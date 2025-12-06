Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 6 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 dicembre 2025

Ariete

L’atmosfera è carica di energia, ed essendo sabato il desiderio di evasione è forte, con tutto quel fuoco nel cielo, ma la Luna, entrata durante la notte in Cancro, vi rende piu emotivi, sensibili, anche un po’ suscettibili. Trovate conforto nell’ambiente domestico, in famiglia, dove tutto vi sembra più vivo e intimo, vi piace. Guardate negli occhi il vostro amore e cominciate a pensare a qualche idea per il prossimo Natale, amici, famiglia, un viaggio romantico... Stomaco delicato.

Toro

Vi svegliate rigenerati e sereni, iniziate a pensare al vostro Natale, in questo lungo week end di solito si decora la casa, si fa l’albero, piccolo o grande che sia, è un dolce simbolo che ci portiamo dentro dall’infanzia, ed è una gioia addobbarlo, condividerlo con figli, nipoti, amici. Un giorno gentile, in cui ci si coccola anche se si è soli. È un piacere sentire amici e parenti lontani. Probabili entrate vi permettono di concedervi o fare regali. Accogliete eventuali cambiamenti e godetevi le piccole gioie.

Gemelli

Venere e Marte stuzzicano un po’ le relazioni, potrebbe nascere qualche discussione, ma possono anche rivelarsi occasioni di chiarimento. Servono compromessi. Non è tutto oro quel che luccica, se siete soli, attenzione a chi corteggiate, cercate una persona affidabile, non soltanto divertente. Incontrate i vostri amici, siete pieni di idee ed argomenti da condividere. Passeggiate all’aria aperta per allentare eventuali tensioni. Controllate le spese impulsive, Marte provoca.

Cancro

Con Luna e Giove nel segno vi sentite al centro della vostra vita, i sentimenti sono profondi e riuscite ad esprimerli con naturalezza. L’intuito particolarmente vivace è oggi la vostra bussola, questo vi avvicina alle persone della vostra vita e crea armonia in voi stessi. Ma potrebbe anche farvi comprendere e risolvere vecchie questioni legate all’attività. Cominciate a fare programmi per Natale. Dedicatevi un po’ di tempo, anzi sappiate anche perdere tempo, fa bene al fisico e alla mente.

Leone

Il cielo sembra sorridervi, ve l’abbiamo già detto? In effetti sono giorni che Sole, Venere e Marte vi scaldano il cuore e l’amore brilla. Siete magnetici e vitali, avete passione ed energia da vendere e non vi manca voglia di fare e di divertirvi, ma anche un po’ di introspezione non fa male. Per chi è solo, l’innamoramento è dietro l’angolo e, ciliegina sulla torta, vi bacia pure la fortuna. Detto ció, non vi montate la criniera, fate buon uso del favore delle stelle e mantenete un pizzico di realismo, lasciate spazio anche agli altri, la generosità premia.

Vergine

Probabilmente voi state già pensando a preparare il Natale con calma, questa Luna, amichevole e armoniosa, favorisce i rapporti con gli altri, evidenzia gli affetti e le sintonie, anche in amore. Con la persona del cuore sta crescendo la complicità e la condivisione di ideali e progetti. Immaginiamo che state pensando anche ad impegnarvi in qualche modo nel volontariato, supportando persone o situazioni, anche a distanza. Non cercate troppo la perfezione, talvolta “abbastanza buono” va più che bene.

Bilancia

Non è una novità per voi la lotta interna tra testa e cuore, logica e sentimento, vita professionale e vita domestica, che puó provocare Luna in Cancro. Chissà quante volte è capitato, il compromesso vincente è dentro di voi. Potrebbero crearsi tensioni nella vita in casa, visto che si tratta di un fine settimana speciale (con la festa di lunedí 8). Magari anche la gestione del Natale potrebbe creare qualche dicussione. La parola magica è diplomazia, mediazione... Ne avete in abbondanza. Fortuna.

Scorpione

Vi fa sentire in sintonia con l’universo questa Luna, e Mercurio nel segno aggiunge intensità nei rapporti importanti e profondi, resta solo da vedere se riuscite a dosare voi stessi, a non cadere nelle vostre frequesti esagerazioni, che prosciugano tutta la buona energia, anche fisica, che vi anima. Noi pensiamo di sí, la persona del cuore riesce ad ancorarvi, la comprensione è totale, telepatica. E se siete soli è in arrivo un amore. Soldi e fortuna vi girano intorno. Condividete le emozioni.

Sagittario

Sul trono dello zodiaco ormai da un po’ con Sole, Venere e Marte nel segno. Ma oggi Luna in Cancro si mette un po’ di traverso con la necessità di radicamento, di basi certe, e vi spinge a guardare in faccia le vostre emozioni, gestire meglio le risorse, vorrebbe contenere l’urgenza di espansione, di libertà. Magari anche il vostro caro amore ha bisogno di voi e di alcune sicurezze. Gettate qualche seme per il futuro, fa parte del vostro equilibrio. Siete pieni di energia, lo stomaco peró è delicato.

Capricorno

Non vi mancano energia e concentrazione, ma vi pesa Luna opposta in Cancro, che rende meno sereno questo lungo week end di organizzazione del Natale. Siamo certi che con un magico colpo di coda riuscirete a non esagerare con le preoccupazioni legate al lavoro e alle entrate; voi amate questo periodo dell’anno e amate anche condividerne gioia e intensità con le vostre persone. Marte e Sole stanno per arrivare nel segno e aiuteranno il raggiungimento dei vostri obiettivi concreti. Amore.

Acquario

Scomoda e un po’ frustrante Luna in Cancro, passato e futuro sono costretti a camminare a braccetto e devono cedere un po’ entrambi, per trovare il giusto equilibrio, mentre Plutone vi sta già trasformando. È una danza verso il nuovo, il nuovo Acquario. Vi trovate a concentrarvi sulle esigenze del vostro amore, della famiglia, condividendo progetti e organizzazione, e lo fate per amore, senza venir meno al vostro bisogno vitale di libertà. C’è un incontro in arrivo per chi è solo.

Pesci

Armoniosa e benefica per voi questa Luna in Cancro. Forse parenti, amici e bambini riusciranno anche a coinvolgervi nella preparazione del Natale. Cosí sensibili e romantici, siete in sintonia con le vostre emozioni, con il vostro cuore. Anche per chi è solo l’amore è nell’aria, impalpabile ma presente. Ispirazione e intuito sono molto sollecitati da questo cielo, è un ottimo momento per creativi e musicisti. Buone idee anche in affari e nella professione, ma non fatevi ingannare dai facili guadagni.