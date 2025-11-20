Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 20 novembre: tutti i segni

Branko 20 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 20 novembre 2025.

Ariete

Luna nuova di novembre è la congiunzione tra Sole e Luna attraverso l’energia dello Scorpione, che significa fare luce su ció che è nascosto, approfondire, rinascere. Rappresenta il nuovo inizio lunare, un nuovo ciclo per tutti. È il momento di seminare, definire nuovi propositi. In questi giorni fate caso a ció che nella vostra vita vi piace, vi rappresenta e cosa vorreste cambiare o eliminare. La spinta ottimistica e rigenerativa viene dalla Luna che in mattinata passa in Sagittario, verso il futuro.

Toro

Questo cielo da giorni intenso, pensieroso ed emotivo ha per voi ha la forza di trasformare, avviare dei cambiamenti rigeneranti, specie nelle collaborazioni, tra cui il matrimonio. Anche Urano retrogrado nel segno continua a portare imprevisti, che dovete parare. In bilico tra la vostra esigenza di stabilità e la necessità di cambiare cose che non vi soddisfano più, potreste trovare la forza di chiudere un ciclo, di riconsiderare vecchie dinamiche. Rinegoziazioni.

Gemelli

Che succede per voi sotto questo novilunio? Come terra fertile accogliete con gioia semi di novità e cambiamento. Soprattutto per quel che riguarda benessere e lavoro. Una nuova dieta, una diversa attività sportiva, un programma di fitness, magari lo studio di uno strumento musicale... Comunque anche per l’atmosfera nervosa che percepite, guardate con occhi diversi l’ambiente di lavoro, e vi vengono in mente fantasiosi cambiamenti e rivoluzioni per il bene comune.

Cancro

La vostra cara Luna oggi potentemente invisibile vi invia in regalo una doppia dose di ispirazione che potrete dedicare a qualsiasi vostro nuovo o vecchio progetto, anche legato al vostro amore, ai figli. Date forma concreta ai vostri desideri pure passionali e artistici, oppure trascorrete del tempo con i vostri bambini, sarà piacevole e interessante. Cercate il vostro amore e stupitelo. Giove espande tutto ció che pensate e desiderate. Parola d’ordine di questo novilunio: gioia di vivere!

Leone

Al mattino vi svegliete con l’idea di rinnovare qualcosa in casa e in famiglia. Forse arrivano dei mobili nuovi o cambiate la disposizione delle stanze. Ma potrebbe anche trattarsi di affrontare qualche argomento particolare. Per esempio il rapporto con i parenti anziani, potrebbe presentarsi la necessità di aiutare un loro trasloco o la risoluzione di vecchie problematiche, insomma si parla di dinamiche familiari da riconsiderare per il bene di tutti. L’amore c’è.

Vergine

C’è un po’ di confusione, una certa frenesia attorno a voi, data anche dalla Luna nuova in Scorpione che incide sulla comunicazione e sugli spostamenti. Fin dalla mattina squilla il telefono e partono richieste di vario genere. Forse riuscite anche a mettere a fuoco con i colleghi/amici un nuovo progetto, un corso che vi interessa portare avanti. Poi Luna si sposta in Sagittario e tutto si alleggerisce e diventa piu gaio. Intanto Urano ha nuovi disegni per voi.

Bilancia

Luna Nuova che nasce in Scorpione, il vostro campo dei beni e delle proprietà personali, dei valori, dell’autostima, potrebbe pure sollecitare insicurezze, se non riuscite a mettere in campo le vostre valide risorse interiori, la sottile capacità di leggere in voi e attorno a voi e di non prendere decisioni affrettate. E di certo avvierete nuove strategie, getterete semi per una futura prosperità.

Scorpione

Il cielo si concentra su di voi, Luna Sole, Mercurio, Venere, quasi fosse il vostro compleanno cosmico. La Luna nuova infatti si forma nella vostra prima casa - il punto di partenza, l’identità, l’aspetto fisico, le capacità personali. Ripensatevi, riconsideratevi, cambiate taglio di capelli, comprate nuovi vestiti, siete in un momento di totale rinascita, potrebbero anche sorgere nuove responsabilità, ma siete preparati.

Sagittario

Marte è nel vostro segno e la Luna nuova, che si è formata alle vostre spalle, arriva da voi a metà mattinata con la sua carica di ottimismo. Siete animati da una buona energia vitale, stimolante, e nello stesso tempo da una forza introspettiva, interiorizzante, che vi spinge a lasciare andare vecchie abitudini, vecchi pensieri, che vi pesano, per far arrivare il nuovo dentro di voi, preparandovi al vostro prossimo compleanno.

Capricorno

Cade bene per voi questa Luna nuova nel campo delle amicizie, delle speranze, dei gruppi sociali, dei valori condivisi. Potrebbe arrivare un nuovo amico significativo o un nuovo lavoro, argomento principe della vostra esistenza, come l’inizio di qualche attività di gruppo. Giove rimane sempre in opposizione, ma non fa che espandere in vostri progetti, le ambizioni, ormai siete abituati. Siete innamorati.

Acquario

Luna nuova stimola la vostra ambizione, mentre Plutone vi sta accompagnando con intensità in questa rivoluzione personale. Potrebbe portare qualche piacevole novità rispetto alla carriera, allo status. Forse una promozione, un lavoro importante, un riconoscimento pubblico. A metà mattina poi la Luna passa dallo Scorpione al Sagittario portando leggerezza e desiderio di libertà, sarete conquistati da nuove idee.

Pesci

Luna Nuova che nasce in Scorpione ha un effetto quasi energizzante su di voi, vi vengono in mente idee ad ampio respiro, un viaggio in paesi lontani, pubblicare un libro... Poi Luna si sposta in Sagittario, posizione critica, potrebbe nascere qualche tensione, soprattutto in ambito professionale, evitate discussioni e non prendete decisioni drastiche. Mostratevi flessibili. Continua il percorso introspettivo, la ricerca di un significato più profondo nella vita.