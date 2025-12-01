Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 1 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 01 dicembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 1 dicembre 2025

Ariete

Benvenuto dicembre, mese intenso e speciale, pieno di ricorrenze, dalla festa della luce il 13 al solstizio d’inverno il 21, dal Natale all’universale fine dell’anno. Una scorpacciata. Con la sua magia rinnovativa unisce popoli e culture. Insomma è tanta roba... E comincia di lunedí con Luna nel segno, siete protagonisti indiscussi, pieni di spirito d’iniziativa e Venere e Marte in Sagittario aggiungono passione e audacia. Nettuno vi invita a chiudere i conti con un’illusione passata.

Toro

Urano retrogrado al capolinea del vostro segno tocca un punto focale, vi sta parlando di piccole rivoluzioni personali da bilanciare con la vostra necessità di stabilità, mentre Nettuno ai gradi finali dei Pesci crea spazio per nuove visioni sociali, nuovi legami. Tanti segni di fuoco intorno a voi, sentite il bisogno di un po’ di calma, concentratevi sulle finanze, sul patrimonio. Pazienza e concretezza nelle relazioni. Priorità.

Gemelli

La forte e contrastante energia in Sagittario stimola relazioni e collaborazioni. Bella Luna in Ariete che alimenta la vostra socialità, vi lancia verso nuove conoscenze, siete più comunicativi del consueto, la mente vola con agilità. Allargate la rete sociale e professionale. Nettuno al ventinovesimo grado dei Pesci sta insistendo sulla carriera, immagine pubblica, portando confusione nelle vostre ambizioni. Urano vi regala intuizioni per chiudere ció che non si risolve.

Cancro

Giove vi favorisce in tanti modi, come un buon padre, e rende fortunato ogni vostro passo. Luna in Ariete potrebbe creare qualche tensione in ambito lavorativo professionale, o in famiglia, e poiché siete stati avvisati, cercate di non reagire impulsivamente, mantenete la calma e usate la vostra capacità di mediazione. Guardatevi dentro senza filtri, solo così potete capire di cosa avete davvero bisogno. Nettuno insiste nel vostro settore dei viaggi e della conoscenza.

Leone

Siete in una fase luminosa, radiosa, con l’aiuto di vari pianeti in segni di fuoco come voi, siete animati da grande vitalità e comunicatività. La Luna oggi esalta il vostro coraggio e la creatività, anche i pianeti lenti con tenace insistenza lavorano a favore di svolte nella carriera, nel rapporto con l’autorità e nel chiudere questioni finanziarie condivise. L’amore è molto passionale, sia nei legami di vecchia data che nelle storie che stanno facendo i primi passi.

Vergine

Mercurio, il vostro pianeta guida, vi aiuta a risolvere, sciogliere, situazioni complicate con grande facilità, mentre la Luna vi spinge a chiudere questioni pratiche in sospeso. Quella sensazione di scontentezza che vi prende non ha ragioni precise, ma è la posizione contrastante di Marte che tra un po’ cambierà. Vi state chiedendo troppe cose sul vostro amore, un po’ lo idealizzate, un po’ non lo capite. State organizzando un viaggio?

Bilancia

Sono i legami e le relazioni al centro dell’attenzione, il fuoco curioso e ottimista del Sagittario vi porta complicità e divertimento, rinforza le unioni e ne favorisce di nuove. La Luna oggi vi spinge a essere piu diretti e assertivi, senza aver paura dei confronti. Un ciclo di consuetudini quotidiane nella professione, e nel lavoro in genere, si sta esaurendo. Piu flessibilità farebbe bene anche alla salute. Progetti condivisi.

Scorpione

E va bene così, il cielo si sa è mutevole, in poche ore vi ha lasciato la bella Venere, con le sue carezze e il fascino sensuale e Mercurio è tornato in moto diretto nel vostro segno, il che significa riconquistare velocemente chiarezza mentale, comunicativa. E l’energia del Sagittario sposta l’attenzione sulle questioni economiche e sulle vostre qualità, il vostro valore personale. Mentre la Luna rinnova coraggio e passionalità. Avanti!

Sagittario

Vado al massimo... Vento in poppa con Sole, Venere e Marte nel vostro segno, che vi riempiono di entusiamo e desiderio di espandervi. La Luna nel fuoco dell’Ariete aggiunge passione e coraggio, siete fortunati e avete la forza di trasformare l’ordinario in straordinario. Alcune posizioni fanno pensare a una prossima trasformazione, lo dice Urano, ancora al significativo ventinovesimo grado del Toro, che vi chiede un cambiamento nel lavoro o anche nell’aspetto. Buon compleanno!

Capricorno

Potrebbe arrivarvi un’impovvisa intuizione, in campo amoroso, creativo o nei confronti dei figli, lo sottolinea Urano, in aspetto favorevole e insistente al capolinea del segno del Toro. Anche Nettuno in Pesci ha la stessa forza nei confronti di un percorso formativo, che forse si sta concludendo. La Luna in Ariete vi innervosisce un po’, vi rende impazienti e insofferenti a determinate situazioni gerarchiche. Saturno in Pesci, vostra guida, vi aiuta a strutturare i vostri progetti/obiettivi.

Acquario

L’energia del Sagittario cosi abbondante nel cielo odierno vi favorisce nelle amicizie e nei progetti futuri. Mentre il vostro pianeta guida Urano ancora al ventinovesimo grado del Toro segnala un possibile cambiamento nella vostra vita, potrebbe riguardare la casa o il luogo in cui vivete. Che si aggiunge alle trasformazioni personali e collettive annunciate da Plutone nel vostro segno, che spesso vi ricordiamo. Oggi la Luna in Ariete stimola nuove idee e curiosità. Un incontro?

Pesci

Siete in un momento di crescita interiore e di ridefinizione del vostro mondo intimo e sociale. Mentre Urano lascia immaginare novità nelle comunicazioni o nei brevi viaggi. La Luna in Ariete si occupa delle vostre questioni finanziarie e pratiche, e fa bene, perché siete un po’ distratti da pensieri amorosi e passionali, sospesi tra concretezza e fantasia. Per fortuna al portafoglio e dintorni ci pensa anche Mercurio, lucido e razionale.