Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 3 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 03 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 3 dicembre 2025

Ariete

Luna nel settore pratico quasi al culmine della sua luce tocca Urano e riceve raggi potenti da Saturno e Giove, avete un’importante decisione da prendere riguardo a finanziamenti, investimenti, affari. La prospettiva è quella di espandere la vostra attività altrove, anche all’estero, le stelle dicono sì, ma voi volete ancora approfondire. Non è sbagliato, ma esistono opportunità che richiedono una decisione veloce. Il vostro istinto saprà guidarvi, fidatevi di voi stessi.

Toro

Oggi Luna crescente nel vostro segno tocca Urano, avete l’occasione di cambiare strada nel lavoro, il denaro che proviene dalla vostra famiglia potrebbe servire a iniziare una nuova attività. Voi siete per natura prudenti, e in questo momento Mercurio in Scorpione non vi chiarisce le idee, vita personale e professionale si intrecciano e creano confusione, forse sarebbe meglio attendere un po’. Non dovete invece aspettare troppo in amore, Marte e Venere vogliono unione e intensità.

Gemelli

Luna crescente alle vostre spalle crea dentro di voi una certa agitazione, domani sarà piena nel vostro segno. In questo periodo le vostre aspettative sono alte, forse troppo, soprattutto nei confronti del coniuge, dei figli, dei soci. Diceva Confucio: “Sempre di più, mi aspetto sempre meno”, la via della felicità è accogliere quel che arriva, lasciarsi sorprendere. Ma voi lo sapete bene, solo a volte ve ne dimenticate… Questo cielo è difficile, ma tutto migliorerà presto.

Cancro

C’è una grande forza creativa in queste stelle, avete ricevuto tanto amore, altrettanto ne avete dato, Luna crescente in Toro oggi potrebbe portarvi una bella sorpresa, un amico, un amore, un maestro di vita o di arte, chissà. Il lavoro vi chiede ancora più impegno, ma in questo momento darvi da fare non vi pesa, perché i frutti si vedono, altri si preparano a maturare. Vi siete costruiti una casa, un ambiente, una vita a misura di voi, adesso potete goderveli.

Leone

La vostra vita di relazione cresce di luce insieme alla Luna, che domani sarà piena e generosa. Oggi però l’astro d’argento vi stuzzica, mette a confronto i vostri desideri con quello che avete ottenuto sinora e non sempre il risultato vi sembra soddisfacente, in questo autunno Urano retrogrado vi ha fatto fare qualche passo da gambero, la cosa v’innervosisce. Non potete però lamentarvi adesso del vostro amore, Sole, Marte e Venere brillano come una supernova.

Vergine

“Non hai idea di quanto sia difficile vivere una grande storia d’amore”, diceva Wallis Simpson, la donna che convinse un re ad abdicare per lei. Lo sapete anche voi quanto a volte sia complicato amare, ve lo ricorda questa affettuosa Luna in Toro di oggi, mentre della vostra relazione vedete solo i lati negativi. Colpa delle stelle in Sagittario, e anche della vostra grande stanchezza, dovete concedervi una tregua, poi ragionerete meglio, il vostro Mercurio vi aiuterà.

Bilancia

Nasce qualche pensiero inquieto riguardo la situazione economica, dovuto a Luna in Toro accanto a Urano. E se accadesse, se perdessi, se sbagliassi… Certo, gli imprevisti sono possibili, ma potete cautelarvi stipulando, per esempio, un’assicurazione sulla casa e sull’auto, o alzando i massimali, se già l’avete. Per ora però non ci sono problemi all’orizzonte, anzi i vostri affari sono protetti da stelle positive e dinamiche. E l’amore? È vicinissimo a voi. Ne siete soddisfatti?

Scorpione

“Fu allora che capii. Che dolore terribile sia l’amore” ha scritto Han Kang, scrittrice sudcoreana e premio Nobel per la letteratura. È un pensiero che ben descrive il tormento e l’estasi con cui il vostro segno vive le relazioni, soprattutto quando, come oggi, Luna in Toro batte contro Plutone. Ma voi sapete reggere questo e ben altro, e sempre trarne insegnamenti preziosi. Mentre godete e soffrite, vi lanciate negli affari senza pensarci troppo e fate centro. Magie scorpioniche…

Sagittario

Sole, Venere e Marte nel segno occupano la maggior parte del vostro tempo con l’amore, le avventure, il divertimento – siete al centro dell’attenzione di tutti, ve ne siete accorti? Luna in Toro però vi chiede maggiore concentrazione sul vostro lavoro, Mercurio vi fa indugiare su pensieri e progetti, vi sentite insicuri. Non è un male, forse però state trascurando qualche opportunità interessante, che meriterebbe più attenzione. Volete provarci?

Capricorno

Luna crescente oggi nel vostro cielo dell’amore v’ispira pensieri romantici, che dovreste tradurre in azioni, la persona amata ne sarebbe molto contenta e anche la persona che vi piace potrebbe dirvi finalmente le parole che aspettate. Vi manca forse la convinzione a causa delle stelle in posizione nascosta, ma a volte esitare è sbagliato. Provate a scrivere una lettera, sembra antiquato ma è un gesto che può commuovere. Degli affari vi occuperete domani.

Acquario

Un po’ di agitazione in casa è portata da Luna in Toro, a volte voi siete troppo drastici nei vostri giudizi, anche con i figli, soprattutto da quando avete Plutone nel segno. Provate a riflettere: se a sbagliare nello stesso modo è un amico o un familiare, la vostra reazione è diversa? Forse non siete obiettivi, anche a causa di Mercurio contro… Molto buona invece la situazione nelle relazioni sociali, state arricchendo il numero e la qualità dei contatti utili per la professione, bravi!

Pesci

Le stelle in Sagittario vi stanno lanciando una sfida, ve ne siete accorti? Vi chiedono di dimostrare quanto valete in amore, nelle conquiste, nella carriera, vi spingono a desiderare sempre di più, a non accontentarvi. Oggi Luna crescente in Toro invia raggi gentili a Saturno e Nettuno nel vostro cielo, vi dimostra che i sentimenti che provate sono veri e ricambiati, mandate un segno alla persona che vi interessa, riceverete una risposta. Cautela però alla guida, siete distratti.