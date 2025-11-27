Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 27 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 27 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 27 novembre 2025

Ariete

La direzione oggi conta più della rapidità, questo suggerisce il cielo che unisce azione e avventura a intuizione e riflessione profonda. Vi arriva tanta energia, ma anche la spinta a una visione filosofica su ció che conta e vi arricchisce e ció che si brucia in un’emozione. Particolarmente ispirati nel pensare a nuove strade, impegni, o a rivedere gli attuali con ottica diversa. Rispondete a richieste dall’estero, partite, prendete informazioni o accordi per una specializzazione. Amore più sensibile.

Toro

Succedono tante cose attorno a voi, tra le persone vicine o che conoscete appena, sembra che tutto corra un po’ troppo e voi siete sempre pronti ad aiutare o risolvere problemi, e le stelle vi sostengono. Avete un elenco sconfinato di cose da fare e le scadenze sono alle porte, ma forse anche il vostro amore ha bisogno di chiarire, avete cominciato discorsi che sono rimasti sospesi, qualche discussione interrotta dovrebbe trasformarsi in un caldo abbraccio. Affari e lavoro bene. Relax.

Gemelli

Continua l’opposizione di Sole e Marte e anche se vi siete quasi abituati a una certa tensione, non riuscite a trattenere il fiume di parole che vi attraversa costantemente. Intanto Mercurio retrogrado in Scorpione, ancora per pochissimi giorni, si focalizza sul non detto, spingendovi ad accogliere anche il silenzio, quello che gli altri non dicono. Concentrate le energie su poche cose e curate i dettagli. Lasciate emergere il meglio di voi.

Cancro

Una dolce scuola quella di Giove retrogrado che cura la vostra crescita interiore proteggendovi e portandovi bene, sostiene il vostro impegno nell’educazione dei figli, la dedizione alla famiglia, agli affetti, alla casa. Momenti di connessione profonda in amore, da non turbare con piccole gelosie. Entrate inaspettate, guadagni legati alla famiglia o investimenti. Vi sentite bene fisicamente, mantenete una dieta equilibrata.

Leone

Stimolati da Marte che vi rende vivaci e curiosi, vi infilate volentieri in progetti e discorsi, fate attenzione solo a non prendere di petto qualche affermazione che non vi piace, guastando l’atmosfera attorno a voi. Siete molto carichi, al limite dell’irritabilità. Vi siete abituati alla Luna un po’ fredda che si oppone al vostro Sole, ma sta per uscire dall’Acquario e all’ora di cena entra in Pesci, in tempo per una serata intrigante o rilassante.

Vergine

Vi opponete al caos del mondo creando ordine e perfezione attorno a voi, è un’esigenza dell’anima, e da un po’ Saturno e Nettuno retrogradi in Pesci stanno allentando le vostre categorie mentali. Oggi non mettete ordine ovunque, piuttosto accettate un po’ di imperfezione. Dice Venere che bisogna ogni tanto trovare il punto di equilibrio tra esigenze pratiche e voglia di leggerezza, non si puó controllare tutto. Una passeggiata nel verde, anche in città.

Bilancia

Venere in Scorpione vi rende piu affascinanti, attraenti, l’amore è intenso, ma vuole sicurezza, sincerità. Un accordo potrebbe riuscire grazie alla vostra capacità di mediazione. Per il vostro benessere cercate un punto di equilibrio tra i vostri desideri e quelli degli altri. Mercurio retrogrado vi suggerisce di riconsiderare una spesa importante, aspettate. Prendetevi momenti di relax per evitare lo stress.

Scorpione

Siete magnetici e fortunati, non importa se Mercurio retrogrado nel vostro segno porta difficoltà di comunicazione e vi obbliga a ripensamenti nel lavoro, siete in una fase di trasformazione e rinnovamento, pianificate mentalmente le prossime attività, lasciate andare il passato e accettate nuove soluzioni. Amore appassionato, grande trasporto, ma c’e bisogno di assoluta sincerità. Vi sentite forti.

Sagittario

Buon momento per chi ama viaggiare, per chi intraprende nuovi studi o nuovi progetti. Sole e Marte nel segno aumentano il carisma e il desiderio di libertà, come la voglia di stare all’aria aperta e fare sport, ma possono anche generare un po’ di presunzione. Giorno buono anche per iniziare nuovi progetti o per viaggiare. Verso sera la Luna cambia ed entra in Pesci, rendendovi meno sicuri, spingendovi a seguire l’intuito piuttosto che la razionalità, introducendo incertezze.

Capricorno

Con pazienza raggiungete sempre la vetta, qualsiasi vetta, fisica o metaforica, e lo farete anche oggi se mantenete positività e fiducia, specie nelle questioni finanziarie. Serve organizzazione e pianificazione nelle spese perché potrebbe esserci qualche imprevisto. Luna la sera è dolce e sensibile, in Pesci, organizzate qualcosa con il vostro amore, siete bravi nelle sorprese romantiche, ma tra le stelle non è cosa risaputa...

Acquario

Lo splendore della Luna con voi quasi per tutto il giorno vi rende acuti e carismatici, comunicativi, e anche Plutone, che resterà a lungo nel vostro segno - cambiandoci tutti - aumenta il vostro fascino, l’originalità, la forza trasformatrice. Approccio concreto e deciso per tutto il giorno, poi in serata l’astro d’argento passa in Pesci e cambia lo stato d’animo, desiderate più intimità, parole tranquille, musica, sorrisi.

Pesci

Saturno e Nettuno retrogradi nel vostro segno oggi vi spingono ad ascoltare il corpo, riposare, curare il sonno e i sogni. L’intuito non vi abbandona mai e vi aiuta a risolvere anche situazioni pratiche, rapporti nella vita professionale e familiare. Un giorno da dedicare anche all’introspezione e ad attività creativite, siete ispirati anche dalla Luna che entra nel vostro segno in serata, esaltando romanticismo, emozioni e sentimenti.