che ha il sapore della trasformazione su cui incide l’energia del vostro governatore, Plutone, in Acquario. Non vi accontentate di legami superficiali, anche nel rapporto di sempre cercate una connessione maggiore. Incontri del destino per chi è solo. Luna gentile cerca di smorzare i vostri estremismi per un’evoluzione piu morbida. Evitate lo stress. Fate luce in voi stessi, oggi è Santa Lucia.

Sagittario

Continua l’abbondanza di stelle nel vostro segno, vi sentirete quasi storditi in questo periodo, tanto magnetismo, esuberanza, voglia di viaggiare e di comunicare, innamoramenti e avventure, anche la vita di coppia è in un turbinio stimolante. Saturno però è ancora lì, cerca di ancorarvi a terra, vuole dare struttura ai vostri sogni, vi chiede realismo. Momenti fortunati per le finanze, ma non allargatevi troppo. Oggi è Santa Lucia, un messaggio di luce e generosità, in Trentino fanno un pane dolce con frutta secca e spezie, porta bene.

Capricorno

Avete bisogno di staccare un po’ siete troppo concentrati sui vostri obiettivi anche a lungo termine e lo stress incide sul fisico, postura, articolazioni. Riposate di piu. Yoga, Tai chi, Qi Gong potrebbero aiutarvi. Sul fronte economico la situazione é sotto controllo e ben impostata e anche in famiglia e in amore potete contare su una giornata tranquilla e confortante sentimentalmente. Vi piace la solidità della vostra relazione e piace anche al vostro amore. Oggi è Santa Lucia, un tempo era la notte piu lunga dell’anno, festeggiatela.

Acquario

Quello che Plutone nel vostro segno sta rivoluzionando è gia scritto in voi e troverà forma e modo di esprimersi. Si tratterà di rielaborare il modo di vivere e concepire amore e relazioni, non sono strappi, ma crescita, evoluzione. Pure nella vostra attività Urano e Plutone stanno facendo un lavoro sartoriale per ampliare le vostre prospettive, carriera, progetti, cause umanitarie. Probabili spese impreviste, computer, elettrodomestici. Oggi Santa Lucia, portatrice di luce, anche voi accendete una luce verso un futuro migliore.

Pesci

Continua l’equilibrio affascinante tra sogno e realtà richiesto da Saturno e Nettuno, amore ideale e concretezza nelle relazioni. Vi aiuta Luna in Bilancia a trovare armonia. La quadratura multipla dal Sagittario può creare confusione, stress, concentratevi sul lavoro o sui vostri impegni. Siete emotivamente vulnerabili, dormite di più e dedicatevi ad attività creative, la musica è un aiuto per scaricare la tensione. Oggi è il giorno di Santa Lucia che fa luce su ciò che è oscuro, coscienza e inconscio, come la vostra attuale introspezione.