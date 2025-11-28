Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 28 novembre: tutti i segni

Branko 28 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 novembre 2025

Ariete

Oggi Luna al primo quarto alle vostre spalle vi rende un po’ capricciosi, “o tutto o niente”, vi viene da dire, del resto nello stesso segno si trovano anche Saturno e Nettuno, è un cielo che vi può rendere insoddisfatti anche se la via d’uscita c’è. La tracciano i pianeti in Sagittario, Sole e Marte, che vi suggeriscono di cercare nuove strade, lontano dai soliti giri e dai meccanismi ormai automatici e consumati dal tempo. Con il vostro amore, pensate di meno e abbracciate di più.

Toro

Bel primo quarto nel settore dell’amicizia e degli incontri, intorno a voi c’è una bolla confortevole, creata dalle relazioni con gli altri, coltivatele con cura. “Questo amore così violento/così fragile/così tenero/così disperato”, scriveva Jacques Prevert, sono versi che descrivono quel che sente il vostro cuore inquieto ma colmo di emozioni. Finirà, questa agitazione dovuta alle stelle in Scorpione, troverete la pace. Intanto potete cogliere le buone opportunità nel lavoro. Forza.

Gemelli

Sole e Marte sono faticosi per i rapporti con gli altri, è da un po’ che disturbano il matrimonio e provocano tensioni. Siate un po’ filosofi anche in questo campo… come diceva Socrate, “Sposarsi o non sposarsi non è importante. In ogni caso ti pentirai.” Oggi c’è anche il primo quarto in Pesci che vi fa fissare obiettivi quasi irraggiungibili per il vostro successo, diciamo “quasi” perché forse non li raggiungerete ora, ma l’anno prossimo sì. Siete pronti a vincere?

Cancro

Oggi magnifica Luna al primo quarto, è una delle quattro tappe che scandiscono ogni mese e sono molto importanti per voi, così sensibili alle energie dell’astro d’argento, di cui siete figli. Arrivano dunque buone energie lunari, che v’insegnano ad affrontare gli ostacoli e vi spingono all’azione sia nel lavoro che in amore. Troverete così il coraggio di chiedere un aumento di stipendio o una promozione, di aprire il vostro cuore alla persona amata.

Leone

Luna in Pesci al primo quarto non è contraria, ma accanto a Saturno e Nettuno può mettervi in agitazione se in questo periodo ci sono difficoltà economiche in famiglia, Sole e Marte portano spese per l’abitazione e per la gestione di familiari anziani o per la scuola dei figli. Ricontrollate con calma i conti, è giusto vederci chiaro, pianificare le prossime uscite. La luce dell’amore però splende fortissima, grande è la passione che vi lega.

Vergine

Casa/famiglia/matrimonio richiedono prudenza e dedizione, oggi Luna in Pesci al primo quarto può farvi perdere la calma o, in alternativa, farvi somatizzare l’ansia nei soliti punti deboli, digestione, intestino. I fumatori del segno dovrebbero limitare il numero di sigarette o smettere del tutto. Va bene proteggere i vostri cari in ogni modo, ma dovete anche pensare di più a voi stessi, concedetevi un pomeriggio di pieno relax, fatevi coccolare dalla persona amata.

Bilancia

Luna al primo quarto nel settore della salute vi suggerisce di programmare per il mese che viene i controlli di routine, dovete arrivare all’inverno perfettamente in forma, vaccinatevi per prevenire l’influenza. In questo momento non ci sono stelle contrarie e avete le energie per fare tutto, concentratevi anche sulle buone opportunità che si presentano nella professione e negli affari, non rimandate un viaggio di lavoro, vi darà grandi soddisfazioni. Marte: sport e sex appeal.

Scorpione

Magnifica Luna al primo quarto oggi nel vostro cielo dell’amore… Se avete qualcuno che vi piace, è il giorno giusto per farvi avanti, questi raggi d’argento vi fanno vibrare e vi rendono impazienti di arrivare al dunque. Con Mercurio e Venere nel segno, siete irresistibili, otterrete un sì anche da chi ha cercato di resistervi a lungo. Deciderete poi se far nascere una storia importante o limitarvi a una notte incandescente, le stelle vi lasciano liberi. Affari, adesso ci vedete chiaro.

Sagittario

Vi rende un po’ esagerati questa Luna al primo quarto in Pesci, siete pervasi da emozioni contraddittorie, vorreste combinare molto ma la vostra azione dev’essere incanalata in una direzione precisa, altrimenti rischiate di risultare inconcludenti. Stanotte Saturno accanto alla Luna torna diretto, alcuni nodi che tornano ciclicamente a presentarsi in famiglia iniziano a trovare una soluzione che finalmente sembra definitiva. Merito della vostra grande generosità. Bravi!

Capricorno

“La luna cammina sull’acqua. Com’è tranquillo il cielo!”, scriveva Federico Garcìa Lorca. Il vostro animale zodiacale è una capra solitaria con la coda di pesce che guarda in alto, simbolo della complessità del vostro segno, che racchiude intense emozioni e solido realismo… Proprio oggi nasce in Pesci il primo quarto, che esalta questa complessità e vi mostra la via della realizzazione dei desideri più profondi. Stanotte il vostro Saturno torna diretto, preparatevi al futuro.

Acquario

Voi che guardate sempre ai grandi ideali avete però anche un lato un po’ materialista, che Luna oggi al primo quarto nel settore pratico evidenzia bene. Saturno stanotte torna in moto diretto, è il momento di mettere ordine nei vostri conti, riguardare gli investimenti, controllare la situazione di mutui e prestiti, l’anno prossimo sarà cruciale e dovete potervi muovere liberamente. Marte vi sostiene nello sport e risveglia il desiderio. Ma se è solo eros oppure amore, lo sapete?

Pesci

“Cos’è il mare?”, si chiedeva José Saramago, e continuava “Come il mare, l’amore è pace e guerra”... Luna al primo quarto nel vostro segno crea grandi maree che coinvolgono tutto lo zodiaco, e voi siete i nocchieri che guidate la nave delle emozioni dove volete, anche molto lontano. Stanotte Saturno nel vostro cielo tornerà diretto, Nettuno non ancora, sono quindi presenti delle ambiguità. Voi sapete gestirle, ma il vostro amore cosa dice?