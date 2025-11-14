Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 14 novembre: tutti i segni

Redazione 14 novembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 14 novembre 2025.

Ariete

Luna oggi vi invita a sbrigare le ultime pratiche rimaste sulla scrivania o a occuparvi delle incombenze domestiche, è vero che la routine vi annoia, ma dovete prepararvi a un fine settimana libero da impegni e pensieri vari. Potrete così dedicarvi liberamente agli hobby, al relax e abbandonarvi ai vostri sogni – fantasticare fa bene alla mente e anche all’amore. A proposito di emozioni e di sogni, non c’è qualcuno che ultimamente torna con prepotenza nella vostra mente?

Toro

Luna nel vostro cielo dell’amore attenua i contrasti che ultimamente agitavano i vostri affetti – le relazioni con i figli, famiglia, coniuge negli ultimi tempi potevano essere definiti con le parole del poeta latino Catullo, “odi et amo”. Le amicizie e i nuovi incontri invece scorrono su binari più dritti, portano calore nella vostra vita, ricambiate con altrettanta disponibilità. Marte e Mercurio vi aiutano a vederci chiaro in questioni che sembravano impossibili da risolvere.

Gemelli

Da quando Saturno e Nettuno in moto retrogrado sono tornati in Pesci, state nuovamente mettendo in discussione aspetti della vostra vita che sembravano aver trovato una stabilità, ma la vostra agitazione di questi giorni è dovuta alle stelle in Sagittario che toccano il matrimonio e oggi anche alla Luna che vi rende insofferenti con i familiari. Dobbiamo quindi ripetervelo ancora, questi sono gli ultimi scossoni di un cielo che sta per volgere al bello stabile, abbiate pazienza!

Cancro

Organizzate per stasera un’uscita con le persone che sentite più vicine e con il vostro amore, oggi Luna è affettuosa e socievole, le relazioni con gli altri vi danno tante soddisfazioni. Potreste anche rincontrare a sorpresa una persona conosciuta in passato che vi era rimasta impressa. Chissà… Non sarebbe male nemmeno pianificare un week end fuori città – quant’è bello il mare d’inverno! –cambiare ambiente risveglia la mente e rinfranca il fisico, respirate aria pulita.

Leone

È un cielo non privo di contrasti, ma Marte unito a Mercurio è energia pura, mentale ma anche fisica, preparatevi a un fine settimana molto passionale. Se state progettando di avere un figlio potrebbe essere il momento buono per provarci – se invece non è nei vostri programmi, prendete le opportune precauzioni. Oggi però dovete sistemare alcune questioni pratiche, andate in banca, controllate gli investimenti, pianificate le prossime spese con attenzione, Luna vi favorisce.

Vergine

Oggi Luna nel vostro cielo riceve raggi solari vivificanti, l’autunno è dolce e voi vibrate d’amore grazie a Venere appassionata. Vorrei e non vorrei, dite a voi stessi a proposito di una relazione che vi dà molto ma vi complica la vita, pensavate di aver risolto alcuni problemi che ora si stanno ripresentando. In realtà, sono solo gli strascichi dei transiti di Saturno e Nettuno di nuovo in Pesci, che ora vi sembrano gravi a causa di Marte e Mercurio in Sagittario. Abbiate fiducia!

Bilancia

Cielo molto stimolante soprattutto per la vita pratica, Marte e Mercurio vi spingono avanti, sgomberano la strada dagli ostacoli, anche i progetti più ambiziosi fanno passi avanti. È il momento di osare, anche se Luna alle vostre spalle riporta nella vostra mente dubbi e timori. Cercate di fissare appuntamenti per concludere e firmare entro martedì. Oggi impegnatevi nel lavoro, all’amore dedicherete tutto il fine settimana, quando Luna sarà nel vostro segno.

Scorpione

Oggi Luna birichina mette sulla vostra strada vecchi e nuovi amici, persone mai conosciute prima, chissà se nascerà il grande amore che aspettate da sempre… Sì, è possibile, è addirittura probabile, ma voi sarete capaci di riconoscerlo e accettarlo? Il dubbio resta, leggete con facilità nei cuori degli altri, ma il vostro è così complesso che a volte nemmeno voi riuscite a capirvi. Intanto, per non sbagliare, fate affari, guadagnate. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Sagittario

A volte anche voi vi lasciate suggestionare dalle parole degli altri, e finite per perdere un po’ del vostro slancio. Oggi questo potrebbe accadere a causa della Luna in Vergine, ipercritica e pignola. Guardate che a volte chi vi attacca lo fa per invidia, vuol solo minare la vostra fiducia in voi stessi, rallentare la vostra corsa verso il successo. Non ascoltate nessuno, la vostra bravura non è in discussione, andate avanti. Anche in amore arriverà una vittoria.

Capricorno

Luna bella, intelligente, lungimirante per il vostro segno, rafforzate la rete delle vostre relazioni con gli altri, sono il patrimonio più utile da possedere oggi, valgono quanto l’oro. In questo momento potete vincere una battaglia importante, ma non da soli, anche con i soci dovete procedere di buon accordo, non fatevi nuovi nemici. Siete un po’ stanchi anche fisicamente, rallentate i ritmi. L’abbraccio del coniuge vi rinfranca, ma anche voi dovete dare qualcosa in cambio.

Acquario

Una discussione sulla situazione economica della famiglia tutta e dell’attività in comune va fatta, restare sempre nel vago provoca malintesi e mugugni in tutti quanti. Forse vi dispiacerà dover parlare non di massimi sistemi ma terra terra, di soldi, di mansioni, di responsabilità, però a volte bisogna farlo, oggi Luna è propizia, nessuno vi mangerà. Nel cielo avete sempre degli ottimi alleati, ma anche l’amicizia (come l’amore) ha bisogno di chiarezza. Fate un po’ di jogging.

Pesci

Luna opposta fa andare in tilt ciò che avevate pianificato – ma siete davvero sicuri di aver progettato tutto bene? Forse i vostri obiettivi, suggeriti da Marte e Mercurio in Sagittario, erano un po’ troppo ambiziosi, il favore di Giove e Venere è una gran cosa ma rende a volte esageratamente ottimisti. In amore invece le configurazioni stellari disegnano un panorama contrastato ma anche vibrante: non sono le emozioni quel che cercate in una love story? Eccovi accontentati.