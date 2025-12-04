Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 4 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025

Ariete

La Luna quasi piena in Gemelli è una superluna “fredda” che chiude la trilogia delle superlune del 2025, sorgerà grande e rossastra, già alta nel cielo dopo il tramonto, grazie a un fenomeno che si rivedrà solo nel 2042 e sarà completa dopo mezzanotte. Agisce sulla comunicazione, sul sistema nervoso, sulle relazioni.Tende a fare luce su ció che è nascosto... avete qualche segreto? Sentirete il bisogno di parlare, chiarire, siete irrequieti, tesi, creativi. Evitate discussioni, controllate l’impulsività.

Toro

Siete concentrati sulle risorse finanziarie condivise, revisione del budget, conti, spese, ansia per il futuro. Luna piena potrebbe stimolare entrate e uscite importanti, valutate eventuali investimenti, Urano non vuole azzardi. In amore strane attrazioni, ma quello che voi desiderate è la stabilità e non sarete stregati dalla Luna. Siete nervosi, mangiate con calma e rilassatevi. Tenete in tasca o indossate una piccola malachite o uno smeraldo, placano l’irrequietezza che puó creare Urano retrogrado.

Gemelli

Questa Luna vi pone al centro della scena emotiva, amore vivace e un po’volubile. In famiglia e sul lavoro siete comunicativi, brillanti e produttivi, pieni di idee, ma ascoltate anche gli altri. Avete intuizioni in affari, pure la fortuna non manca, ma non esagerate con i rischi. Siete carichi mentalmente, mentre fisicamente accusate un po’ di stanchezza, il sistema nervoso è sollecitato e pure il corpo registra le cosiddette maree biologiche, prendetevi delle pause, passeggiate all’aria aperta.

Cancro

Introspettivi, Giove suggerisce riflessioni sulle relazioni e sui vostri bisogni e Luna quasi piena in Gemelli illumina questioni nascoste, sogni, spingendovi ad aprirvi in modo meno emotivo del consueto, anche se siete inevitabilmente un po’ nervosi, voi cosi sensibili alla Luna. Non chiudetevi nel vostro guscio. Dedicate tempo alla casa e agli affetti più cari, avete bisogno di rassicurazioni, magari sistemate con calma cose accumulate e mangiate cose buone e sane. Nessuna decisione affrettata soprattutto sul lavoro.

Leone

Atmosfera allegra già al risveglio, in famiglia e con la persona del cuore. Venere e Marte vivacizzano la vita sentimentale, l’amore in tutte le sue declinazioni è in fioritura... invernale, e voi siete il radioso catalizzatore, Luna quasi piena in Gemelli aggiunge giocosità. Siete attraenti e pronti anche a lanciarvi in nuove storie. Successo pure in campo pratico, nel lavoro, nella professione, le vostre idee oggi raccolgono consensi e successo. Non vi montate la testa, peró, con questa Luna potrebbe succedere.

Vergine

In bilico tra aspirazioni e doveri, si prospetta una giornata stressante, ma Luna quasi piena in Gemelli potrebbe fare la differenza, illuminando i vostri meriti, anche se non puó liberarvi dalla pressione dell’impegno. Potrebbe arrivare un avanzamento, una promozione, oppure potreste avere un’offerta di lavoro che vi fa pensare di lasciare l’attuale occupazione. Mercurio vi regala una marcia in più per raggiungere i vostri obiettivi, ma voi sappiate anche delegare e scaricate la tensione. Non siate troppo critici, collaborate.

Bilancia

Eh si, questa Luna cosi potente provoca inesorabilmente il vostro desiderio di viaggi a lungo raggio con il corpo e con la mente, stimola l’espansione dei confini fisici e mentali, mentre Venere nell’amico Sagittario regala armonia e fascino, anche diplomatico. Vi ha già telefonato qualcuno che vi fa sognare? In famiglia regna la serenità e si parla anche di progetti futuri e di una vacanza. Nel lavoro si espande la rete di contatti e di idee pure a livello internazionale. Al momento evitate spese superflue.

Scorpione

Potrebbero emergere dinamiche nascoste o questioni finanziarie (anche eredità) che dovete prendere dal lato giusto, con diplomazia e lucidità mentale, che non vi mancano, pure sul lavoro serve capacità strategica per qualche analisi o ricerca da affrontare con una certa riservatezza. Potrebbero arrivare entrate inaspettate, oppure una fonte di guadagno non prevista. Ma non spendete troppo impulsivamente. Siete pieni di energia e la fortuna vi assiste insieme a Mercurio. Cura disintossicante naturale.

Sagittario

Siete pieni di entusiasmo e voglia d’amare, con tutti quei pianeti nel segno. È in arrivo un colpo di fulmine, o vi siete già dichiarati e siete pronti per una convivenza, mentre potrebbe chiudersi definitivamente una storia, se finora non ha funzionato. Insomma la speciale superluna in Gemelli lancia un fascio di luce sul vostro settore del matrimonio, dei rapporti a due, anche commerciali, professionali. Oggi le vostre idee sono vincenti e potrebbero prendere il via nuove collaborazioni, associazioni. Momento fortunato, ma non esagerate con le spese.

Capricorno

Forse vi siete svegliati con un po’ di mal di testa o tensione cervicale, siete troppo concentrati e somatizzate lo stress. Tutti quei pianeti alle spalle pesano anche sui vostri progetti, sulle necessità, vi danno da fare, ma dovete anche pensare al vostro benessere psicofisico e ogni tanto allentare, lo vorrebbero pure il vostro amore e la famiglia. Sempre cosi disciplinati e sotto pressione, serve un po’ di leggerezza questo chiede la Luna quasi piena in Gemelli. Delegate e prendetevi una pausa. Siete simpatici quando staccate la spina o in fuga romantica.

Acquario

Questa superluna in Gemelli illumina il vostro campo dello svago, dei figli, della creatività e del piacere e vi trova desiderosi di esprimere voi stessi in modo autentico. Creativi e un po’ ribelli siete pronti a dedicarvi alla professione, alla famiglia o agli amici. Idee geniali sul lavoro, ottime per progetti di gruppo artistici o di comunicazione. Bene anche l’amore, una nuova passione o l’intensa complicità con la persona di sempre. Fortuna nei contatti. Verso il cambiamento con gioia. Praticate attività rilassanti. Circolazione.

Pesci

Superluna quasi piena in Gemelli illumina con il suo raggio potente la vostra vita emotiva, il vostro nido, la famiglia, spingendovi a essere piu razionali. Ma con Saturno e Nettuno nel segno e Giove in Cancro il vostro romanticismo è quasi inattaccabile, il massimo che riuscite a fare è risolvere con il vostro acume e l’intuito che viene dal mare problemi in sospeso, modifiche nell’abitazione. Qualche scadenza scapperà, pazienza, la cosa piu importante e non perdere la bella e riconquistata connessione con i vostri affetti.