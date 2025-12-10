Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 10 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 10 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025

Ariete

Anche se probabilmente non ci saranno eventi di rilievo – Luna in Vergine è lavoratrice e casalinga, non inizia rivoluzioni né conquista cuori o territori – oggi è una giornata importante, perché anche Nettuno, dopo Saturno, torna in moto diretto e si prepara all’ingresso nel vostro segno, che avverrà fra poco più di un mese, preparatevi a sognare in grande. Un imprevisto può rimandare un accordo patrimoniale, ma non dovete allarmarvi, la situazione si sbloccherà presto.

Toro

Luna calante nel vostro cielo dell’amore vi suggerisce di fare un passo oggi o domani verso la persona che vi piace, è il momento di por fine alle esitazioni. Dovete però scacciare quell’umore un po’ sospettoso, dovuto ai pianeti in ottava casa, che non vi porta vantaggi. Come recita un proverbio inglese, con cento sospetti non potrai mai fare una prova… Giocate invece la carta della generosità del cuore – non quella del portafogli – siete figli di Venere, ricordate?

Gemelli

Luna oggi è nervosa, familiari e coniuge non ve ne fanno passare una, non potete fare a meno di sbuffare e questo peggiora l’atmosfera. Vi conviene restare al lavoro per ultimare controlli, sbrigare le pratiche da completare prima delle feste natalizie, Mercurio è ancora buono, dovete approfittarne. Siete sotto pressione ma questi giorni pesanti passeranno presto, intanto vi confidiamo un segreto: Nettuno è di nuovo in moto diretto, fra meno di un mese sarà vostro amico!

Cancro

È una buona giornata per concludere affari e siglare accordi, oggi Luna amica vi porta notizie interessanti, da sfruttare per la professione, fate un giro di telefonate per raccogliere informazioni. Nelle prossime giornate il vostro lavoro v’impegnerà ancora di più e vi darà altre soddisfazioni, cercate di ottenere il massimo prima del solstizio di domenica 21. In serata però riservate un po’ di tempo alle amicizie e anche al vostro amore, non vi eravate impegnati per una cena?

Leone

Avrete probabilmente nel fine settimana la conferma di aver fatto la scelta giusta in amore, aspettatevi una lettera, un messaggio, una telefonata, ma oggi siete un po’ in ansia, Mercurio contro Urano retrogrado vi fa temere sorprese, anche la situazione economica vi sembra fragile, Luna nel campo pratico vi rende insicuri senza ragione. Rassicuratevi, con questa Venere, con questo Marte il vostro amore gode buona salute. A proposito di salute, siete un po’ troppo golosi…

Vergine

“Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno”, diceva il filosofo francese Michel de Montaigne. Voi che spesso vi addossate l’intera responsabilità dell’andamento della casa a volte siete molto stanchi, anche perché quasi nessuno vi dice grazie. Oggi Luna è nel vostro cielo, è un buon momento per parlare a cuore aperto con tutti, Mercurio è ancora ottimo, non aspettate domani per mettere i puntini sulle “i”. Pensate di più a voi stessi.

Bilancia

Luna calante alle vostre spalle vi rende agitati, vorreste fare e fare ma non sapete cosa, rischiate di essere dispersivi. Fissate le priorità e concentrate le energie sul primo obiettivo della lista, all’amore vi dedicherete nel fine settimana, quando l’astro d’argento sarà nel vostro segno con un considerevole aumento del fascino personale. Oggi Nettuno torna in moto diretto, riservate un po’ di tempo per un’attività al servizio degli altri, quella che sentite più adatta a voi.

Scorpione

Oggi Nettuno torna in moto diretto nel vostro cielo dell’amore, con Luna nel settore dei nuovi incontri può nascere qualcosa di molto romantico, che risveglia in voi lo slancio dell’adolescenza, non preoccupatevi se la differenza di età è notevole. Vi frenate perché non sapete se e quanto durerà? Nessuno può conoscere il futuro, nemmeno voi che siete un po’ maghi, e una bella esperienza arricchisce anche se è breve. Nel lavoro, non fidatevi di una notizia non confermata.

Sagittario

Luna mette alla prova le vostre capacità professionali, siete in vista ma proprio per questo esposti alle critiche, anche sui social (ormai sono peggio di un’arena di gladiatori), ma non dovete frenarvi per timore dei “leoni da tastiera”, nel cielo avete più di una stella a favore. Oggi Nettuno non è più retrogrado, via via ricordi e illusioni del passato non vi faranno più soffrire, del resto il vostro elemento fuoco vi porta a guardare avanti. Il presente è rosso passione… Amate!

Capricorno

Divisi tra il desiderio di evadere dalla solita routine e quello di godervi placidamente le comodità della vostra casa suscitati da Luna gentile in Vergine, sceglierete probabilmente di viaggiare con la fantasia tramite un buon libro o una serie in streaming o un manga d’autore. Quando ci sono diverse stelle in posizione nascosta, la solitudine è una buona compagna, accompagnatela però con un gesto altruista, la generosità arricchisce più dell’oro. In amore siate un po’ più giovani…

Acquario

Oggi Nettuno torna in moto diretto, è un altro importante passo verso un profondo cambiamento interiore, ne avete avuto già un anticipo l’estate scorsa, presto capirete meglio cosa il cielo vuole da voi. Non date credito ai possibili sogni inquieti portati da Luna calante, a timori indefiniti, la vostra forza di carattere è intatta, arriverete alla meta che vi eravate prefissi. Nascono nuovi amori passionali, amicizie coinvolgenti, collaborazioni artistiche entusiasmanti. Fiducia.

Pesci

Con Luna calante domani all’ultimo quarto, è il matrimonio a darvi pensieri, vorreste maggior condivisione, ma non tutti riescono ad afferrare le sfumature emotive che prova il vostro cuore sensibile. Voi avete dato tanto, e ora quasi ve ne pentite. “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”, ha detto Confucio, anche voi non dovete esagerare con le richieste di attenzione. Oggi Nettuno nel vostro segno torna diretto, il futuro si avvicina.