Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 26 novembre: tutti i segni

Branko 26 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 26 novembre 2025

Ariete

La fine di novembre si avvicina e nel cielo cresce una piacevole animazione, oggi Luna è nel settore delle relazioni con gli altri, dei vecchi e nuovi incontri, c’è un’altra bella opportunità di incontrare una persona speciale, non solo un nuovo amore ma un maestro, un guru, un protettore. Si avvicina il momento di dividere le vostre sorti economiche da quelle dei familiari, ora potete reggervi sulle vostre gambe. La vostra fortuna è lontano dai soliti giri. Andate!

Toro

Diceva Benjamin Franklin che la ricchezza non è di chi la possiede, ma di chi la gode. Voi per fortuna siete molto bravi a circondarvi di agi e goderveli pienamente, Giove favorevole vi indica anche che il piacere va condiviso con gli altri, le persone vicine, quelle che vedete e frequentate ogni giorno. Luna vicina a Plutone è parecchio irritante, ma un sorriso che vi viene rivolto cancella con facilità quella sensazione sgradevole. Siate generosi e il mondo lo sarà con voi.

Gemelli

Sole e Marte mettono alla prova la vostra tenuta fisica e nervosa, con il freddo dovete proteggervi in anticipo con una vita più regolare e assumendo integratori. D’altra parte a che serve vivere se si è schiavi di cento limiti e norme? Siete un segno doppio e quindi diviso fra due anime differenti, è il vostro problema ma anche il vostro punto di forza. Luna in Acquario libera la vostra mente, vi fa cittadini del mondo. Andate avanti, con prudenza certo, ma andate avanti.

Cancro

Oggi Luna crescente non è contraria, ma porta comunque pensieri inquieti che riguardano la situazione economica, vi spinge quindi a lavorare con più impegno per sbrigare pratiche e preparare dossier, portare avanti e chiudere affari. Attualmente non ci sono reali motivi di preoccupazione, ma non è sbagliato rinforzare la situazione patrimoniale con investimenti oculati, Giove è positivo però dovete pensare al futuro. Godetevi anche l’amore, niente è più appagante.

Leone

Sole e Marte nel cielo dell’amore stanno costruendo il palco sul quale potrete celebrare il vostro successo, in dicembre arriveranno altri carpentieri, avrete la vostra rivincita. Sprigionate un grande fascino e le conquiste non mancano, ma Mercurio e Venere contrari creano equivoci e provocano pettegolezzi, soprattutto perché oggi Luna è opposta, troppo fredda e mentale, interferisce con la comunicazione nel matrimonio. Negli affari, andate avanti senza dubitare di voi stessi.

Vergine

Oggi Marte contro richiede una maggiore attenzione per la forma fisica, dato che Luna sosta nel settore della salute, soprattutto il sistema nervoso è delicato. Tenete a bada però le ansie immotivate, il cielo gira in continuazione e qualsiasi problema possa nascere, vi riprenderete in fretta. L’amore è protetto da Giove e Venere, porta dolcezza e vi rassicura, ricordate di esprimere il vostro affetto con piccole ma gradite attenzioni. Mercurio favorisce gli affari, firmate pure.

Bilancia

Quanto è bella Luna oggi nel vostro cielo dell’amore… i suoi raggi d’argento aggiungono un tocco magico alla vostra unione, all’attrazione fisica si accompagna una comunione spirituale fra due anime affini. Però resta importante il settore pratico, ricontrollate le carte che avete siglato quest’estate e che riguardano progetti e affari che saranno attuati l’anno prossimo, tutto dev’essere impeccabile. Un investimento che v’ingolosisce va vagliato con maggior cura.

Scorpione

Oggi Mercurio e Venere nel vostro cielo sono disturbati da Luna nel settore della famiglia e dei parenti, non dovete innervosirvi ma spiegare con calma il vostro punto di vista, meglio evitare di suscitare contrapposizioni frontali. Ma voi lo sapete benissimo, siete maestri nella ricerca di vie alternative… questo vale anche nel matrimonio, dove però è necessaria una maggiore sincerità, chi vi conosce bene preferisce avere a che fare con il vostro vero io.

Sagittario

Luna in Acquario oggi enfatizza la simpatia e la comunicativa, sarà una giornata simpatica con gli altri e per l’amore, estroversi come siete potreste lasciarvi trascinare dall’entusiasmo. Vogliamo quindi avvisarvi di misurare le parole, soprattutto sui social media è facile dirne qualcuna fuori luogo. Mercurio retrogrado potrebbe spingervi a confidare recriminazioni e raccontare pettegolezzi, ma in ufficio tutto circola in fretta e tutti vengono a sapere tutto. Uomo avvisato…

Capricorno

Oggi Luna richiama il passato con ricordi e nostalgie che si risvegliano tramite incontri, oggetti, canzoni, odori evocativi, anche Sole e Marte alle spalle vi fanno guardare indietro. Siete protetti da Saturno, quindi conoscete bene il valore del tempo, il fascino del passato… Le radici sono le fondamenta di quel che siamo, è vero, ma dovete saper guardare anche in avanti, agli altri, i nuovi incontri possono cambiare la vostra esistenza e vi rendono più giovani nell’animo.

Acquario

Luna oggi nel segno mette in luce le vostre belle qualità, evitate però di assumere toni un po’ arroganti che allontanano le simpatie degli altri, lusso che non vi potete permettere. I vostri progetti sono così importanti, ambiziosi, che avete bisogno di collaboratori fidati, consensi delle autorità. Mercurio retrogrado vi è contro insieme a Venere, non è detto che gli altri vi appoggino incondizionatamente. Sole e Marte sono i vostri alleati migliori, ma vi portano a esagerare.

Pesci

Luna in Acquario alle spalle è proprio come voi, sensibile ed estremamente intuitiva. Fidatevi dunque delle vostre sensazioni, sono giuste. Non dovete però confonderle con i fantasmi suggeriti dalle vostre paure, che la potente immaginazione di cui siete dotati fa apparire con facilità. Per trovare un equilibrio fra fantasia e realismo non c’è niente di meglio dello studio di argomenti esoterici e spirituali, magari in un gruppo di amici serio e ben assortito. Curate la forma fisica.