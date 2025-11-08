Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 8 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 08 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 8 novembre 2025.

Ariete

Intenso e innovativo questo secondo sabato di novembre comincia a preparare il vostro futuro. Urano, rivoluzione e progresso, retrogrado nel segno del Toro fino al 2026, avvia una serie di inaspettati cambiamenti e rivalutazioni nell’ambito della sicurezza materiale, della gestione del denaro, delle vostre risorse economiche e del talento. Mentre Venere e Plutone in angolo provocatorio agiscono sulle dinamiche di coppia/passioni, in modo profondo e rigenerante. Gelosia.

Toro

Lo spirito ribelle e anticonformista di Urano, che tende a far emergere il vostro lato piu eccentrico, torna nel vostro segno per diversi mesi, accogliete la sua capacità di rompere schemi rigidi che vi limitano e assecondate la spinta benefica a rinnovare quanto vi ha stancato. Abitudini, rapporti che vi bloccano, bisogno di sicurezza legato alle risorse materiali. Anche i bisticci tra la vostra Venere e Plutone spingono all’innovazione. Ci si può trasformare pur rimanendo ancorati alle proprie radici.

Gemelli

Oggi Luna calante nel vostro segno fino al pomeriggio vi aiuterà a fare chiarezza dentro di voi, liberandovi da inquietudini e seccature. Rinnovate i vostri pensieri e il resto verrà di conseguenza. Vanno riviste scelte recenti, questo dice Urano che dal vostro segno ritorna in Toro per diversi mesi. Serve riflettere concentrandosi su una maggiore sicurezza emotiva. Anche Venere, indispettita nei confronti di Plutone, insiste su gelosia e scontri in ambito amoroso e con gli amici. Flessibilità.

Cancro

Non vi piacciono i cambiamenti, specie se repentini, ma l’imprevedibile Urano che oggi si sposta in Toro e va a coinvolgere il campo delle amicizie, desideri, speranze, fa pensare che qualcosa potrebbe mutare nei rapporti, forse sarete coinvolti da nuove persone insolite, in risonanza con la Luna nel segno, dal pomeriggio. Volete chiarezza e più coinvolgimeno nelle relazioni. Venere (amore, affetti, denaro) in contrasto con Plutone (il trasformatore) chiedono onestà, adattabilità.

Leone

Urano, l’imprevedilbile e innovativo, rientra in Toro oggi per diversi mesi, agitando il vostro settore del lavoro, professione, e quanto collegato. Vi troverete ad affrontare, raddrizzare o risolvere questioni che risalgono anche al 2018. Parola d’ordine: rinnovamento, dalle strategie al lavoro, che potrebbe cambiare per qualcosa di più vicino alle vostre esigenze, ai vostri valori. Anche la quadratura Venere-Plutone potrebbe spingervi a chiudere con vecchie dinamiche.

Vergine

Da oggi vi vengono incontro due diverse situazioni planetarie che vi consentono di sistemare aree e questioni della vita che non siete riusciti a cambiare/migliorare finora. Per timore, per abitudine, per affetto, avete accettato contesti che non vi corrispondono completamente. Ora il transito di Urano retrogrado sottolinea l’esigenza di rivedere e modificare qualcosa nel lavoro e nei sentimenti, mentre Venere e Plutone che si stuzzicano ribaltano e intensificano le relazioni.

Bilancia

Un sabato da dedicare alle cose che vi piacciono, al benessere personale, al riposo. Siete un po’ stanchi e avete bisogno di distrazione dalle preoccupazioni e di leggerezza. Organizzate con gli amici qualche svago che vi distragga un po’, specie dal pomeriggio. Una gita, una mostra interessante, un film appena uscito, uno spettacolo insolito. Le stelle oggi richiedono scelte e non è la cosa che vi riesce meglio soprattutto quando siete scarichi e un po’ tesi.

Scorpione

È il vostro periodo carismatico, il Sole nel segno vi esalta e riuscite ad esprimervi in modo autentico, talvolta esagerato. Ma oggi due potenti transiti vi sfidano. La vostra Venere che litiga con il vostro pianeta guida Plutone, amore e ombra si alternano dentro di voi, non che sia una novità, conoscete questi strani abissi, vi suscitano quasi un sorriso sarcastico... E l’altro è Urano retrogrado in Toro, qualcosa di improvviso, inaspettato, nei rapporti importanti.

Sagittario

Qualcosa di imprevedibile e inatteso orienta la giornata in modo determinante. Questo suggeriscono le geometrie celesti. Visto che è sabato non riguarda il lavoro o la professione, ma la vostra vita privata. Forse cambierete dieta o inizierete una nuova disciplina energetica o meditativa. Andrete a passeggiare in un posto nuovo. Di certo sarete coinvolti da qualche inaspettata richiesta del vostro amore o della famiglia. E voi amate la libertà ma siete anche molto affettuosi e gentili.

Capricorno

Tutto bene... E lo sapete. Non riesce a gettare ombre nemmeno Giove poco amichevole, neppure quando nel pomeriggio si incontra con la Luna e insieme vi girano le spalle. Le stelle comunque vi sono favorevoli, sorride l’amore in modo accattivante, procede il lavoro con intensità e arrivano quei soldi che aspettavate. Qualche proposta interessante che riguarda il futuro vi consente di rilassarvi e andare a giocare a golf.

Acquario

Dedicatevi alle tante cose che vi piacciono e stimolano la vostra curiosità. Il cielo oggi non ha troppo tempo per voi, tende a irritarvi o a guardare altrove, ma in questi frangenti voi sapete organizzarvi per conto vostro, pieni di amici e di interessi, assorbiti fin dalla mattina da iniziative varie e coinvolgenti. I risultati del vostro costante impegno, dello studio, si vedono e si vedranno, si tratta di avere un po’ di pazienza: una svolta nella carriera, nel lavoro, è in arrivo. L’amore c’è.

Pesci

La Luna chiacchierona della mattina diventa più amorevole e profonda nel pomeriggio, sensuale e tenera per l’amore, musicale e intuitiva per gli artisti del segno. Frattanto Urano retrogrado in Toro potrebbe creare mutamenti di programma o imprevisti, che se in un primo momento risultano fastidiosi o impegnativi, in realtà aprono a soluzioni creative utili e interessanti. Attività fisica dolce. La sera guardate le stelle... la nostra interconnessione cosmica.