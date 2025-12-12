Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 12 dicembre: tutti i segni

Branko 12 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 12 dicembre 2025

Ariete

Luna ancora in Vergine per la mattinata vi suggerisce di sbrigare in fretta il lavoro e gli impegni domestici, sarete così liberi di rilassarvi nel fine settimana. Mercurio, Venere e Marte sono una forte spinta per gli imprenditori e i commercianti che cercano nuovi spazi all’estero o comunque differenti dai partner abituali. Favoriti gli sportivi del segno, ottimi i risultati in trasferta. In amore siate un po’ filosofi. Programmate un viaggio per le Festività di fine anno.

Toro

Luna ancora deliziosa per tutta la mattinata, approntate un pensiero romantico per la persona amata – preparatele la colazione, fatele portare un caffè e un dolce in ufficio, sorprendetela con una rosa – così, se nel fine settimana vi resta da sbrigare del lavoro, non se la prenderà troppo. Luna calante chiede di sfoltire il guardaroba, selezionate ciò che non usate più e fate spazio per qualcosa di nuovo e più comodo. Rilassatevi con una tisana di zenzero e camomilla.

Gemelli

L’ansia provocata dalla Luna degli ultimi giorni – e anche dalle tensioni con familiari, superiori o datori di lavoro – si allenta nel pomeriggio, un pensiero d’amore scaccia via l’umor nero. Riservate alla vita affettiva tutto il fine settimana, evitando ogni possibile fattore di stress e di contrasto, avete bisogno di un momento di vuoto rigenerante, coccolatevi con un bagno caldo con essenze di fiori, rosa e artemisia. Non mettetevi alla guida se siete troppo stanchi.

Cancro

Impegnatevi negli affari in mattinata, è un buon momento per stringere accordi e firmare contratti, La famiglia è fonte di sicurezza e calore umano, ma a volte anche di tensioni e fatica. Così potrebbe essere a partire dal pomeriggio di oggi, segnato da Luna calante in Bilancia, che da una parte vi porta a desiderare la quiete delle mura domestiche e dall’altra può farvi isolare dal mondo esterno e rifiutare le novità. Il passato è parte del vostro essere ma non deve limitarvi…

Leone

È un venerdì propizio per i vostri affari, in mattinata andate in banca o chiamate il consulente finanziario per controllare l’andamento dei vostri investimenti, nel pomeriggio arrivano a conclusione compravendite e si firmano intese, con queste stelle c’è anche una bellissima creatività per i Leone artisti e per chi si muove nel campo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Ma il settore in cui siete più fantasiosi è quello amoroso, sentimento e passione viaggiano uniti.

Vergine

Luna ancora nel vostro segno per tutta la mattina fa risaltare le vostre buone qualità e la vostra bellezza, così elegante e discreta, che verrà certamente notata da chi vi conosce e non solo. Ma voi siete coscienti del vostro fascino? Forse non abbastanza, soprattutto con questo cielo che vi fa rimuginare troppo, monopolizza la vostra attenzione con i problemi familiari, c’è qualcuno che non sta bene o fa di tutto per farvelo credere. Ma anche voi dovete dosare le vostre forze…

Bilancia

L’astro d’argento arriva da voi nel pomeriggio, ci resterà per tutto il fine settimana, sarete estroversi e irresistibili, capaci di esprimere le vostre vere emozioni, insomma perderete quell’aria un po’ troppo patinata che a volte fa dubitare gli altri della vostra sincerità. Non c’è solo la Luna a favorirvi, Venere e Marte insieme in ottimo sestile al vostro Sole attirano amicizie e simpatie, vi farete largo anche nel lavoro, soddisfazioni in arrivo. Organizzate una gita nel week end.

Scorpione

Dopo una mattina positivamente movimentata – trattative commerciali, compravendite, investimenti vi tengono occupati e danno buoni risultati – Luna va a nascondersi alle vostre spalle. I suoi raggi d’argento incentivano la vostra tendenza a isolarvi e a diffidare degli altri, non c’è motivo però di essere sospettosi, ben poche persone potrebbero sorprendervi e nuocervi davvero… questo vale anche in amore, adesso siete un po’ troppo gelosi, inutilmente.

Sagittario

Dal pomeriggio Luna è in posizione favorevole, incrementa i contatti con gli altri, fa nascere nuove simpatiche amicizie che un giorno – nemmeno lontano – potrebbero diventare amori. Sprizzate voglia di vivere e energia vitale, se siete già impegnati sentimentalmente cercate di non perdere la testa per qualcuno che non conoscete ancora bene, Mercurio nel segno vi fa comportare come adolescenti anche se non lo siete più da tempo. Passionalità ai massimi livelli. Irresistibili!

Capricorno

La bella atmosfera degli ultimi giorni lascia il posto nel pomeriggio a una Luna ambiziosa e un po’ strana, cercate di non far influenzare la vita professionale dai sentimenti personali, questo non è proprio da voi… Forse sono i pianeti alle vostre spalle che vi rendono più duri e impenetrabili del solito, avete certamente le vostre motivazioni per agire così, ma dovreste anche farle capire agli altri, soprattutto al vostro caro amore. Doveri e piaceri vanno bilanciati con cura.

Acquario

È un cielo fatto a vostra misura, soprattutto dal pomeriggio in poi, quando Luna si stabilisce in un segno amico, che amplia le vostre vedute e gli spazi a vostra disposizione, in senso letterale e figurato. La collaborazione con gli altri funziona particolarmente bene, ma non dovreste confondere amicizia, intesa professionale e amore, meglio tenerli separati. Per chi è libero da legami c’è la possibilità di fare un nuovo incontro o vivere flirt disimpegnati, a voi la scelta.

Pesci

I malintesi che hanno reso complicate le relazioni con i soci e nelle collaborazioni negli ultimi giorni vi fanno dubitare anche del vostro valore professionale e danno corpo alle ombre che intravedete nella relazione amorosa. Luna però migliora parecchio nel pomeriggio, anche se non riesce a scacciare tutti i pensieri neri, siete un po’ troppo emotivi, ultimamente. Ma nel cielo c’è sempre una stella che vi consente di cavarvela, è il buon Giove, vostro padre. Siete protetti!