Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 21 novembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 21 novembre 2025

Ariete

Bella questa Luna crescente di fuoco congiunta a Marte che oggi amplia il vostro mondo, vi spinge a riscoprire il vostro istinto da pionieri negli affari, in amore. Stavolta, però, oltre a cercare nuovi spazi da conquistare, imprese da compiere, il cielo vi suggerisce di guardare anche nel vostro cuore, ci sono emozioni sconosciute che vogliono uscire allo scoperto. Sarete poi voi a scegliere se seguire questi desideri proibiti oppure no, le stelle lasciano il libero arbitrio…

Toro

Il cielo cammina, Luna in Sagittario vi anticipa la fine del periodo difficile, ma il Sole oggi si scontra con Urano retrogrado nel vostro segno, gli altarini della vostra famiglia – se ce ne sono – possono venire allo scoperto all’improvviso, forse riguardano i figli. Con questo bel Giove, per fortuna, riuscirete a cavarvela e domani il periodo dello Scorpione sarà già concluso. L’amore però conserva ancora qualcosa di crudele, fate un esame di coscienza: siete davvero innocenti?

Gemelli

Lampi di fuoco sagittariano in questo cielo di fine novembre, il matrimonio e le collaborazioni sono di nuovo terreni di scontro, Luna accanto a Marte risveglia vecchi risentimenti che credevate sepolti, causa Saturno e Nettuno nuovamente inquieti. Sta a voi non alimentare la diffidenza e il risentimento reciproco, a volte basta chiedere scusa con sincerità. Buona invece la situazione lavorativa, l’impegno non vi pesa, anzi. Interessanti opportunità vengono da lontano. Accettate.

Cancro

L’amore è il vostro giardino delle delizie, quando il sentimento è sincero anche le piccole abitudini create insieme arricchiscono l’unione e le incombenze domestiche svolte in due non pesano più. Lo testimonia la vostra cara Luna in Sagittario che, accanto a Marte, ne assorbe le energie vitali e realizzatrici. Il transito però potrebbe accentuare l’emotività e suscitare paure irrazionali. Per esempio, fate bene a iniziare una dieta dimagrante se ne avete bisogno, ma senza fissazioni.

Leone

Che momento pieno di luce con questa vivace Luna in Sagittario accanto a Marte nel vostro cielo dell’amore! E già domani – anzi, stanotte! – anche il Sole approderà in questo segno allegro e creativo per portarvi belle novità e la sicurezza di una svolta ormai prossima per la vostra vita amorosa. Presto quel che vi sembrava impossibile potrebbe diventare reale, la passione fisica si arricchisce di sentimento, otterrete un sì. Grande forza creativa per gli artisti Leone.

Vergine

Oggi Luna anticipa il nuovo Sole sagittariano, che sempre provoca insoddisfazione, a fine anno come al solito misurate con il bilancino i vostri risultati professionali e personali e non siete mai contenti. Passi quando esigete il massimo da voi stessi, ma forse dovreste essere meno esigenti nei confronti dei figli, che difficilmente possiedono il vostro senso del dovere. Guardate invece quel che avete adesso in amore, è un tesoro che dovreste preservare a tutti i costi.

Bilancia

Com’è divertente e socievole oggi la Luna! Accanto a Marte, vi garantisce l’entusiasmo che serve per esplorare i dintorni con spirito aperto a nuovi incontri e amicizie, organizzate una gita per il fine settimana. Se ci sarà qualche imprevisto riuscirete a voltarlo a vostro favore, sarà l’occasione per dimostrare a tutti e soprattutto a voi stessi che sapete cavarvela in ogni circostanza. Oggi c’è la possibilità di concludere un affare a cui tenete parecchio. Soldi in arrivo.

Scorpione

Oggi Luna nel settore pratico accanto a Marte potrebbe accentuare la vostra diffidenza naturale e suscitare inutili preoccupazioni per la sfera economica. Qualche piccola perdita, soprattutto se siete nati alla fine del vostro segno, non è esclusa, dato il contrasto del Sole con Urano, ma avete scorte sufficienti e buone prospettive per il futuro, Giove è sempre generoso. Non rovinate quindi un bel fine settimana con il vostro vecchio o nuovo amore, dipende tutto da voi.

Sagittario

Luna crescente oggi nel segno anticipa l’inizio della stagione del vostro compleanno, che inizia fra pochissimo, poco dopo mezzanotte. Auguri! C’è grande fermento dalle vostre parti, Marte vi fornisce energia vitale e passionale, dirigetela senza paura nella vita amorosa o anche nello sport – compatibilmente con la vostra età e stato di salute – vi farà bene. Ci vuole però un pochino di attenzione ancora negli affari, adesso siete troppo impulsivi per scegliere il meglio.

Capricorno

Luna alle spalle insieme a Marte vi frena un po’ nella vostra determinazione, cresce dentro di voi una certa diffidenza nei confronti di persone troppo attive, protagoniste di manovre poco chiare. Questi timori non sono del tutto ingiustificati, ma non dovete farvi condizionare, soprattutto quando state cercando di stabilire nuove relazioni e alleanze professionali, tenete gli occhi aperti ma andate avanti. Anche in amore, tutto ciò che è inedito è pieno di dolci promesse.

Acquario

Grazie a Luna in Sagittario – poco dopo mezzanotte anche il Sole sarà in questo segno particolarmente affine – qualcosa si sblocca dentro di voi, c’è una ritrovata fiducia nelle relazioni con gli altri e nel lavoro di gruppo, che sempre vi coinvolge e vi dà tante soddisfazioni. Soltanto in amore permane una certa inquietudine, Venere e ancora per oggi il Sole vi inclinano verso relazioni poco limpide, troppo complicate e tortuose. La via la conoscete, è proprio davanti a voi!

Pesci

Oggi Luna in Sagittario mette a confronto le vostre pur legittime aspirazioni con la possibilità di realizzarle nel concreto. Il vostro valore professionale non è in discussione, ma esistono tempi e modi per farlo valere, e almeno per il momento dovete attendere circostanze più propizie. Non dovrete aspettare molto, la riscossa è vicina. Questo discorso non vale invece in amore, Venere è saldamente dalla vostra parte, anche se ci fosse un rivale sarete voi a vincere e trionfare!