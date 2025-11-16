Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 16 novembre: tutti i segni

Branko 16 novembre 2025 a

Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 16 novembre 2025.

Ariete

Causa Luna quadrata a Giove, oggi sentite maggiormente il peso delle tensioni esistenti con (o fra) parenti e coniuge, che nascono anche per questioni d’interesse, soldi, eredità, imprese familiari. Giustamente avete messo sul tavolo la necessità di modernizzare, regolarizzare attività, spartire proprietà comuni e avete sollevato un vespaio. Meglio rimandare, per ora, dopo il 20 sarà più facile riprendere l’argomento. Non permettete a questa situazione di turbare il vostro amore.

Toro

Oggi Luna casalinga vi impegna in lavoretti domestici, sistemazioni, riordino degli armadi. Un’occhiata critica al vostro guardaroba vi mette addosso la voglia di rinnovare tutto, di cambiare stile per svecchiarvi, è anche l’effetto di Urano nel segno. Niente di male nel farlo, ma non dovete però pensare che uno stile diverso vi renda più attraenti e sicuri: la vostra è una bellezza classica e piacete per questo. Non dimenticate, siete figli di Venere, potete avere chi volete.

Gemelli

Gli scontri e le incomprensioni nel matrimonio dovute a Marte e Mercurio opposti non devono farvi pensare che nella vostra unione manchi l’affetto, lo dice anche questa Luna magnifica nel vostro cielo dell’amore, dovete ascoltare le parole che vi sussurra l’astro d’argento, questa notte sarà dolce. Non è sempre necessaria una passione travolgente, a volte per ottenere un sì basta un pensiero romantico. Questa domenica dedicatela al riposo, il fisico ve lo chiede da tempo.

Cancro

Giove retrogrado nel vostro segno rafforza la vostra missione zodiacale, quella di tutelare i legami e gli affetti domestici, di rendere accogliente per gli altri la vostra abitazione, ma soprattutto di creare un nido protetto e sicuro per voi stessi. La vostra crescita personale non è direttamente proporzionale al successo nel mondo esterno, più che clamore richiede pace e quiete, oggi ve lo dice anche Luna in Bilancia, che vi richiama alla mente ricordi d’infanzia. Che nostalgia!

Leone

Dobbiamo parlare ancora di Marte e Mercurio nel vostro cielo dell’amore e della creatività, è un transito importante dai molti significati. Oggi, con una venusiana Luna in Bilancia, non solo porta affetti ma favorisce gli artisti, porta ispirazioni originali. È consigliata a tutti i Leone una gita in una città d’arte, o almeno una visita a un museo o a una mostra di pittura, la bellezza nutre l’anima più di una vincita al gioco! Forza fisica in aumento, attrazioni improvvise.

Vergine

Così come uno sguardo troppo attento ai particolari fa perdere la visione d’insieme, così, a volte, un eccessivo attaccamento alle questioni materiali fa perdere di vista i veri valori della vita, gli affetti familiari, i grandi ideali. È l’effetto di Luna oggi in Bilancia, che crea in voi un’eccessiva apprensione per la situazione economica, non rovinate con le vostre paure una giornata che dovreste invece trascorrere in relax con gli amici più cari e con il vostro amore.

Bilancia

Luna calante oggi è con voi, prosegue il suo cammino e presto sarà nuova. C’è un che di misterioso e affascinante nella falce lunare, suggerisce che è ora della raccolta di ciò che abbiamo seminato per creare una scorta per l’inverno che arriva, ma è anche il momento di liberarci delle cattive abitudini, delle persone negative, delle tossine accumulate e dei chili di troppo. Non attaccatevi a un vecchio amore, lasciatelo andare e prima o poi tornerà.

Scorpione

Per fortuna è domenica, potete concedervi una giornata a tu per tu con voi stessi e con le vostre amate cattive abitudini… per esempio restare in pigiama tutto il giorno a guardare le serie tv ignorando i piatti da lavare o chiacchierare per ore di niente al telefono con un vecchio amico. È questo cielo pieno di pianeti retrogradi che rivolge i pensieri al passato o all’interno di voi, aiutato da Luna alle vostre spalle. Ma farete almeno entrare l’amore nel vostro mondo segreto?

Sagittario

Domenica con Luna aperta e socievole, una giornata da trascorrere attorno a un ampio tavolo circondati dalle amicizie, vecchie e nuove. Più larga è la vostra cerchia, maggiori saranno le possibilità di fare incontri piacevoli e di vivere un’avventura piccante, come Marte nel vostro segno vuole. Se siete liberi da legami, comportatevi pure come adolescenti senza troppi pensieri, altrimenti portate nella relazione un po’ del vostro spirito giovane e divertente.

Capricorno

Luna in Bilancia vi pone davanti ancora una volta un obiettivo ambizioso, di cui come al solito non avete parlato a nessuno, nemmeno alla persona del cuore. Forse però stavolta farete un’eccezione, pensate di confidarvi con una persona amica che ritenete capace di mantenere il segreto. Pensateci bene, ci sono strane manovre sotterranee, un rivale molto giovane vi sorride ma non è affidabile. Fidatevi invece del vostro amore, il suo affetto non è in discussione.

Acquario

Voi che per carattere siete cittadini del mondo, anzi dell’universo, accogliete i raggi d’argento di questa Luna amica, che vi mostra ancora una volta come un caleidoscopio nuove idee, rimescola spunti del passato per produrre combinazioni originali. La vostra mente è una sorgente di fantasiose creazioni, Mercurio retrogrado scava nel passato, sta a voi spingere verso il futuro. Attrazioni sexy dirigono la vostra attenzione verso persone non sempre limpide. Cautela.

Pesci

Il vostro temperamento di segni d’acqua vi rende un mix di emozioni intense ma spesso contrastanti. Non c’è niente di male a essere così, perché alla fine riuscite sempre a trovare una sintesi, ma a volte gli altri non vi comprendono, sono disorientati, e questo succede sia nella professione che in amore. Ci vuole molto rigore per farsi capire e ora Mercurio non vi aiuta, Marte vi stanca, ma oggi Luna può darvi un aiuto. Le parole giuste sono nel vostro cuore.