Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 23 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

23 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 23 novembre 2025

Ariete

Oggi Luna ha un sapore d’inverno, vuole freddezza e razionalità nelle scelte, vi spinge a porvi strane domande, tipo: a cosa rinuncereste per il successo? A nulla, vorreste rispondere, a che serve avere successo se bisogna privarsi di qualcosa per ottenerlo? Invece sapete benissimo che è proprio così, e che prima o poi anche voi dovrete fare le vostre scelte. Se un’offerta allettante di lavoro vi chiamasse lontano, cosa fareste con la famiglia e con il vostro amore?

Toro

Il nuovo Sole in Sagittario – oggi avete anche una bellissima Luna – è un sollievo, ma vi chiede comunque uno sforzo, dovete approfondire le questioni economiche familiari ed ereditarie, guardare dentro voi stessi per eliminare ogni possibile ambiguità. Con queste stelle anche in amore, a volte, vi capita di diventare un po’ infantili, vi lasciate trascinare in una spirale di ripicche e chiusure che non fanno bene alla relazione. Una strana attrazione risveglia fantasie proibite…

Gemelli

Sole, Marte, oggi anche Luna rendono il cielo poco limpido e mettono in risalto le parti più spigolose del vostro carattere, come l’insofferenza, la fretta, la tendenza agli attacchi d’ansia, ma soprattutto affilano le vostre armi più pericolose, cioè le parole – ne uccide più la lingua che la spada, si dice. Il coniuge vi conosce bene e quindi magari non dà troppo peso a quel che dite, ma con i soci e i collaboratori dovete fare attenzione, non sempre ricucire è facile.

Cancro

Gli stimoli del cielo, tutti positivi in questo periodo, si concentrano equamente fra lavoro e vita personale, quindi vi conviene fare uno sforzo per ottenere il massimo in entrambi i settori. Ci vorrà forse un impegno maggiore da parte vostra, che potrebbe stancarvi, anche perché Marte non è negativo ma non vi fornisce energia sufficiente, prendete un integratore per rafforzare le difese immunitarie. In amore non date tutto per scontato, questa Luna richiede cura e presenza.

Leone

Ora che il Sole è positivo insieme a Marte, vi sentite finalmente pieni di energia e di ottimismo. Fate bene, anche se restano alcuni influssi difficili, il 2026 è vicino e vi porterà un completo rinnovamento. Oggi Luna è quieta e vede bene una giornata trascorsa in casa, in relax, a riordinare carte e guardaroba, anche in amore bisogna valorizzare le piccole abitudini condivise che fanno di due persone una coppia. Se siete genitori, nell’educazione dei figli ci vuole accordo.

Vergine

Bel momento per la vita affettiva, la Luna vi regala una domenica piacevole, se ci sono stati malintesi è una buona giornata per chiarirvi, aprite il cuore alla persona amata, riceverete in cambio tenerezza e vicinanza. Una buona comunicazione è vitale nei rapporti umani, quindi fate uno sforzo anche nei confronti di familiari un po’ difficili, che a volte abusano della vostra pazienza. Oggi lasciatevi un po’ di spazio per gli hobby preferiti, meglio se hanno a che fare con l’arte.

Bilancia

Se oggi i raggi lunari sono un po’ freddi, quelli solari sono molto caldi e riescono a tener lontano l’inverno dal vostro cuore. C’è anche una bella vivacità fisica, se il clima lo consente non chiudetevi in casa, andate a passeggio nel verde, fate una lunga camminata per ossigenarvi e smaltire qualche peccatuccio alimentare, Venere è golosa e la domenica anche le diete vanno sospese. Mercurio retrogrado vi fa rimpiangere un investimento mancato… guardate avanti.

Scorpione

Oggi è domenica e anche voi dovete rilassarvi, questa Luna socievole v’incoraggia a uscire con gli amici più cari, con i familiari più giovani, sarà più divertente di quel che immaginate. Dovete staccare almeno per un po’ con il vostro intenso lavorio mentale, cercare sempre di leggere quel che gli altri pensano oltre le apparenze è utile ma anche molto faticoso, rischiate di fissarvi. Domani vi occuperete dei vostri affari, il cielo sarà propizio per un bel po’ di tempo.

Sagittario

È la stagione del vostro compleanno e siete pieni di energia e di entusiasmo, quasi non vi accorgete che Saturno e Nettuno sono retrogradi e giudicanti. Quasi, diciamo, perché anche Mercurio è retrogrado e vi sembra sempre di avere un retropensiero mai chiarito, qualcosa che agita la vostra coscienza anche se non sapete bene di che si tratti. Luna nel settore pratico porta preoccupazioni per il bilancio economico, spendete un po’ troppo ma non è il caso di allarmarvi.

Capricorno

Accogliete questa bella Luna nel vostro segno, addolcisce il vostro sguardo, vi rende più emotivi e quindi più affascinanti. In scatto positivo con Venere attira sguardi di apprezzamento verso di voi, se siete ancora soli si presentano occasioni di fare incontri interessanti e pieni di promesse. Se invece siete già in coppia, attenti a non suscitare la gelosia della persona amata, forse non ve ne rendete conto, ma è più possessiva di quello che vi dimostra. Domenica di relax.

Acquario

Il nuovo Sole vicino a Marte vi elettrizza – siete figli di Urano, quindi il termine è appropriato – ma dovete indirizzare le vostre energie nella vita pratica, nello sport, anche nell’eros… Luna alle vostre spalle, unita a Venere e Mercurio ancora nervosi, tende a intrappolarvi in un lavorio mentale eccessivo, che non vi fa bene. È un cielo così, fa pensare troppo e questo vale per tutti i segni. Almeno per oggi dovete guardare fuori e non dentro di voi, vi aspettano sorprese!

Pesci

Oggi Luna v’incoraggia a uscire dalla vostra caverna sottomarina dove vi siete rifugiati a pensare e sognare, ci sono tanti altri pesci nel mare, pronti a essere conosciuti e amati… Vorreste sprecare una Venere così, senza andare a caccia d’amore? Sarebbe davvero un peccato, non è da voi! Attenti però ai possibili rivali, sono agguerriti e non sempre corretti, questo vale anche nel lavoro e nella carriera. Costruite una strategia di difesa e d’attacco per il medio periodo.