Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 5 dicembre: tutti i segni

Branko 05 dicembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 5 dicembre 2025

Ariete

Luna ancora piena in Gemelli manda raggi gentili al vostro Sole ma riceve diversi disturbi, così il suo effetto rimane ambiguo, e voi non vi sentite a vostro agio quando le situazioni sono poco chiare. Prendete il buono che arriva – dinamismo nelle relazioni personali, un affare può finalmente sbloccarsi, riuscite a raccogliere notizie interessanti – però con il beneficio d’inventario, tutto va vagliato e ricontrollato, in particolare se riguarda l’estero. Rapporti a distanza a un bivio.

Toro

Non sempre ci si può fidare delle parole degli altri, Luna ancora piena e nervosa perché batte contro Marte e Saturno, vi rende particolarmente diffidenti, anche se si tratta di persone di famiglia. Non forzatevi a prendere una decisione, fra una decina di giorni il cielo sarà migliore e il quadro sicuramente più chiaro. In amore può nascere qualcosa di profondo, se è così ve ne accorgerete presto, nelle questioni di cuore il vostro istinto non sbaglia.

Gemelli

Questa Luna ancora piena nel vostro segno è suggestiva, può portarvi un chiarimento necessario per inquadrare la situazione che state vivendo nel matrimonio o nelle associazioni/collaborazioni, ma qualche rivelazione potrebbe essere difficile da digerire, almeno all’inizio. Non scaricate il nervosismo con un’abitudine dannosa, come le sigarette. Rilassatevi invece con un’attività fisica dolce (yoga, pilates) o con un hobby o uno sport non competitivo.

Cancro

Quanto è importante per voi la Luna lo sapete benissimo, siete abituati ai cambiamenti d’umore che i suoi raggi producono, ma non sempre le persone vicine riescono a capirvi, cercano motivazioni che non esistono. Il plenilunio alle vostre spalle accentua la vostra emotività, stavolta però tocca a voi spiegare quel che provate, Mercurio sempre ottimo vi aiuterà. In amore siete giocosi e questo è molto bello, nel week end l’astro d’argento è con voi e vi rende irresistibili.

Leone

La forza di questa Luna ancora piena nel settore delle relazioni sociali, amicizie, incontri, per voi resta praticamente intatta, gli incroci stellari sono comunque a vostro favore, soprattutto nella vita personale e amorosa. Ancora oggi sono possibili nuovi incontri emozionanti, l’attrazione nasce in un attimo e persino le eventuali sfide e scaramucce alimentano la passione. In questo momento il vostro segno occupa il trono dell’amore, tutti i cuori sono vostri sudditi… Figli nervosi.

Vergine

Diceva Madre Teresa di Calcutta, Vergine come voi: ”Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia”. Vi riportiamo questa frase perché adesso è proprio l’ambiente familiare a crearvi le maggiori difficoltà, voi siete pazienti e servizievoli ma tutto ha un limite e oggi, a causa di Luna piena che batte contro Marte e Saturno, vi sembra di averlo superato. Tuttavia gli affetti sono anche la ricchezza più grande, presto ne avrete la prova.

Bilancia

È un cielo divertente, piacevolmente movimentato, con input e scambi che vi arricchiscono anche quando contengono una punta di polemica. Luna in Gemelli provoca le stelle in Sagittario, qualcuno parla troppo, state attenti anche voi a non fare una delle vostre gaffes… Adesso però siete così simpatici che vi si perdona tutto, specie quando rinunciate a mostrarvi garbati a tutti i costi, la genuinità spesso riesce a conquistare più della bellezza. Sì al movimento fisico.

Scorpione

Voi, che di solito siete così diffidenti e circospetti, nelle questioni finanziarie a volte siete molto impulsivi, e queste stelle in Sagittario, stuzzicate dalla Luna piena, vi spingono a lanciarvi senza rete. Mercurio nel segno vi sostiene, ma se essere furbi è un bene, è meglio non esserlo troppo. Come diceva l’umorista Kin Hubbard, “Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo in tasca.” In amore siete un po’ troppo possessivi.

Sagittario

Con queste stelle vi sentite quasi invincibili, avete voglia di sfidare anche chi è più potente di voi, capufficio, forze dell’ordine, genitori… In diversi casi non avete torto, la spunterete, tuttavia gli dei – e le stelle – prima o poi puniscono la hybris. Puntate in alto come dice Luna piena in Gemelli, ma sempre con un po’ di prudenza, se siete voi a comandare siate comprensivi. Anche in amore valorizzate il lato selvaggio del vostro carattere ma senza perdere la dolcezza.

Capricorno

Ci avviciniamo alla fine dell’anno e alla vostra stagione, i pianeti in Sagittario creano il solito fermento prenatalizio, oggi accresciuto da Luna ancora piena nel settore del lavoro, le scadenze si avvicinano e voi siete sotto pressione. Come sempre, siete perfettamente in grado di reggere le responsabilità, la vostra stella guida è Saturno, il signore del tempo, tuttavia la vostra efficienza non deve andare a scapito della tenerezza e dell’affetto. Amate, amate, amate!

Acquario

Stavolta Luna ancora piena vi fa un regalo d’amore, ma voi dovreste ricambiare l’affetto che vi arriva da più parti, dagli amici, dai colleghi, da nuove conoscenze, non solo dalla persona di sempre. Però a lei (o lui) dovete qualcosa in più, avete ricevuto tanto lo scorso mese, quando il vostro cielo era difficile, ora potete sdebitarvi. Negli affari ci vuole ancora un po’ di prudenza, Mercurio resta contrario, vi rifarete dopo il 10. Colpo di fulmine? Sì.

Pesci

“Avere denaro è come essere bionde. È più divertente, ma non è vitale”, diceva Mary Quant, la stilista inglese che negli anni Sessanta inventò la minigonna. Fate una lista di tutte le cose che vi sembrano essenziali per la vostra felicità, mettetela da parte e dopo un po’ rileggetela, scoprirete che si tratta di cose importanti ma non tanto quanto pensavate… Lo diciamo perché oggi dovete accontentarvi di quello che avete, soprattutto in amore. Non è affatto poco!