Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 24 novembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 24 novembre 2025

Ariete

Praticità e avventura sono le coordinate di questo lunedì animato da un buon Sole in Sagittario che regala ampio respiro alle vostre intuizioni, al pensiero, e da una Luna determinata nello strategico Capricorno, che abbassa il livello di impulsività, incanalando l’energia verso obiettivi precisi e concreti. Sfruttate questa calma capacità di pianificazione per definire questioni di lavoro a lungo termine, per parlare con i superiori. Passione, per chi è in coppia e per chi non lo è.

Toro

Siete molto concentrati sul lavoro e sulla sicurezza materiale, serve pazienza per seguire una situazione che non si risolve facilmente e per sistemare diversi guasti e disservizi in casa. Ma il pensiero va anche alla persona che vi fa battere il cuore, quella di sempre o quella che sta per diventare importante. Vi sentite romantici, organizzate una cena magari in un accogliente ristorantino con caminetto, ormai fa freddo.

Gemelli

Giorno dispersivo, il cielo non vi aiuta a concentrarvi, quindi passate da una conversazione all’altra senza la piena consapevolezza di quanto state dicendo o ascoltando, sia sul lavoro che in privato, allo stesso tempo cercate stimoli nuovi. Mentre una Luna pragmatica e finanziaria vi spinge a concentrarvi sulle questioni economiche, dove riuscite a eccellere grazie a un Mercurio molto preparato. Momento speciale per condividere emozioni e intimità.

Cancro

Per voi, poeti un po’malinconici, il focus del giorno è sulle relazioni interpersonali, nella vita privata, con gli amici e anche con i collaboratori, per ognuno avete le parole giuste, dolci o sapienti e anche brusche, se serve. Vince, l’amore, il dialogo, la condivisione e il buon Giove è il vostro scudo protettivo, vi difende dalle trappole della vita, dalla scarsa sincerità di qualcuno, c’è difatti una Luna insidiosa.

Leone

Sex appeal irresistibile, d’altronde con quel Marte pirotecnico siete al centro dell’attenzione come una pop star. E la cosa non vi dispiace per niente, avete grinta e autorevolezza da vendere, siete pronti ad affrontare qualunque cosa, da veri Leoni. C’è comunque un bel po’ di caos da sistemare, anche nella vita quotidiana, e magari qualche piccolo sacrificio da fare nella dieta per tornare in forma prima degli stravizi di Natale. Generosità.

Vergine

Guerra aperta al disordine e all’inefficienza per voi pignoli, perfezionisti, in grado di risolvere qualsiasi problema pratico, Mercurio peraltro vi ispira in modo sottile e analitico. Ma oggi brillate anche sul fronte creativo e artistico. Pomeriggio con i piccoli di casa sarebbe l’ideale. Ma pure un’uscita romantica, un particolare museo, una serata con il vostro amore. Esercizio del giorno: via libera all’improvvisazione!

Bilancia

Venere vi rende speciali, magnetici, ma siete anche sotto la pressione di una Luna un po’ tesa che non vi lascia in pace, anzi crea tensione tra le necessità domestiche e il desiderio di rapporti sociali, di amabili chiacchiere con nuove conoscenze e affetti consolidati. Ma dove è il problema? Per voi trovare l’equilibrio è un esercizio filosofico e pratico che avete iniziato a praticare da quando eravate in culla. E poi, volendo potete sempre dire di no...

Scorpione

È uno di quei giorni in cui il vostro superpotere di leggere verità nascoste, segrete, il vostro essere detective per caso, è fulminante, tanto che riuscite ad avere “intuizioni”, sia rispetto a qualche particolare nella professione/lavoro che negli anfratti di questioni private. Detto questo, grazie alla vostra personale abilità, alle scoperte inaspettate, potreste fare progressi nel lavoro e anche socialmente.

Sagittario

Auguri caro Sagittario. Siete illuminati dal Sole, che vi riempie di luce, ottimismo e voglia di esplorare. Ci viene in mente la frase di Sant’Agostino ...il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina... E in questo siete trascinanti, nonostante la Luna disciplinata, quasi severa, che cerca di tenere testa alla vostra romantica irruenza. Siete tra i meno portati per le ristrette incombenze della vita pratica, viaggiate su un’altra frequenza, ma Luna vi àncora quanto serve.

Capricorno

Che dire... Sotto questo cielo siete impeccabili, precisi e determinati come raggi laser, con la vostra Luna che vi segue alla volta dei vostri obiettivi. Tutto sembrerebbe sotto controllo, rilassatevi e riposatevi, dedicatevi ai vostri amici, alcuni ve li portate dietro dall’adolescenza, se non prima, siete fedeli nelle amicizie profonde, connessi e solidali, qualche risata insieme vi ricrea, ha la forza inespugnabile dell’autenticità, dei ricordi condivisi.

Acquario

Anticonformisti dalla nascita, la vostra vita è un inno alla libertà e all’indipendenza, e Luna in Capricorno da due giorni vi sta mettendo alla prova con la sua insistente richiesta di disciplina, con la necessità di regole. Ma pensa anche al vostro benessere interiore e vi esorta a stare un po’ con voi stessi, per ricaricarvi, per resettare la vostra autenticità, scrivendo o ascoltando musica, dovete far fluire pensieri ed emozioni. Plutone ha grandi progetti per il vostro futuro.

Pesci

L’intuizione è un’improvvisa immersione dell’anima nella corrente universale... scrive Paulo Coelho, e anche oggi quella rocciosa Luna in Capricorno da una parte vi urta, mentre dall’altra vi trasmette quel pizzico di praticità che si lega alla vostra capacità intuitiva per trasformare i vostri sogni, le esperienze creative, i percorsi del cuore in raggiungibili realtà. Volando basso, pur amplificando il vostro lato spirituale, vi aiuta sul piano pratico, economico, a non tralasciare gli impegni di oggi.