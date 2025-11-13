Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 13 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 13 novembre 2025 a

“Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 novembre 2025.

Ariete

Coraggiosi e pieni di entusiasmo vi caricate sempre di troppe responsabilità e, complice Giove retrogrado, oggi vorreste liberarvi dal bisogno di essere sempre i primi a risolvere tutto. Vi guida la Luna efficie¼nte, attenta ai dettagli e incredibilmente lucida, a trovare soluzioni pratiche a problemi che finora sembravano insormontabili. Siete ispirati anche nello scegliere e intraprendere nuove pratiche di benessere per allentare tensioni e nervosismo, migliorando respirazione e postura.

Toro

La creatività è l’intelligenza che si diverte, diceva Albert Einstein, e questo giovedì 13 novembre voi riuscite a trasformare in un piccolo capolavoro tutto quello che fate, divertendovi, sia che vi mettiate a cucinare un piatto nuovo, o a disegnare animali e tramonti con i bambini, come a riorganizzare l’ufficio, la libreria o l’archivio, trasformandolo in uno svago. D’altronde l’essenza stessa dell’arte non consiste forse nel saper trasformare il normale in eccezionale? Voi lo sapete bene.

Gemelli

Un giovedì dinamico, che si concentra sulle relazioni, nel lavoro, in ufficio, o anche nella vita privata. Argomenti che richiedono chiarezza e onestà nella comunicazione, che potrebbe prendere toni vivaci e allargarsi a spese e aspetti finanziari. Non vi arriva aiuto da Marte e Mercurio in quanto il primo vi porta a reagire con forza alle provocazioni, mentre il secondo, retrogrado, suggerisce di prendere tempo per riflettere. Luna per fortuna vi spinge a cercare ordine e serenità in casa, dove potete rilassarvi.

Cancro

Giorno illuminante, Giove retrogrado nel vostro segno accende i riflettori sulla vostra persona, sulla vostra crescita interiore, sull’autostima. Data la vostra natura speculativa, la sensibilità, sarete portati a rivalutare i vostri obiettivi di vita, a rimettere a fuoco le vostre priorità. Luna in Vergine facilita la comunicazione, rende chiaro il pensiero, il dialogo, la lucidità anche nelle discussioni. Marte e Mercurio congiunti portano energia nel lavoro, ma anche tendenza a discutere con i colleghi. Non litigate.

Leone

Ottima giornata per dedicarvi ai conti, al budget, alla pianificazione economica-finanziaria in particolare la Luna vi aiuta a contenere le spese, ad arginare la vostra generosità, ma anche a ristabilire una scala di valori personale, che la vita spesso sfasa un po’. Giove in una posizione nascosta vi spinge a riflettere da soli, a lavorare sulle vostre paure di cui non parlate mai, ad approfondire quella parte spirituale che mettete sempre da parte. Marte e Mercurio uniti vi riempiono di energia e di passione. Controllate l’impulsività.

Vergine

Luna cala nel vostro segno e lucidamente organizzate la vostra giornata, la vita. Siete sicuri e non avete problemi ad affrontare anche compiti complicati con il vostro senso dell’organizzazione, il dono del metodo che vi appartiene da sempre. Giove nel settore delle amicizie, degli obiettivi futuri, favorisce una chiara riflessione sulle aspirazioni e sulle frequentazioni. Potreste rivalutare chi vi è davvero vicino, chi sono i vostri alleati. Problemi e discussioni in casa. Diplomazia.

Bilancia

La Luna nella casa dei segreti vi spinge a riflettere, a lavorare interiormente sulle vostre emozioni, sui sentimenti, a scoprire emozioni nascoste. Cosa non volete rivelare neanche a voi stessi? Giove retrogrado nel settore della carriera vi fa riflettere sul vostro orientamento professionale, sulla vostra immagine pubblica, siete veloci nella comunicazione, anche polemici e ironici, avete un coinvolgente stile personale. Dedicatevi al quel progetto di scrittura a cui pensate da un po’. Discussioni.

Scorpione

Luna collaborativa favorisce il lavoro di gruppo, non sempre vi piace, siete abbastanza individualisti, ma quando siete convinti e attratti dal tipo di lavoro e dal gruppo sapete inserirvi in modo efficace e riuscite ad avere ruoli chiave e di prestigio. Magari potrebbe capitare di dover viaggiare per lavoro. Il settore del denaro è sollecitato positivamente dalla congiunzione di Marte e Mercurio, potrebbero arrivare soldi, forse anche una somma bloccata da contrasti legali o altro motivo.

Sagittario

Azione. Gli obiettivi futuri vanno ben analizzati, lavorate sulle prossime tappe professionali. Giove retrogrado chiede di fare il punto sulle questioni economiche condivise, sui prestiti, ma incide anche sul piano emotivo in grande trasformazione. Marte e Mercurio, retrogrado, congiunti nel vostro segno vi rendono loquaci, comunicativi, ma dovete far attenzione a quanto dite, misurare le parole. Luna focalizza la concentrazione sul lavoro. E l’amore?

Capricorno

Luna illumina oltre i confini della quotidianità. E il cielo appoggia la vostra apertura mentale, i viaggi, gli studi all’estero. La sete di conoscenza, vi spinge ad ampliare gli orizzonti, conoscere nuove persone e territori. Nel frattempo Giove punta il suo sguardo, anche se retrogrado, sulle relazioni personali e professionali, vi aiuta a esaminare, a capire . Alcuni di voi si lanceranno altrove, altri si accontenteranno di nuovi studi o di un amore nuovo o rigenerato, di una nuova filosofia di vita.

Acquario

Serve un approccio pragmatico e deciso, Luna cerca di far luce su questioni sensibili, delicate, anche segrete, smuove emozioni, e la trasparenza diventa un atto di coraggio. Non è difficile per voi, che amate la chiarezza e l’autenticità nelle relazioni profonde, anche se si scontra con la vostra tendenza all’indipendenza. Potreste dover affrontare questioni economiche complicate, investimenti condivisi, documenti da sistemare, ma anche semplicemente discussioni delicate.

Pesci

La Luna vi spinge a cercare chiarezza nei rapporti con gli altri, a definire i confini, mentre Giove retrogrado vi fa riflettere su come e quanto riuscite a esprimere i vostri sentimenti. Marte e Mercurio, che in questo momento si occupano della carriera, vi danno una bella carica per risolvere problemi legati al successo nella professione, la determinazione nell’affrontare i superiori e nel contrattare. Cercate di trovare un punto di incontro anche con il vostro amore. L’armonia è una priorità.



