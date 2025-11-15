Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 15 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 15 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 15 novembre 2025

Ariete

La fretta genera ritardi e oggi potreste essere guidati dalla vostra impulsività nelle relazioni interpersonali, mentre servirebbe riflettere un po’ prima di agire. La giornata con l’ingresso della Luna in Bilancia, dalla mattina, richiede un pizzico di diplomazia nei rapporti, mentre Marte vi carica di energia e desiderio di avventura. Ma pure Saturno e Mercurio, entrambi retrogradi, limitano un po’ le vostre aspirazioni. Rivedete programmi e questioni legali prima di firmare.

Toro

Sole e Venere opposti rendono intensa e passionale la vita affettiva e amorosa, dove serpeggia un po’ di gelosia, la Luna aiuta nella ricerca di compromessi e affinità. Vi concentrate sul lavoro, mentre i tanti pianeti retrogradi, ben cinque, rappresentano quasi una pausa cosmica, e spingono alla riflessione, alla revisione. Specie Urano che si sofferma sui valori in genere e sulle questioni finanziarie, che stanno attraversando una fase di cambiamento. Rivedete le priorità. Nessuna decisione affrettata.

Gemelli

La Luna in Bilancia dalla mattina porta una ventata di leggerezza, un raggio di sole, stimolando la creatività e i contatti sociali nonostante la confusione creata dal vostro Mercurio retrogrado in Sagittario, che potrebbe provocare discussioni e incomprensioni. Nello stesso tempo Marte in Sagittario vi fornirà l’entusiasmo e la spinta necessaria per lavorare a nuovi progetti, per iniziare una nuova attività, studio.

Cancro

Anche per voi Giove retrogrado in Cancro rappresenta quella pausa cosmica che vi spinge a riflettere profondamente su voi stessi, sulla sicurezza emotiva e volete fare il punto sulla situazione personale. Sole e Venere accendono i riflettori sull’amore e sulla felicità, che è una condizione interiore, nasce dentro di voi e poi si espande riflettendosi in una moltitudine di fatti, di persone, di elementi. La crescita avviene nell’intimità.

Leone

Quanta vitalità e voglia di fare con quel Marte di fuoco, vi sentite in ottima forma, vi vengono in mente tante cose da iniziare, forse troppe. Anche la Luna favorisce contatti simpatici e leggeri, persone vivaci e spensierate, momenti di vera distensione. Mentre il Sole un po’ pesante in Scorpione vi riporta ai problemi che avete con la vostra casa, o quella dei vostri genitori, e i pianeti retrogradi aggiungono l’esigenza di rivedere fatti finanziari e condivisioni.

Vergine

Questioni finanziarie in primo piano, sentite il bisogno di pianificare le spese o valutare un acquisto importante, ma in fondo necessario. E come spesso vi capita in questi frangenti vi soffermate criticamente sul vostro lavoro, sulle vostre scelte, vi chiedete mille cose che hanno a che fare con le vostre capacità, ma tutto sommato con l’aiuto della Luna equilibrata, e la vostra gestione oculata del denaro, l’autostima è salva. Amore e anche affetto.

Bilancia

La Luna entra nel vostro segno la mattina portando equilibrio e accentuando quello charme particolare che vi appartiene e che indossate dalla nascita. Siate pazienti se intorno a voi in ufficio o in casa si scatenano polemiche o discussioni, che voi davvero non sopportate. Cercate di portare pace ed equilibrio, voi sapete farlo con intelligenza e ironia. Qualche sospeso in amore, niente di grave, sono i soliti pianeti retrogradi che rimestano...

Scorpione

Oggi è uno di quei giorni in cui vi alzate e non vi va di parlare con nessuno. Eppure siete magnetici e affascinanti, anche se gran parte del cielo vi spinge all’introspezione, alla voglia di rivedere tutto: voi stessi, la vostra vita, quello che fate e quello che dite, e pure gli altri non vi fanno molta simpatia...Sotto sotto queste giornate un po’ scontrose e antisociali sono una vostra fonte periodica di ricarica interiore. Potreste anche fare acquisti compulsivi.

Sagittario

Attenti a quei due, Marte e Mercurio nel segno, che da una parte vi danno una carica strepitosa, vi lanciano alla volta di nuove avventure, specie il pianeta rosso, mentre Mercurio retrogrado tempera l’irruenza di Marte, suggerendo un momento di revisione. D’altronde c’è abbondanza di riflessioni e ripensamenti in questo cielo, un po’ per tutti i segni, quindi anche voi, filosofi dello zodiaco, prendetevi un po’ di tempo per sistemare le cose in sospeso, anche l’amore.

Capricorno

Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia, parole di Gustav Jung che sembrano fatte per voi ora che il vostro Saturno retrogrado in Pesci si sofferma sulla revisione interiore, sulle responsabilità, senza mai perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. Dalla vostra torre di controllo seguite tutto e tutti e Luna e Venere si spendono per voi, una nel campo della carriera e dell’immagine pubblica, c l’altra nel campo delle amicizie e contatti sociali.

Acquario

L’innovazione nasce da una rivoluzione interiore, ne sapete qualcosa voi che non avete paura dei cambiamenti, neanche di quelli che Plutone nel vostro segno ha intenzione di portare avanti, una sorta di trasformazione esistenziale. La Luna oggi stimola la voglia di conoscere e studiare cose nuove, uno dei vostri sport preferiti e Marte vi spinge con forza verso mete e obiettivi futuri, mentre Mercurio retrogrado rallenta la corsa, invitando a una prudenza, che non è da lui. Che farete?

Pesci

L’intuito c’è, i progetti non mancano, ma la realtà oggi e un po’ sfuggente e confusa, peraltro la Luna in Bilancia porta l’attenzione su faccende burocratiche e finanziarie condivise ma anche emotive profonde, che non si allineano con i vostri pensieri del momento. Troppi pianeti retrogradi mettono in pausa anche gli entusiasmi e la chiarezza. Forse è il momento di fare quel viaggio che avete rimandato e che vi tirerà fuori da questa atmosfera incerta. L’amore però non è sfuggente.