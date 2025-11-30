Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 30 novembre: tutti i segni

Foto: Branko

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 30 novembre 2025

Ariete

Novembre si conclude con Luna che arriva nel vostro segno, ma oggi è una giornata speciale, dato che anche Venere si sposta in un segno di fuoco, il vostro elemento natale. C’è come una febbre nell’aria e dentro di voi, un po’ è il Natale che si avvicina, ma c’è di più, la netta percezione che il domani vi vedrà assoluti protagonisti. Non dovete però guardarvi indietro, scacciate i rimpianti e le nostalgie, il territorio da conquistare è sconosciuto, in amore e negli affari.

Toro

Oggi è proprio una bella giornata, ma non tanto grazie alla Luna in Ariete, che si cela alle vostre spalle e richiede un momento di riflessione in solitudine, ma perché finalmente la bella Venere in serata lascia finalmente lo Scorpione, un segno già di per sé difficile, e per voi fonte di inquietudine e chiusura. Dalla sua nuova posizione, la vostra protettrice celeste riporta serenità e piacere nella vita quotidiana e nel luogo di lavoro, anche in amore sarete più calmi e aperti.

Gemelli

Oggi Luna crescente favorisce la socialità, incrementa gli incontri e le relazioni con gli altri, sia quelle professionali che quelle personali. Ci vuole però una certa attenzione, se qualcuno vi sfida frontalmente, come suggeriscono Sole e Marte in Sagittario, fate buon viso a cattivo gioco, segnatevi su un taccuino il nome del nemico ma rimandate la battaglia, adesso è il momento di ritirarsi. Anche Venere infatti sarà contraria stasera, non potete fare da soli, cercate alleati.

Cancro

Salutate la bella Venere che stasera lascia il vostro cielo dell’amore, dovete ringraziarla perché vi ha dato tanto, ve ne siete resi conto? Da domani si interesserà della vita quotidiana, vi solleciterà a occuparvi di voi stessi per arrivare all’inverno in piena salute. Con Giove a casa e il Natale alle porte state forse vedendo crescere il peso e, se la vostra età non è più verde, anche il colesterolo… Luna in Ariete vi incoraggia a migliorare il vostro aspetto – un ritocchino?

Leone

Una giornata che segna la vostra riscossa, soprattutto in amore. Oggi Luna in Ariete vi rende affascinanti e dinamici, ma il meglio avviene in serata, quando Venere lascia la quadratura e raggiunge Sole e Marte nel vostro cielo dell’amore. Se avete iniziato una storia di recente, fra di voi non ci sarà più solo chimica, ma anche una bella intensità di sentimento, nelle storie consolidate torna l’entusiasmo e un’intesa che ricorda quella dei primi giorni. Felicità.

Vergine

Godetevi la giornata, Luna va in Ariete e quel certo nervosismo che sentivate piano piano sparisce, siete solo un po’ pensierosi. L’ansia però potrebbe riprendere a farsi sentire in serata, perché Venere raggiunge Sole e Marte in Sagittario, il segno che per voi rappresenta la famiglia con le sue problematiche. Non è però il caso di farne un dramma, sono stelle passeggere, con voi c’è la luce allegra di Mercurio, che vi fa trovare una soluzione a tutto. Cautela alla guida. Bravi!

Bilancia

Se Luna oggi è polemica e il coniuge o il socio vi rimbecca, non rispondete, molto meglio prendere tempo, stasera Venere trasloca in Sagittario dove sostano già Sole e Marte, arriva un venticello allegro e ottimista, che sa già di feste di fine anno, di albero, di regali. Organizzate per i giorni Natale una breve vacanza con le persone vicine, gli amici stretti, il vostro amore, non dovete andare lontano ma cambiare aria, ossigenarvi. Qualche soldo entra con Mercurio.

Scorpione

Ultime ore con Venere nel cielo, riservatele per l’amore, da domani questa stella preziosa non sarà contraria ma un po’ troppo affarista, vi potrebbe mancare quella morbidezza che ultimamente vi aveva reso così piacevoli. Sta a voi fare un piccolo sforzo, cercate di essere meno complicati nei rapporti con gli altri, imparate dal Sagittario, un segno a volte troppo ottimista e diretto, ma così gioviale. Va fortissima invece la situazione finanziaria, arrivano conferme e incassi.

Sagittario

Oggi giornata di regali da parte del cielo – del resto è la stagione del vostro compleanno – il primo è questa vivace Luna in Ariete nel vostro cielo dell’amore, che vi ripaga dei dispettucci degli ultimi due giorni e vi fa una promessa: presto sarete amati perdutamente, se non lo siete già! L’altra buona notizia è l’arrivo di Venere nel segno, un’onda di benessere vi pervade, Natale con le feste di fine anno sta arrivando, preparatevi a essere protagonisti del 2026! Bene gli affari.

Capricorno

Luna oggi in Ariete vi porta a rintanarvi in voi stessi e nella vostra casa, lo sappiamo come siete fatti, la confusione non vi piace e almeno di domenica vorreste stare un po’ tranquilli. È anche l’effetto dei pianeti alle vostre spalle – stasera in Sagittario si aggiunge Venere – che vi rende così riflessivi. Questo non è certo un male, per voi avere del tempo per pensare è un serbatoio prezioso di idee e strategie che metterete in atto fra circa un mese. E nessuno vi fermerà.

Acquario

È la forza dell’astro d’argento, i raggi lunari ammorbidiscono il rigore del vostro pensiero e vi aiutano a interagire con gli altri non solo con il cervello ma anche con il cuore. Stasera Venere raggiunge Sole e Marte in Sagittario, sarà una festa di incontri con amici vecchi e nuovi, forse anche la nascita – o la rinascita – di un amore. Approfittate di queste stelle per portare a un livello più alto le relazioni affettive, nel 2026 il cielo vi chiederà di fare una scelta definitiva.

Pesci

Fate bene a concentrarvi sulla vita pratica più che sui pensieri e le sensazioni, oggi Luna in Ariete vi rende più concreti e fattivi del solito. Buttarvi a corpo morto nel lavoro però non è sempre salutare, anche il corpo esige rispetto e cura, il vostro ne avrà ancora più bisogno da stasera, quando Venere si affiancherà a Marte e Sole in Sagittario. Vi aiuta però Mercurio, la sua lucidità di pensiero è ottima, riuscirete a razionalizzare, a pianificare affari e guadagni.