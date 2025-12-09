Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 9 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 09 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025.

Ariete

Le stelle accentuano il desiderio di conoscenza, come esploratori affrontate la vita con entusiasmo e anticonformismo, fuggendo dai sentieri battuti alla ricerca di nuove esperienze che vi arricchiscano. Una vita autentica, piena di significato. Amate con slancio e passione. Non c’è bisogno di avere sempre ragione, la generosità ripaga. Chiudete trattative, i soldi arrivano, anche se Mercurio vuole controllare molto bene ogni cosa. Viaggio natalizio in Lapponia per vedere l’aurora boreale.

Toro

Cala la Luna in Leone e qualcosa intorno a voi, in famiglia o nella vita affettiva, sta cambiando, è in atto un rinnovamento e il vostro animo in parte comprende ma cerca anche di non perdere stabilità. Non è necessario opporsi, seguite l’onda, vi protegge la vostra solida organizzazione interiore e finanziaria. Il benessere dipende dalla capacità di adattamento. Viaggio natalizio in un agriturismo in Toscana o in Umbria, immersi nella natura per ritrovare ritmi naturali e l’immenso cielo stellato.

Gemelli

Le relazioni possono vivere momenti incerti o difficili con l’opposizione dei pianeti in Sagittario, nonostante l’aiuto sottile e sagace di Mercurio che vi consente anche di scoprire particolari dinamiche nell’ambiente di lavoro. Non disperdete energie e sappiate dire la verita con chiarezza. Fortuna. Viaggio natalizio in una capitale europea con mercatini, come Vienna o Praga, per stimolare la mente in un’atmosfera diversa, elegante, colta, vivace e romantica.

Cancro

Contesi tra desiderio di sicurezza e voglia di indipendenza vi ritrovate a valutare opportunità di crescita altrove, forse lontano dal vostro nido, dalle vostre radici. Seguite l’intuito, che difficilmente sbaglia anche in ambito finanziario ed economico. Curate l’alimentazione e il riposo, anzi abbiate cura di voi stessi, a volte pretendete troppo, trovate più tempo per gli altri che non per voi. Chissà perché? Vacanza natalizia in Trentino-Alto Adige, tra mercatini, boschi e castelli.

Leone

Carismatici e appassionati, a beneficio dei rapporti sentimentali che si rafforzano, mentre per chi è solo possono nascere nuovi amori sotto buone stelle. Evitate l’eccesso di orgoglio e il bisogno di approvazione, specialmente nel lavoro. Potrebbero arrivare interessanti notizie finanziarie, mentre procedono con scioltezza nuovi progetti e in tutto c’è lo zampino dei diversi pianeti in Sagittario. Vacanza natalizia alle Canarie, sotto il vostro caro Sole con paesaggi vulcanici e presepi di sabbia.

Vergine

Nella vita sentimentale, e non solo, tendete a spaccare il capello in due, ma non giova all’amore, a meno che non ci sia davvero qualcosa su cui indagare - nel caso procedete e cercate di scoprire le vere intenzioni dell’altro, degli altri. Se invece non è cosí, lasciate correre e sappiate godere della spontaneità dei sentimenti. A volte la risposta è nel sentire e non nel pensare. Anche nel lavoro. Vacanza natalizia in un centro termale come Saturnia, un soggiorno per ritrovare l’equilibrio.

Bilancia

Venere vi regala bellezza e charme, mentre Luna e altre stelle vi stimolano intellettualmente, rinnovano le amicizie, alla ricerca di coinvolgimento, senza perdere leggerezza e ironia. Armonia in prima linea, sul piano del benessere fisico e interiore, vi spinge a chiudere qualche collaborazione che non vi soddisfa più, con diplomazia riuscite a stabilire confini o a voltare pagina. Vacanza natalizia: che ne pensate di Parigi per vivere eleganza, armonia estetica, arte e quartieri vibranti?

Scorpione

Mercurio quasi alla fine del vostro segno vi rende magnetici e penetranti, riuscite a chiarire con il vostro amore questioni irrisolte, rimandate, da oggi potrebbe scattare una connessione più profonda, ma tenete a bada la gelosia. Soldi in arrivo grazie alle vostre strategie, ma pure inaspettatamente. La vostra fortuna sta nella capacità di rinascita, di trasformazione. Riposate di più.Vacanza natalizia in una città storica: Siracusa, Atene, Bruges, per un viaggio indietro nel tempo.

Sagittario

Ancora un giorno da star, riflettori puntati, luci strategiche che indirizzano i vostri passi... Serpeggia la vostra irrequietezza cronica, che non di rado vi rende difficile approfondire il legame amoroso. Ora siete pieni di passione, di entusiasmo e state immaginando viaggi e futuro insieme. I soldi fluiscono, l’energia fisica non vi manca e la fortuna vi segue in ogni iniziativa come un cagnolino. Che volete di più? Vacanza natalizia in una località insolita: Albania, Costa Rica,

Capricorno

Consiglio delle stelle non ostinatevi a controllare tutto, accettate un pizzico di incertezza come parte del percorso. Stelle in Pesci e Sagittario si guardano con insofferenza e dominano le correnti del cielo, per voi significa: confusione. Cercate di delegare qualcosa. Luna calante in Leone si concentra sulle risorse condivise, finanze da gestire con prudenza, piani solidi, argomenti che conoscete bene. Progettate una vacanza natalizia con il vostro amore: una splendida crociera.

Acquario

Non fila tutto liscio in amore, negli affetti stretti, possibili tensioni e insofferenze, o qualcuno si sente trascurato e voi avete bisogno di indipendenza, senza nulla togliere all’amore. Ma non dipende solo da voi, le stelle sono un po’ esasperate. Cercate il compromesso, in fin dei conti è un punto d’incontro. Le vostre idee sono apprezzate come i vostri consigli, cercate di contenere l’orgoglio. La vera libertà include la responsabilita verso gli altri. Vacanza natalizia: Tokyo.

Pesci

Siete in fase di revisione, piccoli aggiustamenti utili. Amore, affetti e progetti trovano una spinta positiva nell’empatia e nell’ascolto, c’è bisogno di qualche punto fermo. Occupatevi del vostro benessere con una pratica meditativa o energetica. Saturno aiuta a dare forma ai sogni di Nettuno, usate la vostra sensibilità, per concretizzare i vostri ideali. Vacanza natalizia a Moorea in Polinesia, per entrare nel “mana”, spirito delle isole, della gente, forza vitale che connette uomo e natura.